У Месси ноль шансов, Бензема вырывается в лидеры. Рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

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вчера, 15:28

Кто лучший футболист планеты прямо сейчас?

«Золотой мяч» будут вручать по-новому

Несмотря на многочисленные противоречия и критику France Football из-за организации процедуры вручения «Золотого мяча» в последние годы, эта индивидуальная награда по-прежнему удерживает статус самой престижной в мировом футболе. У «Золотого мяча» есть история и аура, которые не позволяют поставить на нем крест, несмотря на кажущиеся многим несправедливыми итоги последних церемоний.

В марте France Football объявил об изменении критерий вручения «Золотого мяча». Решили повысить качество респондентов, ограничив круг наделенных голосом рейтингом ФИФА : опрашивать будут только представителей из топ-100 рейтинга сборных. Настаивают, что теперь индивидуальные достижения важнее командных титулов при оценке номинантов, негласно этот пункт получил название «Закон Жоржиньо». Впрочем, здесь ничего не меняется: Жоржиньо ведь и при старом регламенте не получил «Золотой мяч», а совсем не принимать во внимание вклад футболистов в победы команд не получится.

Ну, а самое главное: вручение «Золотого мяча» переносится с зимы на лето. Теперь оценивать футболистов будут не по календарным годам, а по европейским футбольным сезонам, проходящим по системе «осень-весна». Таким образом, у претендентов на приз осталось меньше двух месяцев, чтобы повлиять на результаты голосования за «Золотой мяч», итоги клубного сезона будут иметь определяющее значение, а выступления на ЧМ -2022 будут оценены уже в 2023 году.

Месси, как и Роналду, больше не является претендентом на «Золотой мяч»

Если бы мы составляли длинный список претендентов на «Золотой мяч», то Роналду оказался бы несколько выше действующего обладателя. Место португальца ориентировочно на стыке второго и третьего десятков, а Лео рискует не попасть даже в топ-50. Сложности «Манчестер Юнайтед» накладывают свой отпечаток, но Криштиану в 37 лет проводит не стыдный сезон в Англии (18 голов в 32 матчах), в то время как его вечный конкурент не помог сверхамбициозному ПСЖ преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов, да и вообще нередко играет за парижан как будто через силу. Три забитых мяча в Лиге 1 — тоже показатель, хотя ассистов сделал уже десяток. Разочарование действующим обладателем «Золотого мяча» налицо, фанаты «Пари Сен-Жермен» не стесняются в выражениях.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»

Если говорить о тех, кто на подступах к первой десятке, то нужно упомянуть Эрлинга Холанда (травмы помешали норвежцу оказаться выше), проводящего великолепный сезон в «РБ Лейпциг» Кристиана Нкунку, Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля» и еще нескольких парней из «Манчестер Сити», которые делят славу на большую толпу — Бернарду Силву, Фила Фодена, Рахима Стерлинга. Вне всяких сомнений, заслуживают упоминания Томас Мюллер, Себастьян Аллер, забивавший в семи матчах Лиги чемпионов подряд, и Душан Влахович.

10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Англия) = 14+8 в 35 матчах*

Старт сезона выдался тяжелым для бельгийца, но в 2022 году он вернулся к своей лучшей форме и снова играет ключевую роль в «Манчестер Сити». Именно гол Кевина принес «горожанам» победу над «Атлетико» в тяжелом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Дотянуться до «Золотого мяча» будет сложно, но может подняться в топ-5, если «Сити» выиграет АПЛ и ЛЧ , а Де Брюйне сыграет большую роль в этих успехах.

*здесь и далее указана статистика результативности в играх за клуб.

9. Диого Жота («Ливерпуль»; Португалия) = 20+3 в 41 матче

Жота решает, причем не только в играх за клуб, он и сборной Португалии помог выйти на ЧМ -2022, отметившись результативными действиями в стыковых матчах против Турции и Северной Македонии. В иных матчах Диого становится самым ценным игроком в атаке «Ливерпуля», и это он еще упускает кучу моментов. Если подтянет реализацию, он и Салаха с Мане заткнет за пояс.

8. Рияд Марез («Манчестер Сити»; Алжир) = 22+7 в 37 матчах

Сложно выделять футболистов «Манчестер Сити» персонально: у Гвардиолы все хороши, но система важнее личностей. Тем не менее игнорировать статистику Мареза не можем: самый результативный «горожанин» в этом сезоне забил уже 22 мяча и сделал 7 ассистов. Следующее результативное действие будет 30-м.

7. Винисиус Жуниор («Реал»; Бразилия) = 17+15 в 41 матче

Винисиус серьезно прибавил в сезоне 2021/22, но у него по-прежнему грандиозный простор для роста: может стать лучшим футболистом в мире, если накопит опыт и научится хладнокровию. Но и в 21 год бразилец — второй по значимости игрок в атаке «Реала», на счету Вини уже 30+ результативных действий за сезон.

6. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал) = 15+7 в 38 матчах

Садио Мане не хватает голов и передач, чтобы приблизиться к вершине, но у него есть командные успехи, которые нельзя игнорировать: выиграл со своей сборной Кубок Африканских Наций, а также пробился на ЧМ -2022, в обоих случаях забивал решающие пенальти. Эти эпизоды делают скромного Садио национальным героем.

5. Лука Модрич («Реал»; Хорватия) = 3+8 в 36 матчах

У атакующих футболистов всегда больше шансов на индивидуальные награды, хотя Модрич один «Золотой мяч» уже забрал, нарушив привычный распорядок. Индивидуальная игра — это не только голы и ассисты, хотя великолепные результативные пасы Луки в матчах против ПСЖ и «Челси» мы запомнили. Модрич — великолепный архитектор игры, и возраст ему не помеха.

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) = 28+10 в 38 матчах

Без малого четыре десятка результативных действий Салаха — это очень круто, но решающие матчи со сборной Мо проиграл, да и шикарную статистику набил в конце прошлого года, в решающей фазе сезона совсем не впечатляет: достаточно сказать, что у него только 3 гола игры за «Ливерпуль» в 2022 году. Впрочем, Салаха со счетов не сбрасываем, ведь у него роскошная статистическая база, а если выдаст мощные апрель и май, выиграет большие трофеи с «красными», то как знать…

3. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»; Франция) = 28+20 в 38 матчах

Мбаппе проводит классный сезон, несмотря на то, что за кулисами решается его будущее. Если Неймар и Месси больше помогали, Мбаппе мог бы оказаться и главным претендентом на «Золотой мяч», однако после раннего вылета из Лиги чемпионов у Килиана закончились аргументы перед двумя коллегами, которые, судя по всему, и разыграют награду.

2. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) = 45+4 в 39 матчах

Левандовски снова близок к «Золотому мячу», но ему нужно предпринять решающее усилие в Лиге чемпионов, чтобы опередить Бензема. Как бы ни приуменьшали в новых правилах значимость командных трофеев, двух лучших форвардов Европы рассудит Лига чемпионов.

1. Карим Бензема («Реал»; Франция) = 37+12 в 36 матчах