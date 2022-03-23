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Месси попытается вернуться в «Барселону». В Лиге 1 у него два гола и череда разочарований

вчера, 10:30
Лионель Месси

Худший сезон для легенды в карьере.

«Лионеля можно критиковать сильнее, чем других»

От каждого по способностям – древний лозунг, но там ведь есть и продолжение. «Каждому по потребностям». Месси настолько силен как футболист, что его справедливо критиковать жестче, чем других. К Роналду это же правило относится. Но есть разница. Криштиану не уничтожил финансово ни «Реал», ни «Ювентус», ни «Манчестер Юнайтед» сейчас. Он выдающийся атлет, но не икона – даже в Мадриде к нему по-разному относились на определенных этапах карьеры.

Месси же возвели в статус божества от футбола фанаты «Барселоны». В итоге его отец подписал с неумным менеджером Бартомеу контракт, который до сих пор влияет на состояние клуба – как только раздадут часть долгов, новички снова захотят дикие контракты. Об одном из них сейчас ведут торги с представителями Дембеле. Месси можно критиковать не только за футбол, ведь ему не хватило смелости уйти из «Барселоны» вовремя, что тоже навредило клубу стратегически.

Паоло Ди Канио прав – нельзя жить прошлым. В настоящем у Месси сезон во Франции с 7 голами к концу марта в основе ПСЖ. После 25 сыгранных матчей в такой команде даже Артем Дзюба получил бы на орехи после семи забитых мячей. Даже десять голевых передач в Лиге 1 не спасают положение, поскольку Лионель не ведет игру. Голами обеспечивает яркий Мбаппе, диспетчером ПСЖ в хороших матчах остается Верратти, у которого по 88 пасов за игру в среднем с точностью 91 %. Из обороны Почеттино выходит через Кимпембе и Маркиньоса, и даже Паредес с мячом видится чаще.

Два гола в 18 играх «фермерской лиги» для легендарного Месси это худший результат за всю его карьеру. А подобные падения бьют по тем, кто привык доминировать автоматически. Лионель ведь годами не пахал больше всех, он игрок национальный, экономил силы, ходил пешком. Казалось, что в новом клубе должен сделать рывок, а энергии не оказалось. Ему во Франции не понравилось все. Методы работы защитников клубов Лиги 1 – в Испании ему удобнее игралось, погода – вроде бы смешной аргумент, а влияет на человека даже физиологически.

Не только Мбаппе «достало» всё, что происходит в ПСЖ

Помним поведение президента парижан после вылета из Лиги чемпионов, будут вести расследование, ведь катарец набросился на арбитров. Читали традиционные дерзкие публичные заявления Леонардо. Также были непубличные, но доступные публике постфактум скандалы – Тухель не скрывает имя человека, который выжил его из ПСЖ. Уровень управления такой, что когда доходит до Почеттино, то ему еще осенью приписывали желание быстрее уехать.

Напомним, что Маурисио играл за парижан времен Роналдиньо, но тогда результаты были намного хуже, а единства в команде видели больше. ПСЖ не справился с давлением масштабности происходящего. С таким составом нужно идти в полуфинал Лиги чемпионов каждый год. Вместо этого играют против Головина, Бен-Йеддера и Фолланда основным составом, но без Месси, и получают 3:0. А трагедия для Лионеля в том, что такой счет могли увидеть и с ним на поле. Аргентинец перестал делать разницу.

Мбаппе пытается весь сезон тащить, но после вылета от «Реала» ему нужно сосредоточиться на своем физическом и эмоциональном состоянии. Килиану важно вписаться в новую команду, которой тоже нужны перемены, а вот Месси будет куда сложнее, поскольку у него с французом есть существенное отличие. Лионель на одиннадцать лет старше, он не может заявить Ди Марии в разговоре, что «его все достало», и после этого уехать в новый клуб, где его давно ждут. Обратный путь – от любимой команды к денежному мешку, где готовы были утолить финансовые аппетиты, уже сделан.

Причем ПСЖ тоже сложно будет выжать из Месси максимум даже в новом сезоне, если Лионель не получит крутого нового тренера, если не будет проведена переоценка состава – не только о расставании с Рамосом нужно думать, если не подпишут невероятного центрального форварда. Шейхи ведь не специалисты в создании чего-то с нуля, у них миллиарды с рождения. Сейчас вариант с подписанием Роналду в ПСЖ ближе к реальности, чем революция под руководством Зидана. Хотя бы потому, что сам Зинедин не потянул перестройку в «Реале», где все организовано лучше.

