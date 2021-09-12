Самые юные в РПЛ: одаренный Захарян, преемник Лоськова, разрушители команд Березуцкого и Семака

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12 сентября 2021, 16:50

Старт сезона помог собрать сборную U-20 из РПЛ .

Ставка на молодежь читалась еще лет пять назад. Только такие игроки растут в цене, когда нет международных успехов. Стабильно зарабатывать на трансферах ведущие клубы РПЛ пока не научились, ведь тяжело ведут переговоры с топ-5, отдавая молодых игроков.

Но сами исполнители появились. ЦСКА и «Спартак» заметно омолодили составы. У «Краснодара» или «Локомотива» рядом с опытным костяком появляются юные дарования, причем у «быков» это уже второе поколение, ведь первое не сработало так, как ждали. У «Ростова» хватит юных ребят под присмотром Сёмина, и у «Рубина» сплав опыта и молодости.

РПЛ была лигой стариков, а сейчас лишь четыре команды можно назвать старыми по составу, зато сразу семеро коллективов – молодые. Не только Тюкавин и Захарян, которым нет и двадцати, играют часто, даже у «Зенита» появился интересный юниор.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар», 19 лет)

Понятно, что Сафонов – номер один. Самому Матвею немного лет, особенно по вратарской шкале, но в одном из матчей его подменил младший товарищ. Агкацев – самый юный голкипер РПЛ . Немного старше Ландаков из «Урала», Сафонов и Ломаев из «Крыльев Советов». Понятно, что Агкацев будет первым номером у Ганчаренко лишь в случае потери Сафонова по любой из причин, но его появление – напоминание, что вратарская школа стабильно поставляет кадры.

Защитники

Александр Сильянов («Локомотив», 20 лет)

Выбор игроков обороны в столь юном возрасте ожидаемо скупее, чем атакующих, но и здесь появляются новые имена. Например, правый защитник Николича – Сильянов. Александр получил небольшое повреждение в конце августа, но даже наличие конкурентов – Живоглядова и Рыбчинского, не значит, что Николич не вернет его на правый фланг. Правый защитник неплохо смотрелся.

Данила Прохин («Сочи», 20 лет) – зрелый не по годам

Правильно сделал, что не сидит четвертым центральным защитником «Зенита» — времени на поле получал бы куда меньше, чем у Федотова, что ценит таланты 20-летнего центрального защитника. Данила провел в основе четыре матча, по оценкам заслуженно входит в список лучших на поле. Команда играет от обороны – три центральных, а поскольку вратари и напарники у Прохина сильные, то может прогрессировать в «Сочи». Даже до сборной может доиграться, все бывает.

Виктор Мелехин («Ростов», 17 лет)

Мелехин в семнадцать лет успел дважды выйти на поле в РПЛ в составе «Ростова». Юрий Павлович может доверять молодым – Глебову, Сухомлинову и Алмквисту. Не удивимся, если защитник, которого нашли в любительском клубе «Вика», окажется открытием сезона. Для «Ростова» это уже традиция, ведь и Баштуш, и Чистяков, и Осипенко в разные годы совершали прорыв. Конечно, Хаджикадунич опытнее, но тоже молодой, а схема «5-3-2» оставляет варианты для ротации центрбеков.

Полузащитники

Арсен Захарян («Динамо», 18 лет) – главная надежда

Забавно, когда Арсена оценивают по меркам взрослых игроков – мол, не всегда спасает. В 18 лет уже чудо, что так играет, ведь дети лимита чаще до двадцати пяти ходят в молодых и перспективных. Захаряна не отдали сборной Армении – верное решение, независимо от дальнейшего развития событий. Бувач и Шварц прекрасно осознают, что им откровенно повезло заполучить такого юного и талантливого атакующего хавбека, ведь Арсена возили по разным школам. «Динамо» поверило в парня, теперь получает передачи с голами.

Кирилл Кравцов («Зенит», 19 лет)

Учитывая, сколько «Зенит» вложил денег в академию за последние лет десять и как мало получил отдачи для основы, то Кравцова можно назвать одним из самых дорогих дебютантов команды Семака за все время. Школа клуба получала миллионы евро, а ближе всех из молодых к игровой практике лишь центральный полузащитник. Конечно, без травмы Оздоева и проблем с формой у Барриоса не видели бы Кирилла на поле так часто, но пока оставляет приятное впечатление. Уроженец Санкт-Петербурга смотрится достойно.

Максим Мухин ( ЦСКА , 19 лет) – прирожденный разрушитель

Без Вернблума 2.0 невозможен новый успешный ЦСКА . Так что от качества работы Мухина во многом зависят перспективы «армейцев» на дистанции. Парню всего двадцать лет, но уже принял решение покинуть «Локомотив» и связать будущее с «армейцами». Испытания его ждут непростые, но чистого разрушителя у Березуцкого больше нет – Обляков и Ахметов другого формата, пусть и могут выйти в центре. Мухин пропустит дерби со «Спартаком», и это потеря для ЦСКА .

Фаустино Анджорин («Локомотив», 19 лет) – второй англичанин в РПЛ

До него был только Бентли в «Ростове». Тино — смелый парень, взял номер Лоськова, легендарную «десятку». Тут могли увидеть и еще одного новичка от Рангника – Бека Бека, но в основу выбираем Анджорина из школы «Челси». Речь о футболисте, который вызывался в юношеские сборные Англии. Анджорин – рослый атакующий хавбек, которого Николич планирует прокачать настолько, чтобы у «Челси» не возникло сомнений в его таланте. Рангник включил в арендное соглашение опцию выкупа, а дальше все зависит от рвения 19-летнего дебютанта РПЛ . В идеале найдет себя в АПЛ .

Нападающие

Сергей Пиняев («Крылья Советов», 16 лет) – кандидат в МЮ

Впервые вышел на поле в РПЛ в 16 лет и 270 дней. Быстрее за последние тринадцать лет дебютировали лишь игрок «Ростова» Максим Старцев и бывший вратарь ЦСКА Сергей Ревякин. Рекорд Ребро – 16 лет и 2 месяца, не побил, но не совсем случайно за ним присматривают скауты МЮ . Тренер придерживает юниора, но именно техники Пиняева нередко не хватает, чтобы приличная игра начала сочетаться с положительными результатами у самарцев. Сергей может играть чаще, а его дриблинг помочь Сергееву забивать в РПЛ .

Константин Тюкавин («Динамо», 19 лет)

Основной форвард «бело-голубых» дебютировал в первой сборной. Тюкавину доверяют настолько, что не подписали летом опытного центрального нападающего. Константину нужно себя показать, чтобы у Игбуна и Грулева не было больше времени на поле. На данный момент Тюкавин хорош, поскольку у него есть инстинкты – похож по формату на молодых Кержакова или Сергея Реброва, небольшой, но борется, открывается, отдает передачи. Шварц может сделать из Тюкавина серьезного футболиста.

Хвича Кварацхелия («Рубин», 20 лет) – ярчайший вингер

Подходит для состава от двадцати лет и младше, ведь родился в феврале 2001 года. Уже звезда лиги, хотя в начале сезона был больше занят поисками нового клуба на западе, чем успешной игрой в РПЛ . Но гол в ворота «Арсенала» напоминает, с каким классным мастером имеем дело. Главное, чтобы здоровье не подводило. Хвича здесь как мостик между совсем юными дебютантами и молодыми мастерами, что еще в прошлом году о себе заявили. Грузинский хавбек может украсить РПЛ , как и любой в списке, ведь собралось талантливое поколение.