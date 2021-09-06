Дичь в Бразилии: депортация аргентинских футболистов и сорванный матч отбора

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сегодня, 10:05

Тема объединила всех – от фанатов РПЛ и АПЛ до участников отбора ЧМ .

Бразильцы жестко опростоволосились

Месси прав – хозяева повели себя странно. Сборная Аргентины была в Бразилии несколько дней. Если бы местные власти хотели отсеять четырех игроков из АПЛ (Мартинеса, Ло Чельсо, Ромеро и Буэндию), поскольку санитарные нормы подразумевают карантин для всех, кто недавно был в Великобритании, то сделали бы это с легкостью загодя. Самый простой способ – не пустить в страну, если гости отказываются от карантина.

Легко найти информацию, где господин с паспортом на имя Эмилиано Мартинеса находился во время проведения последнего тура АПЛ . Пограничники не главные гении мира, но интернет у них на телефонах есть. Видим форменное разгильдяйство – запустили в страну четырех человек, которым был предписан карантин. Дальше включается уже аргентинская хитрость, с них вину не снимаем. Скалони мог не знать о правилах Бразилии заранее, но на границе их точно спросили, не посещали ли всего три запрещенных страны.

Похоже, аргентинцы подговорили Мартинеса и остальных заявить, что не были в Великобритании, ЮАР или Индии в недалеком прошлом. И вот тут сработала безалаберность самих бразильцев. Задержали бы нарушителей сразу и депортировали – взяли всю ответственность на себя. Но матч бы состоялся. А если полицейские не успевают остановить футболистов Аргентины в отеле, если матч прерывают на шестой минуте и переносят, то это повод для юридических разбирательств. Шанс на техническое поражение, хотя и небольшой.

Классический общемировой бардак

Когда живешь в Восточной Европе и начинаешь рассказывать, какие безалаберные южные американцы, то ведешь себя забавно. Всюду люди неорганизованные, ничего в насыщенной жизни обычно не успевают. Главная проблема не в том, что Аргентина пыталась «контрабандой» провезти важных игроков. И даже не в том, что бразильцы сделали вид, будто поверили четверке ребят из АПЛ , что те не были в Великобритании. Беда другая — правила пишут, мягко говоря, не очень умные ребята.

Чиновники различных надзорных организаций на всей планете ощутили себя в центре мироздания за последние полтора года. Где-то берут деньги за разрешения, где-то торгуют паспортами вакцинации, не делая ее физически. Были никем, а теперь решают, что можно, а чего нельзя. При этом по всей Западной Европе спокойно ходят без масок на улицах, не считая азиатских туристов. А если вакцинировались, то во многих общественных местах, помимо транспорта, им разрешают свободное посещение.

Никто не запрещает вписать исключение для спортсменов, чтобы допускать их к игре после серии тестов ПЦР. Понятно, что если отыграли в Венесуэле и все здоровые, то можно выходить на поле. Причем дичь обоюдная. «Зенит» сам стал участником конфликта с бразильцами – забрали Малкома и Клаудиньо в Санкт-Петербург, иначе их не пустили бы на игру с «Челси». А в Великобритании отказались сделать исключение для самого Роналду, досрочно отлучился из расположения сборной, теперь сидит на карантине.

Чиновники не дружат с логикой

В самой Бразилии такая печальная ситуация с коронавирусом, что Месси в манишке местного фотографа мог заразиться быстрее, чем Неймар от аргентинцев. Да и все звезды футбола давно должны быть вакцинированы. И вот тут важный момент. Тот же Джака отказался от вакцины, заболел, а теперь Моуриньо в комментариях просит его не глупить и поберечь здоровье. Ситуация предельно простая: коронавирус будет еще долго. Но массовая вакцинация, и это видно на примере развитых стран вроде Швеции или Израиля, уменьшает нагрузку на медицинскую систему и банально спасает жизни.

С вакциной теоретически можно заболеть, но летальность намного, намного ниже. Все просто, но среди футболистов той же АПЛ почти 30 % отказываются от вакцинации, ведь наслышались о чипах Билла Гейтса и верят Джо Рогану. Люди пугливые по природе, каждый предполагает худшее в будущем, а чиновники добавляют фарса бюрократией. Например, не было оснований выгонять легенду сборной Юрия Жиркова, который восстанавливался от травмы на базе национальной команды, но допускать общения игроков Карпина с бывшими футболистами в рамках рекламной акции.