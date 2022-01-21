Дембеле с агентом довели «Барселону». Усману не помогла даже лояльность Хави

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вчера, 19:02

Жесткая конфронтация.

Кажется, эпопея с переговорами стороны Усмана Дембеле с «Барселоной» о продлении контракта, срок которого истекает летом, завершена — спортивный директор клуба Матеу Алемани сделал громкое заявление:

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до окончания срока, когда он [Дембеле] мог принять контракт, для нас очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы». Мы оповестили его и его агентов, что он должен покинуть клуб немедленно, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января.

Вечером этого же дня француз не был включен в заявку на матч с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании и не полетел в Бильбао.

Космические запросы

Подобная ситуация удивляет по нескольким причинам. Несмотря на постоянное нахождение Усмана в лазарете за последние два календарных года, за время которых он пропустил 563 дня и 75 матчей, руководство каталонского клуба с огромным оптимизмом относилось к вопросу продления соглашения с игроком. Самым весомым стало заявление президента «Барсы» Жоана Лапорты в декабре ушедшего года:

У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы также хотим этого, потому что он великолепный игрок. Это ситуация, когда требуются переговоры с представителями, которые хотят лучшего для игрока. Я восхищаюсь Дембеле, он лучше, чем Мбаппе.

А с приходом на тренерский мостик Хави подкрепил слова Лапорты и своим мнением:

Я говорил о том, что он отличный игрок. Мы всегда верим в Усмана. Здесь он будет лучшим в мире.

Однако только успел Хави восхититься Усманом, как узнал о его запросах по контракту — 43 млн евро в год до уплаты налогов при нынешних 12 млн. А также 20 млн евро ему и его агенту при заключении соглашения. СМИ утверждали, что тренер был ошеломлен этой цифрой. Но это не помешало ему доверять Дембеле место на поле после очередной перенесенной травмы и коронавируса. В новом году Усман даже забил «Депортиво Линарес» в Кубке, а затем отыграл 120 минут против «Реала» в полуфинале Суперкубка.

Сторона Дембеле нажала на газ

И именно накануне матча с мадридцами ситуация стала накаляться — после очередных переговоров «Барселона» сообщила агенту игрока Муссе Сиссоко, что не пойдет на выдвинутые им условия по зарплате. Из-за чего Мусса решил задействовать свои навыки манипуляции и заявил о том, что каталонский клуб наплевательски относится к здоровью футболиста:

Когда заходит речь о новом контракте Усмана, все постоянно говорят о деньгах. Однако вопрос не только в них, но еще и в каждодневной работе. Нынешний тренерский штаб выпускает на поле игрока, который не тренировался и только недавно восстановился после коронавируса. Из-за этого ситуация становится очень сложной.

После чего Дембеле решил упрочить свою позицию и выразил готовность сидеть на скамейке, отказавшись уходить зимой при имевшихся предложениях от других клубов. На что руководство «Барсы» ответило мягким ультиматумом — до матча с «Атлетиком» Усман должен был дать ответ клубу касательно его решения по контракту, иначе французу действительно светил абонемент на кресло запасного. В результате и агент Сиссоко, и сам Дембеле просто прекратили диалог с представителями «Барсы».

Долгое время, с момента первых слухов о тяжелых переговорах, от самого Дембеле не появлялось никаких комментариев касательно темы контракта, но 20 января, почти сразу после жесткого заявления Алемани, игрока прорвало в инстаграме:

Уже 4 года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят. Люди распространяют ложь обо мне, чтобы навредить мне. Я всегда пытался помочь клубу и пережил не самые лучшие ситуации за это время. У меня действующий контракт, я готов и дальше приносить пользу. Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж. Да, идут переговоры с клубом о моей судьбе, но я предоставил все своим агентам. Мое дело – играть в футбол, берегите себя и своих близких.

Но придётся притормозить

Конечно, какая из сторон говорит правду и только правду, мы вряд ли узнаем. Всецело доверять даже самым авторитетным источникам до конца нельзя. А заявления клуба или игрока так же делят ситуацию на два лагеря, так как совпадений в версиях у них и близко нет. Одно понятно точно, что одна из сторон лукавит или откровенно лжет, преследуя личные интересы.

Трансфер Дембеле из «Боруссии Дортмунд» в 2017 году стал вторым самым дорогим в истории «Барселоны» и четвёртым самым дорогим в истории футбола — 105 млн евро и 42 млн в качестве возможных бонусов. До сегодняшнего дня за четыре с половиной года Усман успел получить 14 повреждений, из-за которых пропустил более 100 матчей команды. А в проведенных играх Дембеле показывал результативность по гол+пас менее 0,5 за матч. Несмотря на весь потенциал и амбиции, запросить более 40 млн евро зарплаты в год при такой статистике, от кого бы ни шла эта инициатива, от агента или футболиста, будет издевательством, либо слабой адекватностью.

Конечно, считать чужие деньги сомнительное занятие. Дембеле вправе запросить у «Барселоны» хоть 1 млрд евро в год, и даже если озвученные цифры, которые якобы Усман или его агент представляли на рассмотрение клубу, выдуманы или завышены СМИ , становится странным, почему «блауграна» при всей лояльности к Дембеле, которая видна даже по доверию со стороны Хави, публично осуждает игрока и его представителя как минимум за затягивание переговоров. Клуб не будет совать палки в собственные колеса, портя отношение с ведущим по их мнению футболистом команды, если тот действительно просит адекватную зарплату.

При всех финансовых проблемах, «Барса» умудрилась оформить трансфер Феррана Торреса за 55 млн евро, пускай и растянув выплаты на несколько лет. Неужели более классный игрок, чем Мбаппе, по мнению Лапорты, не заслужил бы от клуба достойной зарплаты? Особенно при нынешней ситуации клуба, когда каждая звезда и ценный игрок на вес золота, и повышение зарплаты явно выглядит логичнее бесплатного ухода или трансфера/аренды за минимальные суммы. Судя по всему, агент и Дембеле не потянули собственные амбиции, а обращение Усмана в инстаграме после заявления Алемани, выглядит как призыв к новому, менее дерзкому диалогу.