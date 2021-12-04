«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас», который состоится 05 декабря 2021 года

«Манчестер Юнайтед»

В стане «красных дьяволов» наступили серьезные перемены и сменился тренер. Сейчас коллектив не показывает уверенной игры и в среднем очень часто ошибается в каждом матче. Перед стартом очередного тура команда занимает седьмое место и набрала 21 очков, а отрыв от лидера АПЛ составляет 12 пунктов. В предстоящем матче клубу не смогут помочь два футболиста и участие еще троих исполнителей под вопросом.

2 декабря «Манчестер Юнайтед» выиграл на своем стадионе у «Арсенала» (3:2), а 28 числа команда сыграла на выезде с «Челси» (1:1).

«Кристал Пэлас»

Лондонский клуб является типичным середняком АПЛ и в последних нескольких матчах не может одержать победу. «Кристал Пэлас» не очень удачно выступает на выезде и имеет примерно одинаковую разницу забитых-пропущенных мячей. Клуб находится на 11 месте с 16 очками в турнирной таблице и отстает от лидера на 17 баллов. В матче с «Манчестер Юнайтед» коллективу не смогут помочь два футболиста ввиду различных повреждений.

30 ноября «Кристал Пэлас» проиграл на выезде «Лидсу» (0:1), а 27 ноября уступил уже на своем поле «Астон Вилле» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.609

Ничья – 4.05

Победит «Кристал Пэлас» – 6.36

Статистика

«Кристал Пэлас» выиграл только два поединка из последних десяти матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних матчей у «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» забивал только в шести из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.609. После смены главного тренера команда стала чаще выигрывать и имеет хорошие шансы на победу в предстоящем поединке с нестабильным соперником. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.