Фанатам «Барселоны» нужно бояться возвращения Месси

Идея сойтись с женщиной, с которой развелся после десятилетий брака, всегда будет глупой, независимо от мотивации. Сгнившее яблоко может подарить миру новую яблоню, но в пищу не годится. Не стоит забывать, как Месси уходил из «Барселоны». Заявил, что пытался покинуть команду за год до этого, но его не отпустили. Человек не верил в каталонский проект. Не верил не без оснований, поскольку Бартомеу сделал много ошибок.

При этом самые верные фанаты Месси предпочли поверить в сказку, будто юристы клуба не знают законов Испании – не имели права сократить зарплату Лионеля более чем в два раза. Скорее дело обстояло несколько иначе. Месси задолго до оглашения о расставании знал, что уйдет. Активно искал себе новый клуб. В «Манчестер Сити» ему отказали, хотя чуть позже пытались заполучить Роналду. Гвардиола мыслит категориями футбола, Месси довольно сложно вписать в игровую систему, которая изначально не под него создана.

В «Барселону» вернулся Алвес, остается Бускетс – играет лучше, чем на худшем кризисном отрезке, появился адрес для передач – Обамеянг в роли нового Луиса Суареса. Молодежь растет, и понятно, что Педри в теории может стать новым Иньестой для возвращенного из Парижа великого и ужасного Лионеля Месси. Игроки такого калибра не могут всегда играть так паршиво, поэтому даже улучшение голевых показателей аргентинца не станут сюрпризом. Вот только есть сразу два серьезных контраргумента.

Первый – деньги, Месси не согласится играть за символическую плату, как Алвес. И второй – Хави не нужен в коллективе человек, чей авторитет будет равным авторитету наставника. Тем более, ветераны команды, вроде Пике, Альбы или Бускетса, вряд ли забыли, как им пришлось идти на серьезное сокращение зарплаты, поскольку пару лет назад Хорхе Месси сговорился с Жозепом Бартомеу и подписали безумный контракт. Это как с трансфером Неймара – 222 млн евро потратили быстро и бездарно, деньги не принесли счастья.

Но вот прошлым летом ПСЖ наоборот сделал подарок «Барселоне», ведь Месси мог деградировать в игровом плане в составе родного клуба, и от этого его наследие пострадало еще сильнее. Так можно списать все на новых напарников, или бардак имени Леонардо и Почеттино. Не хочется, чтобы Месси психанул и уехал в США летом, пусть дождется Зидана и сделает последний рывок. Вот только в этом суть. Для Лионеля каждый следующий сезон Лиги чемпионов может стать последним.

Разговоры о возвращении опасны для «Барселоны» Хави. Месси не сможет быть просто рядовым ветераном, который время от времени выходит со скамейки, чтобы завершить карьеру не под свист, а под аплодисменты.

