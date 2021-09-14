Символическая сборная 7-го тура РПЛ: феноменальный дебют Дрейера и герои неожиданных камбэков

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вчера, 09:53

Новичок сделал хет-трик – уникальный случай для РПЛ !

Вратарь

Артур Нигматуллин («Нижний Новгород») – терпение тура

Гудиев или Нигматуллин, вот в чем вопрос… За Виталия количество сэйвов, но это голкипер с талантом и без школы. Плюс голы «Зенита» помножили его усилия на ноль, а вот Нигматуллин без поддержки защиты сенсационно переиграл «Динамо». Не дрогнул на последних секундах, взяв пенальти от Н’Жи, да и с выходом Тюкавина до этого Артур справился блестяще.

Защитники

Дуглас Сантос («Зенит») – передачи тура

Сборная символическая, Дуглас – универсальный, позволим маленькую вольность, ведь футболист заслужил быть отмеченным. И правофланговые защитники в этом туре сыграли средне. Сантос вышел на привычном левом краю, создал гол для Ерохина – мяч стал победным. Но в состав попадает, поскольку было еще три момента, а еще 93 % пасов Дугласа были точными, хотя нередко использовал и длинный пас.



Николай Рассказов («Спартак») – универсал тура

Забавно, но факт – самая интересная защитная метаморфоза случилась в седьмом туре со «Спартаком». Глушаков «забил, перекрестился и забыл», но Витория перешел на три центральных. И Рассказов выделился на месте правого центрального в тройке, ведь у него были смежные роли – успел и в атаке, где отдал голевую передачу, и в обороне.

Родригао («Сочи»)

Бразилец хорош на мяче – 88 % точных передач, прекрасен в отборе – выиграл все единоборства. Его ни разу не прошли на дриблинге. Не он упустил Агаларова, когда тот забивал. Родригао четырежды выносил мяч от ворот и сделал три перехвата. Конечно, «Уфа» собралась лишь на старте второго тайма, у «Сочи» было преимущество. Но фундамент для атак Попова, Нобоа, Юсупова и Бурмистрова создает тройка защиты с Родригао.

Лукас Айртон («Спартак»)

Если на счету Дугласа против «Ахмата» ассист и много умных передач в матче, в котором «Зенит» до перерыва просто смял соперника, а после отдыха просел, то Лукас пошел дальше — не стал актером в «Санта-Барбаре» против «Химок», провел все 84 минуты достойно. Именно на счету Айртона первый мяч игры. А еще два голевых момента и успешные действия в прессинге.

Полузащитники

Андерс Дрейер («Рубин») – герой тура

Датский новичок команды Слуцкого не только помог «Рубину» выиграть впервые с начала августа, но и сделал хет-трик. Первый гол – шедевр, Андерс забросил мяч в сетку пяткой. Слабость «Урала» учитываем, но соперник на десятом плане, когда у дебютанта три гола. Даже до образования РПЛ был лишь один такой случай. Датчанин создал два момента для напарников и реализовал три своих удара из четырех.

Кристиан Нобоа («Сочи») – стабильность года

Эквадорец был одним из лучших футболистов прошлого чемпионата России, если не лучшим, когда говорим о влиянии на результаты своей команды. И в этом не сбавляет. «Сочи» на второй строчке в таблице – неожиданно, ведь предполагали, что Федотов не справится с командой после кадровых потерь. Но пока есть Нобоа, им не страшны упрямые соперники. В первом тайме «Сочи» доминировал над «Уфой», а Нобоа хитро катнул мяч в ближний угол. Также у хавбека 5 перехватов, круто читал игру.

Игорь Горбунов («Нижний Новгород») – Сульшер тура

Наставник МЮ когда-то был синонимом определения «джокер» в команде Фергюсона. И Горбунов следует примеру, второй раз в сезоне забил, выйдя на замену. И вторую, победную атаку команды Кержакова грамотно разогнал именно Игорь. Вишенка на торте – Горбунов не праздновал гол, ведь в юности учился в школе «Динамо», хотя в первой команде не играл. Не так давно выступал в ПФЛ и ФНЛ , а теперь забивает в РПЛ – заслуженный успех.

Франсуа Камано («Локомотив») – освобождение недели

Военные, устроившие государственный переворот в Гвинее, не выпускали никого из страны, но для Франсуа сделали исключение. На радостях Камано отметился дублем в РПЛ после выхода на замену. Николич применил грамотную ротацию, но «Крылья Советов» до появления Франсуа не сдавались. Лишь два удара Камано заставили невезучего новичка РПЛ проиграть. Хавбек еще и два момента для напарников создал – всюду успел за полчаса.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – возвращение тура

Реализацию надо подтянуть, но сыграл здорово. В матче «Зенита» и «Ахмата» хватало героев, но кто нанес четыре удара, кто создал пять моментов? Дзюба ожил – девять успешных действий у чужих ворот в РПЛ мало кто может позволить. Аршавин сделал странное заявление – мол, «Сочи» точно не станет чемпионом, поскольку пропустят вперед «большого брата», а вот «Зенит» защитит титул, если Дзюба и дальше будет раздавать по два ассиста за матч.

Евгений Марков («Арсенал»)

Касьерра из «Сочи» классно начал, хотя меткость надо подтянуть. У Понсе гол плюс пас, отмечаем желание аргентинца приносить пользу. Пока Квинси промахивался в поисках гола, его напарник был продуктивным. Но утюжили вместе защиту «Химок», которая в новом сезоне не такая стальная, как раньше. А вот Евгений повторил тот же результат – гол и пас, в составе аутсайдера против фаворита. ЦСКА приехал за тремя очками в Тулу, но Марков сначала прочитал момент после сэйва Акинфеева, а потом ударом головой создал гол Новосельцева.

Главный тренер. Александр Кержаков («Нижний Новгород»)

Еще и вину за первый тайм взял на себя! Со старта «Динамо» смяло соперника. Макаров и компания могли забить больше, создавая и моменты, и напряжение. У «Нижнего Новгорода» не получалось вообще ничего. И Кержаков вытащил команду из моральной ямы. «Динамо», конечно, помогло, но тренер не зевал. Хороший тур для многих наставников. За Николича и Семака говорят грамотные перестановки, за Божовича – умение настроить новый коллектив морально, за Виторию – отказ от своей схемы ради блага команды, за Федотова – стабильность. Но именно Кержаков дрался до конца и победил.

Традиция сезона. Прекрасная результативность

После паузы на матчи сборных не увидели тягомотины с бледной игрой фаворитов. Серия без нулевых ничьих продолжается, хотя позади 56 поединков. Средняя результативность нового тура зашкаливает – 3.38 мяча за игру. Оборона проигрывает атаке, и это еще «Динамо», «Сочи» и «Зенит» далеко не все моменты реализовали. Сезон веселый, на что указывают и такие развороты, как в Москве – «Нижний Новгород» повторил рекорд РПЛ .

Бенефициарами в таблице остается семья «большого брата» – Семак, Федотов и Кержаков довольны стартом чемпионата, но москвичи попробуют отыграться.