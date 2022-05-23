Бакаев, Баринов и Зиньковский могут заинтересовать «Зенит». Труднее всего найти российского форварда

1653333277

23 мая 2022, 22:14

Семак выбирает футболистов для усиления и на случай потери легионеров.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

За трансфер. Свободным агентом становится Оздоев, не молодеет и появился на фланге обороны Кузяев. Барриос останется, но Вендел может найти себе новый клуб в топ-5. Центральные хавбеки будут нужны, а Баринов с его опытом работы в центре защиты – ставка с двойным смыслом. Вдруг Чистяков и игрок «Локомотива» сыграются в обороне? Такая связка может пригодиться даже сборной, если Карпин сыграет в три центральных, а третьим примут Дивеева из ЦСКА .

Против перехода. «Локомотив» давно знает об интересе «Зенита» к Баринову, попытается его сохранить. Также помним истории несбывшихся надежд в основе петербуржцев для многих игроков. Если Барриос и Вендел в порядке, то Дмитрий может оказаться лишним. А в защиту еще может вернуться Ловрен. Но все-таки «за» в этой сделке больше, чем «против». Учитывая непонятное состояние «Локомотива» — впервые за много лет команды не будет в финале Суперкубка, сам Баринов может задуматься об уходе. Тем более, контракт всего на год, почти что вольная птица.

Константин Тюкавин («Динамо»)

За трансфер. В официальной реакции на слухи о Тюкавине в «Зените» его клуб все объяснил – всего 19 лет, сыграл в 34 поединках, провел на поле в среднем более пятидесяти минут. Форвард забил 9 мячей, отдал 3 голевые передачи. Растет рядом со Смоловым, так что в «Зените» без Дзюбы и без денег на дорогого легионера Константина можно представить.

Против перехода. Воспитанник «Динамо», отец форварда – хоккеист с мячом, выступал за одноименный клуб. Всего девятнадцать лет, так что Тюкавина еще нужно проверить на дистанции. Чалов тоже ярко начал, а сейчас в «Базеле», и Семак не попросит его подписать. Альберто и Сергеев не пустят в основу «Зенита», поэтому Тюкавину лучше не спешить. Захарян мечтает о топ-5, вот и его напарнику нужно смотреть на мир шире.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

За трансфер. Осторожное отношение к россиянам в топ-5. