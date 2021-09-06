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Дичь в Бразилии: депортация аргентинских футболистов и сорванный матч отбора

сегодня, 10:05
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Тема объединила всех – от фанатов РПЛ и АПЛ до участников отбора ЧМ.

Бразильцы жестко опростоволосились

Месси прав – хозяева повели себя странно. Сборная Аргентины была в Бразилии несколько дней. Если бы местные власти хотели отсеять четырех игроков из АПЛ (Мартинеса, Ло Чельсо, Ромеро и Буэндию), поскольку санитарные нормы подразумевают карантин для всех, кто недавно был в Великобритании, то сделали бы это с легкостью загодя. Самый простой способ – не пустить в страну, если гости отказываются от карантина.

Легко найти информацию, где господин с паспортом на имя Эмилиано Мартинеса находился во время проведения последнего тура АПЛ. Пограничники не главные гении мира, но интернет у них на телефонах есть. Видим форменное разгильдяйство – запустили в страну четырех человек, которым был предписан карантин. Дальше включается уже аргентинская хитрость, с них вину не снимаем. Скалони мог не знать о правилах Бразилии заранее, но на границе их точно спросили, не посещали ли всего три запрещенных страны.

Похоже, аргентинцы подговорили Мартинеса и остальных заявить, что не были в Великобритании, ЮАР или Индии в недалеком прошлом. И вот тут сработала безалаберность самих бразильцев. Задержали бы нарушителей сразу и депортировали – взяли всю ответственность на себя. Но матч бы состоялся. А если полицейские не успевают остановить футболистов Аргентины в отеле, если матч прерывают на шестой минуте и переносят, то это повод для юридических разбирательств. Шанс на техническое поражение, хотя и небольшой.

Классический общемировой бардак

Когда живешь в Восточной Европе и начинаешь рассказывать, какие безалаберные южные американцы, то ведешь себя забавно. Всюду люди неорганизованные, ничего в насыщенной жизни обычно не успевают. Главная проблема не в том, что Аргентина пыталась «контрабандой» провезти важных игроков. И даже не в том, что бразильцы сделали вид, будто поверили четверке ребят из АПЛ, что те не были в Великобритании. Беда другая — правила пишут, мягко говоря, не очень умные ребята.

Чиновники различных надзорных организаций на всей планете ощутили себя в центре мироздания за последние полтора года. Где-то берут деньги за разрешения, где-то торгуют паспортами вакцинации, не делая ее физически. Были никем, а теперь решают, что можно, а чего нельзя. При этом по всей Западной Европе спокойно ходят без масок на улицах, не считая азиатских туристов. А если вакцинировались, то во многих общественных местах, помимо транспорта, им разрешают свободное посещение.

Никто не запрещает вписать исключение для спортсменов, чтобы допускать их к игре после серии тестов ПЦР. Понятно, что если отыграли в Венесуэле и все здоровые, то можно выходить на поле. Причем дичь обоюдная. «Зенит» сам стал участником конфликта с бразильцами – забрали Малкома и Клаудиньо в Санкт-Петербург, иначе их не пустили бы на игру с «Челси». А в Великобритании отказались сделать исключение для самого Роналду, досрочно отлучился из расположения сборной, теперь сидит на карантине.

Чиновники не дружат с логикой

В самой Бразилии такая печальная ситуация с коронавирусом, что Месси в манишке местного фотографа мог заразиться быстрее, чем Неймар от аргентинцев. Да и все звезды футбола давно должны быть вакцинированы. И вот тут важный момент. Тот же Джака отказался от вакцины, заболел, а теперь Моуриньо в комментариях просит его не глупить и поберечь здоровье. Ситуация предельно простая: коронавирус будет еще долго. Но массовая вакцинация, и это видно на примере развитых стран вроде Швеции или Израиля, уменьшает нагрузку на медицинскую систему и банально спасает жизни.

С вакциной теоретически можно заболеть, но летальность намного, намного ниже. Все просто, но среди футболистов той же АПЛ почти 30 % отказываются от вакцинации, ведь наслышались о чипах Билла Гейтса и верят Джо Рогану. Люди пугливые по природе, каждый предполагает худшее в будущем, а чиновники добавляют фарса бюрократией. Например, не было оснований выгонять легенду сборной Юрия Жиркова, который восстанавливался от травмы на базе национальной команды, но допускать общения игроков Карпина с бывшими футболистами в рамках рекламной акции.

Да, новые мутации коронавируса опасны – бездушный хищник становится агрессивнее, чтобы выжить. В том же Израиле для надежности две дозы вакцины шлифуют третьей для пожилых людей, чтобы новые волны сезонно случались, но процент легких случаев рос, а летальных держался низко. Логика должна победить мракобесие. В РФС правильно ждут от местных властей разрешения на увеличение квоты посещаемости на матчах РПЛ. Концерты проводят спокойно, маски держат ниже носов, выборы никто не отменит, а футбол посмотреть не дают.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:23
События, вопреки логике и здравому смыслу.
Много "тумана" в этих событиях...

Аргентинцы хитрили по-своему, бразильцы-по своему, кто кого перехитрил, увидим, узнаем позже, но пока, пострадал только футбол....
Кто будет ещё пострадавшим, и будет ли, узнаем позже.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:22
Почему это дичь?Прежде чем посещать страну -нужно изучить её нравы и правила,а Аргентинский тренер заведомо зная о нарушении пошёл на это ,пусть теперь расхлёбывает!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:31
Все что устроили бразильские чиновники это фарс.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:56
Спасибо за статью.... ну что, скандал, однако.... и как мне кажется дело тут не совсем в игроках АПЛ (хотя закон есть закон и кто то что то прошляпил...).... но на фоне происходящего уже появилась яркая теория: бразильцы специально подстроили скандал, чтобы сорвать матч (в отличие от соперника, некоторые из представителей которого пошли на хитрость, хозяева подошли к игре в ослабленном составе....).... но даже если Аргентинцы соврали, то было три дня до их разоблачения и депортации, а так что, полностью вина Бразильской стороны ... и техническое поражение сборной Бразилии ставить надо 0-3, за сорванный матч тупорылой бразильской полиции, с этим Ковидом у всех крыша поехала .... а для понимания всей ситуации расклад в отборочной группе сейчас такой: Бразилия с 21 очком находится на первом месте, Аргентина (15) — на втором.... при этом аргентинцы всего на три очка опережают Эквадор и на шесть — Уругвай и Колумбию ( на ЧМ-2022 напрямую выйдут четыре команды, пятая сыграет в стыковых матчах....)....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 10:38
«Ассоциация футбола Аргентины выражает недовольство в связи с приостановкой встречи между сборной Аргентины и сборной Бразилии в Сан-Паулу. Как и CBF, AFA удивлены действиями Anvisa после начала игры. Следует отметить, что делегация сборной Аргентины находилась на территории Бразилии с 3 сентября в 8 часов утра, соблюдая все текущие санитарные протоколы, регулируемые КОНМЕБОЛ для нормального развития квалификационных соревнований на ЧМ-2022. После доклада представителей КОНМЕБОЛа и арбитра встречи, материалы будут переданы в компетентный орган ФИФА в соответствии с действующими правилами. Футбол не должен жить такими эпизодами, которые посягают на спортивный дух такого важного соревнования».
Копа Америка-2021 тоже была сыта по горла с такими событиями, не решались — где и когда, вообще нужно ли это нам и все в этом роде.
Проблемы с паспортами не новость. Роналдиньо тоже с этим имел дело, даже сидел в тюрьме, играл там футбол. В финальном матче команда Роналдиньо победила со счетом 11:2, а футболист поучаствовал во всех 11 голах команды, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. В качестве главного приза его команда получила копченую свинью весом 16 кг.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:22
Аргентина контрабандой везет игроков из АПЛ в Бразилию:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:11
Теперь говорить об этом будут долго!
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