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Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:08
Месси нужна ширма ,как футболист-он на закате ,от него толку очень мало,он игру не делает,он стрижёт бабло!
84fahbcymaty
84fahbcymaty
вчера в 18:28
Пусть валит на все 4 ст..
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 17:38
Я в курсе что идет , в статистику , а причем тут удары в створ , если мяч попал в штангу то значит было очень близко к голу , вот что я имел ввиду , ему чуть не везёт, 50 + ударов есть , чаще это дальние удары , а сколько у негобыло по настоящему запорных эпизодов , 3 4 наверное , с сентэтйеном в первом круге по пустым не попал (если бы я не смотрел я бы не вспомнил), и с реалом пенальти не забил , с нантом какойто момент был, а так большинство ударов не с тех позиций чтобы забивать , и даже с таких позиций он создал около 10 штанг , помню как с лансом он попал в штангу , когда бил правее от полукрга штрафной площади (если смотреть на ворота) , помню с реном , брюге , попал в перекладины со штрафных ,
Насчет мбаппе да он провел два легендарных матча против реала , и по сезону хорош , но он не тащит псж , он чистый завершитель , он ее лидер , тащит это когда забивает в каждом матче , и все делает сам , если он не сам то это командный футбол , матчах с реалом он тащил , а по сезону они хороши как команда, без ассистентов месси и неймара, без распасовщиков вератти гейе и паредеса , мбаппе бы не смог забивать, он хорош и сам ,но благодаря уровню и способностям партнёров он забивает важные мячи , он бомбардир и завершитель с классной реализацией.
А что тогда если следовать вашей логике сделал мбаппе , почти все голы он тоже забил сентэтйенам , лильу 1 забил , монако 2 ,( 1 передача месси , и заработанный неймаром пенальти),лиону 0, Марсель 0, ренн 1 , (передача месси) в лч реалу забил, ман сити забил (как и месси ) , и несколько голов лейпцигу и Брюгге ( как и месси) , месси может играть лучше , но и так он в центре поля хорошо продвигает мяч вперёд , во всех позиционгых атаках псж участвует месси , и играет решающую роль , отдавая разрезающие передачи , пример с недавнего матча ( хотя вы скажете что бордо это последняя команда , с ней вообще играть не надо и так выиграешь, а это не так ) в 1 голе он отдал передачу во время позиционной атаки на второго на линию штрафной , а от асситнул мбаппе , второй это кажется был неймар но точно не помню может вератти
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 15:27
Да, судили. Но сумма у них разная. Роналду больше мошенник, чем Месси
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:47
Месси тоже судили за неуплату налогов когда играл в Барселоне или это другое?
Per4ick
Per4ick ответ futbol liiverpool (раскрыть)
вчера в 14:45
штанги и перекладины это удары мимо ворот, это не идет в зачет как попадание в створ. 2 гола в чемпионате из 50 + ударов это же посмешище, то что он играет глубже звучит как оправдание потому что он все так же бьет очень много по воротам но да поменьше чем в барсе. и да это вы не смотрите матчи, Мбаппе тащил ПСЖ весь сезон , в чемпионате именно он сделал отрыв когда Месси прохлаждался в первой половине сезона, все что Месси делал во второй половине сезона это фармил стату передач с сент этьенами
амурец
амурец
вчера в 13:11
Хави начинает выстраивать Барселону заново,, а возвращение Месси это для Барселоны завершится провалом, какой Месси великий игрок наблюдаем в ПСЖ
futbol liiverpool
futbol liiverpool
вчера в 12:45
Мбаппе не тащит псж , он классный скоростной техничный завершитель ,если говрить честно то лишь в матчах с реалом он прям тащил команду , особенно в первом матче , а так он важный для команды игрок , но он ее не тащит , чаще месси ,неймар , вератти , ди мария , данилу , паредес , отдяют пас и мбаппе завершает, он лидер команды , но он ее не тащит, если бы он забил реалу после 3 1 , своей индивидуальностью то он ее потащил бы , он командный игрок один он не так уж силен , ему нужны разрезающие передачи и хорошие техничные партнеры , а месси он ведет игру псж , он плеймекер , то что его видят с мячом меньше вератти и паредеса то это чушь , почему вы превели статистику передач вератти , а месси нет , он классно продвигает мяч вперед , с ним выход из под прессинга есть , вератти нужно с кем то взаимодействовать что бы продвигать мяч вперёд , 10 передач о многом говорят ведь месси просто теперь сосредоточен больше на подыгравание партнерам, он плеймекер , ане нападающий не надо преводить 2 гола ,это говорит мало о чем а то что у него около 10 штанг и перекладин , это невезение , месси делает разницу , не голами а своей игрой в центре поля , да месси может играть и лучше но все равно он хорош
Jake Fallop
Jake Fallop ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:10
С языка снял... Притом авторы пишут статью со слов журналюг... Месси не говорил, что вернётся в Барсу как игрок... А что касается денег, то он готов был играть и бесплатно за Барсу, но это не позволяли правила ЛЛ... Поэтому он и ушел... МС никогда не хотел купить гелевого и это всем известно... Вот нарцисс изначально хотел туда свалить из Турина... Но Пеп его быстро поставил на место скамейкой... Авторы, некрасиво врать...
дурман
дурман
вчера в 11:45
Вы что пристали к этому человеку? Он уже на закате карьеры, дураку понятно что он будет играть с каждым годом все хуже.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:43
Прежде чем восхвалять Мбаппе, надо посмотреть на него сезончик в Испании, а лучше лет так 10, а уж потом сравнивать с Месси.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 11:39
Как только из Барселоны ушли Гвардиола,Хави,Иньеста то команда поплыла и всем стала ясна никчемность "великого" футболиста....без него команда перестроилась и начала выдавать результат и тут никчемный распиаренный решил опять примазаться к результату
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 11:30, ред.
Да ладно! Он же великий футболист а величие в том и состоит что проявляется в любых условиях....а то вот Роналду 100 мячей забил за Ювентус а говорят что он чуть его не развалил а тут 2 гола ,что то не тянет на великого
DXTK
DXTK
вчера в 11:18
Время Месси в Барселоне прошло......команда только стабилизировалась, появились новые лидеры, молодежь заиграла, пришли другие результаты у Хави развязаны руки у него нету одного игрока во круг которого надо строить команду,

