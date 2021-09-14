Классика от Васина и приунывшие экс-хавбеки «Локомотива». Антисборная 7-го тура РПЛ

1631640014

вчера, 20:20

Критика — двигатель прогресса.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Несколько туров вратари в РПЛ играли практически безупречно, и выбор первого номера антисборной превращался в мучение. На этот раз Акинфеев с Лантратовым пропускали после не самым удачных сэйвов, но больше вопросов к Беленову. Вратарь «Уфы» присел чуть ли не на колени и открыл верхний угол для Матео Касьерры, а в случае с голом Нобоа сыграл откровенно нелепо, пропустив в брошенный ближний угол.

Защитники

Урош Спайич («Краснодар»)

Заработанный пенальти не извиняет Спайича, тем более он не был реализован. Серб не только срезал мяч в свои ворота из-за неправильного выбора позиции в обороне, но допускал оплошности в других игровых ситуациях, не имевших столь драматичных последствий. Возможно, ему не хватает сыгранности с Кайо и игрового тонуса, ведь из-за травмы пропустил больше месяца, но роковые ошибки налицо. «Краснодару» нужно что-то делать с обороной.

Виктор Васин ( ЦСКА )

Игру Виктора Васина в обороне уже можно брендировать или включить в учебники для нового поколения защитников, сопроводив классические ошибки защитника ЦСКА мудрыми комментариями. Коллеги Васина по линии обороны, Дивеев и Бийол, организовали первый гол в ворота «Арсенала» и в защите выглядели увереннее опытного Виктора, который пару раз открывал опасные коридоры для соперников, встречая атаки на скорости, а в ключевом эпизоде неправильно выбрал позицию и позволил Маркову беспрепятственно сделать результативную скидку на Новосельцева.

Артем Мамин («Урал»)

Против «Рубина» у Мамина получился матч-катастрофа. Не прошло и четверти часа игры, как Артем обеспечил казанцам комфортное преимущество в счете: сначала не контролировал Андреса Дрейера в штрафной и увидел с лучшей точки обзора гол-красавец новоиспеченного рекордсмена РПЛ , а потом отправил мяч в собственные ворота. В концовке матча Мамин потерял мяч на своей половине поля и подарил Дрейеру еще одну возможность для гола. После такого выступления главное не опустить руки.

Виталий Лысцов («Ахмат»)

«Зенит» забил три мяча, а должен был отличиться пять-шесть раз, ведь «Ахмат» слишком многое позволял чемпионам России, действуя крайне пассивно у своих ворот. Наиболее дружелюбными защитниками выглядели Андрей Семенов и Виталий Лысцов, периодически устраивавшие проходной двор в собственной штрафной.

Полузащитники

Максим Мухин ( ЦСКА )

ЦСКА три четверти игрового времени контролировал мяч, но оказался уязвим перед быстрыми переходами «Арсенала» в атаку. Роль волнореза была уготована Максиму Мухину, однако молодой хавбек плохо читал игру и не успевал занимать выгодные позиции для разрушения, в результате чего у «армейцев» тревожно «свистело» в центре поля. Для полного счастья в начале второго тайма Мухин получил желтую карточку, из-за которой теперь вынужден будет пропустить дерби со «Спартаком».

Бранко Йовичич («Урал»)

«Рубин» без сопротивления проходил середину поля, и это главная претензия к футболистам средней линии «Урала», которые давали разбежаться быстрым казанцам, в результате чего и собрали полную авоську голов. Статистика подсказывает, что Мишкич совершил 4 отбора и хоть как-то пытался выстроить барьеры на пути соперников, а вот его напарник по центру полузащиты Йовичич все время как-то уворачивался от борьбы.

Гжегож Крыховяк («Краснодар»)

Есть вопросы к Алексею Матюнину по первой желтой карточке Крыховяку, но второе предупреждение неоспоримое, и Гжегож знал о риске досрочно закончить игру, когда шел в рискованный отбор против Сухомлинова. Поляк не прав, должен был лучше себя контролировать, имея предупреждение, но полез за безнадежным мячом и подвел свою команду.

Нападающие

Артем Полярус («Ахмат»)

Полярус сыграл так, что в принципе было не понятно, зачем он выходил на поле. Запомнился разве что желтой карточкой и заменой в перерыве — не завидные достижения.

Клинтон Н`Жи («Динамо»)

«Динамо» сенсационно уступило «Нижнему Новгороду», но это не была провальная игра в исполнении команды Сандро Шварца, при этом итоговый счет мог быть более приятным, если бы Клинтон Н`Жи не пижонил, исполняя пенальти в самой концовке матча. Так просто нельзя поступать на профессиональном уровне. И неужели в составе «Бело-голубых» не нашлось более надежного исполнителя одиннадцатиметрового? Согласитесь, от Н`Жи можно было ожидать чего-то такого.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Лидер «Урала» провел очередной невразумительный матч. В своей предыдущей игре в РПЛ он оставил команду в меньшинстве на 32-й минуте матча с «Динамо», а теперь просто был бледной тенью. Мало движения, мало мысли, всего лишь 2 неточных удара и ожидаемая замена во втором тайме. Такими темпами Эрик может и место в стартовом составе потерять.

Тренер

Игорь Шалимов («Урал»)

Шалимова звали в «Урал» спасать ситуацию, но есть ощущение, что стало только хуже: под руководством нового тренера «Шмели» потерпели три сухих поражения и сыграли вничью с «Ростовом», который тоже звезд с неба не хватает. Матч с «Рубином» изобиловал индивидуальными провалами, но все это ответственность тренера: не настроил, выбрал не тот состав, принял слишком авантюрные тактические решения.