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«Спартак» хочет пригласить Хабарова. В апреле его задерживала полиция

вчера, 14:50

Бывший спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров может продолжить карьеру в «Спартаке».

Специалист может сменить Владимира Кузьмичева на должности заместителя гендиректора по системе подготовки молодых футболистов. Якобы стороны уже провели переговоры.

Ранее Хабаров был спортивным директором «Чертаново». Он покинул пост вместе с гендиректором Николаем Лариным. В апреле в «Чертаново» прошли обыски, после которых Ларина и Хабарова увезли в отделение полиции для дачи показаний, после чего отпустили.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:29
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протон
протон
вчера в 17:42
У меня сосед Васька в следующем году освободиться , трижды судимый , дважды сидевший , лучше кандидата на должность спортдиректора не найдёте в Спартак !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:32
В спартак любят приглашать людей с криминальным прошлым, Промес не даст соврать.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 17:14
кто бы сомневался что спартак возьмет нормального человека...кстати...а губошлепа еще не закрыли?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 17:04, ред.
Хабаров вообще известный персонаж, не этот, другой -

- Ты его что ли подозреваешь?
- Опиши как выглядит, прикинем.
- Да тут и описывать нечего. Одним словом - ханурик.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:02
Как будто в спартаке другие есть, кого не тттронь все не в ладах с законом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:52, ред.
Федун подался во все тяжкие...

Позавчера африканца какого то назначили менеджером по академии...
Вчера появился новый "Менеджер по развитию Кайрата в Москве"...
Сегодня "Менеджер по обыскам и дачам показаний"

Каждый второй менеджер в Москве - менеджер Спартака...))
Брулин
Брулин
вчера в 15:51
А где араб по работе с молодежью,ах ,да,выяснилось что он не знает где Россия и язык.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:47, ред.
Для сериала нужны обязательно герои с криминальными эпизодами в жизнин. Самое то
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:32
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:07
Очередное "талантливое" решение...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:06
В "Спартаке" революция,
заново
появляются свежие лица-
их давно потеряли в Чертаново,
но уже разыскала полиция!
ДСА
ДСА
вчера в 14:53
Таких чинуш в Спартаке не нужно.
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