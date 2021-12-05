«Спартак» хочет пригласить Хабарова. В апреле его задерживала полиция

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вчера, 14:50

Бывший спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров может продолжить карьеру в «Спартаке».

Специалист может сменить Владимира Кузьмичева на должности заместителя гендиректора по системе подготовки молодых футболистов. Якобы стороны уже провели переговоры.

Ранее Хабаров был спортивным директором «Чертаново». Он покинул пост вместе с гендиректором Николаем Лариным. В апреле в «Чертаново» прошли обыски, после которых Ларина и Хабарова увезли в отделение полиции для дачи показаний, после чего отпустили.