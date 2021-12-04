«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас», который состоится 05 декабря 2021 года
«Манчестер Юнайтед»
В стане «красных дьяволов» наступили серьезные перемены и сменился тренер. Сейчас коллектив не показывает уверенной игры и в среднем очень часто ошибается в каждом матче. Перед стартом очередного тура команда занимает седьмое место и набрала 21 очков, а отрыв от лидера АПЛ составляет 12 пунктов. В предстоящем матче клубу не смогут помочь два футболиста и участие еще троих исполнителей под вопросом.
2 декабря «Манчестер Юнайтед» выиграл на своем стадионе у «Арсенала» (3:2), а 28 числа команда сыграла на выезде с «Челси» (1:1).
«Кристал Пэлас»
Лондонский клуб является типичным середняком АПЛ и в последних нескольких матчах не может одержать победу. «Кристал Пэлас» не очень удачно выступает на выезде и имеет примерно одинаковую разницу забитых-пропущенных мячей. Клуб находится на 11 месте с 16 очками в турнирной таблице и отстает от лидера на 17 баллов. В матче с «Манчестер Юнайтед» коллективу не смогут помочь два футболиста ввиду различных повреждений.
30 ноября «Кристал Пэлас» проиграл на выезде «Лидсу» (0:1), а 27 ноября уступил уже на своем поле «Астон Вилле» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.609
- Ничья – 4.05
- Победит «Кристал Пэлас» – 6.36
Статистика
- «Кристал Пэлас» выиграл только два поединка из последних десяти матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних матчей у «Кристал Пэлас»
- «Манчестер Юнайтед» забивал только в шести из десяти последних матчей на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.609. После смены главного тренера команда стала чаще выигрывать и имеет хорошие шансы на победу в предстоящем поединке с нестабильным соперником. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.