тем более барса прошла через это, последние пять лет Барса строила команду во круг Месси, а нового она ничего не показала, как и сам футболист ничего нового команде не мог дать, ...... и то хорошо что последний сезон он завершил хоть с одним трофеем кубком короля, ушел не проронив достоинства, если бы ушел Лео раньше то 2-8 были бы скверным завершением карьеры на камп ноу.......

тем более хави сам сказал что Месси всегда будут рады в клубе как легенде.....двери для него открыты......то есть он может свободно приезжать разговаривать следить за тренировками, но речи о его участие в команде не было....... а то возвращение Месси будет сопастовимо с возвращением Роналду в МЮ........ стали строить игру вокруг престарелой звезды, уволили тренера результаты клуба ухудшились.......

PS недавнее Класико 0-4 против Реала без Месси показал что команда на правильном пути. Да и Месси сам должен понять ушел назад дороги нет
Elliada
Elliada
вчера в 11:16
"Криштиану не уничтожил финансово ни «Реал», ни «Ювентус»". Серьезно? В Реале его судили за неуплату налогов. А из Ювентуса сбежал из-за расследования о незаконных выплатах. Клубу грозит лишение титулов и ссылка в Серию В
Elliada
Elliada
вчера в 11:10
Разорил Барселону? В этот миф верят только ненавистники Месси и Барселоны.

Контракт был подписан в 2017 году. Если он был таким разрушительным, как Барселона смогла себе позволить купить Дембеле за 105 млн евро в 2017 году, Коутиньо за 135 млн евро в 2018 году, Гризманна за 120 млн евро и де Йонга за 86 млн евро в 2019 году? Как платили зарплату Пике, Бускетсу, Тер Штегену, Дембеле, Гризманну, Коутиньо и т. д.?

Не забываем о коронавирусе, который финансово навредил всем клубам, включая Барселону.

Была информация, что на Месси Барселона зарабатывала намного больше, чем тратила на него. Цифры дохода на Месси назывались больше 600-700 млн.
Roman73
Roman73
вчера в 11:07
Не надо !
Не надо Месси. Барса только налаживается . Месси и Рональду - старые звёзды, теперь как камни брошенные в воду , от которых только круги на поверхности .
Месси и Рональду надо в родные клубы по месту происхождения в Аргентину и Португалию, дядьками для молодых. Пользы больше будет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:59
Спасибо за статью... Месси находился в системе Барселоны с 2000 по 2021 год и почти все эти годы слово Барса и Месси были почти синонимами... а вот нужен ли он сейчас Барсе это вопрос из вопросов... между Лео и Лапортой отношения испортились после неоднозначных слов президента об уходе аргентинца.... но возвращение Хави может изменить ситуацию и спровоцировать возвращение Месси.и если случится возвращение, то вероятно, аргентинец вернется в клуб уже на других условиях и не в статусе живой иконы, которой на поле дозволено все... Хави строит новую команду по новым правилам и Месси надо быть готовым, что исключений по требованиям тут не будет ни для кого... даже для него!!! ....ну а так что, лично для меня вообще маловероятно возвращение Месси в Барсу при Лапорте.... первый факт в том, что Лапорта ездил Месси по ушам на счёт нового контракта так долго, сколько мог, в своих интересах (из-за спонсоров, переходящих игроков и тд).... второй факт в том, что после пресс-конференции Месси они не общались (со слов Лапорты). начинать по новой что то можно при таких отношениях, но очень редко (если семья одолеет возвращением или Хави уговорит).... ну и тем , кто завывает про "Барса только начинает играть и Месси не нужен". пройдите по составу. эти ребята скоро либо сдуются в силу возраста (Пике-Альба-Бускетс-Алвес), либо поломаются опять же в силу возраста (Педри-Гави-Нико. Фати уже), либо начнут скандалить после первой же приличной неудачи в силу характера (Обама, Дембель).... Хави нашел слова, которые встряхнули команду, и может этого и хватит до лета. но если очень сильно повезёт.
monah-10
monah-10
вчера в 10:56
Согласен на все 100. 3 он не нужен Барсе
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