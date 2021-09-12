Самые юные в РПЛ: одаренный Захарян, преемник Лоськова, разрушители команд Березуцкого и Семака

Старт сезона помог собрать сборную U-20 из РПЛ.
Ставка на молодежь читалась еще лет пять назад. Только такие игроки растут в цене, когда нет международных успехов. Стабильно зарабатывать на трансферах ведущие клубы РПЛ пока не научились, ведь тяжело ведут переговоры с топ-5, отдавая молодых игроков.
Но сами исполнители появились. ЦСКА и «Спартак» заметно омолодили составы. У «Краснодара» или «Локомотива» рядом с опытным костяком появляются юные дарования, причем у «быков» это уже второе поколение, ведь первое не сработало так, как ждали. У «Ростова» хватит юных ребят под присмотром Сёмина, и у «Рубина» сплав опыта и молодости.
РПЛ была лигой стариков, а сейчас лишь четыре команды можно назвать старыми по составу, зато сразу семеро коллективов – молодые. Не только Тюкавин и Захарян, которым нет и двадцати, играют часто, даже у «Зенита» появился интересный юниор.
Вратарь
Станислав Агкацев («Краснодар», 19 лет)
Понятно, что Сафонов – номер один. Самому Матвею немного лет, особенно по вратарской шкале, но в одном из матчей его подменил младший товарищ. Агкацев – самый юный голкипер РПЛ. Немного старше Ландаков из «Урала», Сафонов и Ломаев из «Крыльев Советов». Понятно, что Агкацев будет первым номером у Ганчаренко лишь в случае потери Сафонова по любой из причин, но его появление – напоминание, что вратарская школа стабильно поставляет кадры.
Защитники
Александр Сильянов («Локомотив», 20 лет)
Выбор игроков обороны в столь юном возрасте ожидаемо скупее, чем атакующих, но и здесь появляются новые имена. Например, правый защитник Николича – Сильянов. Александр получил небольшое повреждение в конце августа, но даже наличие конкурентов – Живоглядова и Рыбчинского, не значит, что Николич не вернет его на правый фланг. Правый защитник неплохо смотрелся.
Данила Прохин («Сочи», 20 лет) – зрелый не по годам
Правильно сделал, что не сидит четвертым центральным защитником «Зенита» — времени на поле получал бы куда меньше, чем у Федотова, что ценит таланты 20-летнего центрального защитника. Данила провел в основе четыре матча, по оценкам заслуженно входит в список лучших на поле. Команда играет от обороны – три центральных, а поскольку вратари и напарники у Прохина сильные, то может прогрессировать в «Сочи». Даже до сборной может доиграться, все бывает.
Виктор Мелехин («Ростов», 17 лет)
Мелехин в семнадцать лет успел дважды выйти на поле в РПЛ в составе «Ростова». Юрий Павлович может доверять молодым – Глебову, Сухомлинову и Алмквисту. Не удивимся, если защитник, которого нашли в любительском клубе «Вика», окажется открытием сезона. Для «Ростова» это уже традиция, ведь и Баштуш, и Чистяков, и Осипенко в разные годы совершали прорыв. Конечно, Хаджикадунич опытнее, но тоже молодой, а схема «5-3-2» оставляет варианты для ротации центрбеков.
Полузащитники
Арсен Захарян («Динамо», 18 лет) – главная надежда
Забавно, когда Арсена оценивают по меркам взрослых игроков – мол, не всегда спасает. В 18 лет уже чудо, что так играет, ведь дети лимита чаще до двадцати пяти ходят в молодых и перспективных. Захаряна не отдали сборной Армении – верное решение, независимо от дальнейшего развития событий. Бувач и Шварц прекрасно осознают, что им откровенно повезло заполучить такого юного и талантливого атакующего хавбека, ведь Арсена возили по разным школам. «Динамо» поверило в парня, теперь получает передачи с голами.
Кирилл Кравцов («Зенит», 19 лет)
Учитывая, сколько «Зенит» вложил денег в академию за последние лет десять и как мало получил отдачи для основы, то Кравцова можно назвать одним из самых дорогих дебютантов команды Семака за все время. Школа клуба получала миллионы евро, а ближе всех из молодых к игровой практике лишь центральный полузащитник. Конечно, без травмы Оздоева и проблем с формой у Барриоса не видели бы Кирилла на поле так часто, но пока оставляет приятное впечатление. Уроженец Санкт-Петербурга смотрится достойно.
Максим Мухин (ЦСКА, 19 лет) – прирожденный разрушитель
Без Вернблума 2.0 невозможен новый успешный ЦСКА. Так что от качества работы Мухина во многом зависят перспективы «армейцев» на дистанции. Парню всего двадцать лет, но уже принял решение покинуть «Локомотив» и связать будущее с «армейцами». Испытания его ждут непростые, но чистого разрушителя у Березуцкого больше нет – Обляков и Ахметов другого формата, пусть и могут выйти в центре. Мухин пропустит дерби со «Спартаком», и это потеря для ЦСКА.
Фаустино Анджорин («Локомотив», 19 лет) – второй англичанин в РПЛ
До него был только Бентли в «Ростове». Тино — смелый парень, взял номер Лоськова, легендарную «десятку». Тут могли увидеть и еще одного новичка от Рангника – Бека Бека, но в основу выбираем Анджорина из школы «Челси». Речь о футболисте, который вызывался в юношеские сборные Англии. Анджорин – рослый атакующий хавбек, которого Николич планирует прокачать настолько, чтобы у «Челси» не возникло сомнений в его таланте. Рангник включил в арендное соглашение опцию выкупа, а дальше все зависит от рвения 19-летнего дебютанта РПЛ. В идеале найдет себя в АПЛ.
Нападающие
Сергей Пиняев («Крылья Советов», 16 лет) – кандидат в МЮ
Впервые вышел на поле в РПЛ в 16 лет и 270 дней. Быстрее за последние тринадцать лет дебютировали лишь игрок «Ростова» Максим Старцев и бывший вратарь ЦСКА Сергей Ревякин. Рекорд Ребро – 16 лет и 2 месяца, не побил, но не совсем случайно за ним присматривают скауты МЮ. Тренер придерживает юниора, но именно техники Пиняева нередко не хватает, чтобы приличная игра начала сочетаться с положительными результатами у самарцев. Сергей может играть чаще, а его дриблинг помочь Сергееву забивать в РПЛ.
Константин Тюкавин («Динамо», 19 лет)
Основной форвард «бело-голубых» дебютировал в первой сборной. Тюкавину доверяют настолько, что не подписали летом опытного центрального нападающего. Константину нужно себя показать, чтобы у Игбуна и Грулева не было больше времени на поле. На данный момент Тюкавин хорош, поскольку у него есть инстинкты – похож по формату на молодых Кержакова или Сергея Реброва, небольшой, но борется, открывается, отдает передачи. Шварц может сделать из Тюкавина серьезного футболиста.
Хвича Кварацхелия («Рубин», 20 лет) – ярчайший вингер
Подходит для состава от двадцати лет и младше, ведь родился в феврале 2001 года. Уже звезда лиги, хотя в начале сезона был больше занят поисками нового клуба на западе, чем успешной игрой в РПЛ. Но гол в ворота «Арсенала» напоминает, с каким классным мастером имеем дело. Главное, чтобы здоровье не подводило. Хвича здесь как мостик между совсем юными дебютантами и молодыми мастерами, что еще в прошлом году о себе заявили. Грузинский хавбек может украсить РПЛ, как и любой в списке, ведь собралось талантливое поколение.
От методов воспитания зависит, какое их ждет будущее. Хотелось бы, чтобы настрой показывали такой, как у Захаряна – отказывали другим клубам из России, мечтали поиграть в топ-5. Нужно верить в молодых ребят, ведь это всегда козырь, а их осталось в обойме РПЛ не так уж много.