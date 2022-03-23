Месси попытается вернуться в «Барселону». В Лиге 1 у него два гола и череда разочарований

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вчера, 10:30

Худший сезон для легенды в карьере.

«Лионеля можно критиковать сильнее, чем других»

От каждого по способностям – древний лозунг, но там ведь есть и продолжение. «Каждому по потребностям». Месси настолько силен как футболист, что его справедливо критиковать жестче, чем других. К Роналду это же правило относится. Но есть разница. Криштиану не уничтожил финансово ни «Реал», ни «Ювентус», ни «Манчестер Юнайтед» сейчас. Он выдающийся атлет, но не икона – даже в Мадриде к нему по-разному относились на определенных этапах карьеры.

Месси же возвели в статус божества от футбола фанаты «Барселоны». В итоге его отец подписал с неумным менеджером Бартомеу контракт, который до сих пор влияет на состояние клуба – как только раздадут часть долгов, новички снова захотят дикие контракты. Об одном из них сейчас ведут торги с представителями Дембеле. Месси можно критиковать не только за футбол, ведь ему не хватило смелости уйти из «Барселоны» вовремя, что тоже навредило клубу стратегически.

Паоло Ди Канио прав – нельзя жить прошлым. В настоящем у Месси сезон во Франции с 7 голами к концу марта в основе ПСЖ . После 25 сыгранных матчей в такой команде даже Артем Дзюба получил бы на орехи после семи забитых мячей. Даже десять голевых передач в Лиге 1 не спасают положение, поскольку Лионель не ведет игру. Голами обеспечивает яркий Мбаппе, диспетчером ПСЖ в хороших матчах остается Верратти, у которого по 88 пасов за игру в среднем с точностью 91 %. Из обороны Почеттино выходит через Кимпембе и Маркиньоса, и даже Паредес с мячом видится чаще.

Два гола в 18 играх «фермерской лиги» для легендарного Месси это худший результат за всю его карьеру. А подобные падения бьют по тем, кто привык доминировать автоматически. Лионель ведь годами не пахал больше всех, он игрок национальный, экономил силы, ходил пешком. Казалось, что в новом клубе должен сделать рывок, а энергии не оказалось. Ему во Франции не понравилось все. Методы работы защитников клубов Лиги 1 – в Испании ему удобнее игралось, погода – вроде бы смешной аргумент, а влияет на человека даже физиологически.

Не только Мбаппе «достало» всё, что происходит в ПСЖ

Помним поведение президента парижан после вылета из Лиги чемпионов, будут вести расследование, ведь катарец набросился на арбитров. Читали традиционные дерзкие публичные заявления Леонардо. Также были непубличные, но доступные публике постфактум скандалы – Тухель не скрывает имя человека, который выжил его из ПСЖ . Уровень управления такой, что когда доходит до Почеттино, то ему еще осенью приписывали желание быстрее уехать.

Напомним, что Маурисио играл за парижан времен Роналдиньо, но тогда результаты были намного хуже, а единства в команде видели больше. ПСЖ не справился с давлением масштабности происходящего. С таким составом нужно идти в полуфинал Лиги чемпионов каждый год. Вместо этого играют против Головина, Бен-Йеддера и Фолланда основным составом, но без Месси, и получают 3:0. А трагедия для Лионеля в том, что такой счет могли увидеть и с ним на поле. Аргентинец перестал делать разницу.

Мбаппе пытается весь сезон тащить, но после вылета от «Реала» ему нужно сосредоточиться на своем физическом и эмоциональном состоянии. Килиану важно вписаться в новую команду, которой тоже нужны перемены, а вот Месси будет куда сложнее, поскольку у него с французом есть существенное отличие. Лионель на одиннадцать лет старше, он не может заявить Ди Марии в разговоре, что «его все достало», и после этого уехать в новый клуб, где его давно ждут. Обратный путь – от любимой команды к денежному мешку, где готовы были утолить финансовые аппетиты, уже сделан.

Причем ПСЖ тоже сложно будет выжать из Месси максимум даже в новом сезоне, если Лионель не получит крутого нового тренера, если не будет проведена переоценка состава – не только о расставании с Рамосом нужно думать, если не подпишут невероятного центрального форварда. Шейхи ведь не специалисты в создании чего-то с нуля, у них миллиарды с рождения. Сейчас вариант с подписанием Роналду в ПСЖ ближе к реальности, чем революция под руководством Зидана. Хотя бы потому, что сам Зинедин не потянул перестройку в «Реале», где все организовано лучше.

Фанатам «Барселоны» нужно бояться возвращения Месси

Идея сойтись с женщиной, с которой развелся после десятилетий брака, всегда будет глупой, независимо от мотивации. Сгнившее яблоко может подарить миру новую яблоню, но в пищу не годится. Не стоит забывать, как Месси уходил из «Барселоны». Заявил, что пытался покинуть команду за год до этого, но его не отпустили. Человек не верил в каталонский проект. Не верил не без оснований, поскольку Бартомеу сделал много ошибок.

При этом самые верные фанаты Месси предпочли поверить в сказку, будто юристы клуба не знают законов Испании – не имели права сократить зарплату Лионеля более чем в два раза. Скорее дело обстояло несколько иначе. Месси задолго до оглашения о расставании знал, что уйдет. Активно искал себе новый клуб. В «Манчестер Сити» ему отказали, хотя чуть позже пытались заполучить Роналду. Гвардиола мыслит категориями футбола, Месси довольно сложно вписать в игровую систему, которая изначально не под него создана.

В «Барселону» вернулся Алвес, остается Бускетс – играет лучше, чем на худшем кризисном отрезке, появился адрес для передач – Обамеянг в роли нового Луиса Суареса. Молодежь растет, и понятно, что Педри в теории может стать новым Иньестой для возвращенного из Парижа великого и ужасного Лионеля Месси. Игроки такого калибра не могут всегда играть так паршиво, поэтому даже улучшение голевых показателей аргентинца не станут сюрпризом. Вот только есть сразу два серьезных контраргумента.

Первый – деньги, Месси не согласится играть за символическую плату, как Алвес. И второй – Хави не нужен в коллективе человек, чей авторитет будет равным авторитету наставника. Тем более, ветераны команды, вроде Пике, Альбы или Бускетса, вряд ли забыли, как им пришлось идти на серьезное сокращение зарплаты, поскольку пару лет назад Хорхе Месси сговорился с Жозепом Бартомеу и подписали безумный контракт. Это как с трансфером Неймара – 222 млн евро потратили быстро и бездарно, деньги не принесли счастья.

Но вот прошлым летом ПСЖ наоборот сделал подарок «Барселоне», ведь Месси мог деградировать в игровом плане в составе родного клуба, и от этого его наследие пострадало еще сильнее. Так можно списать все на новых напарников, или бардак имени Леонардо и Почеттино. Не хочется, чтобы Месси психанул и уехал в США летом, пусть дождется Зидана и сделает последний рывок. Вот только в этом суть. Для Лионеля каждый следующий сезон Лиги чемпионов может стать последним.

Разговоры о возвращении опасны для «Барселоны» Хави. Месси не сможет быть просто рядовым ветераном, который время от времени выходит со скамейки, чтобы завершить карьеру не под свист, а под аплодисменты.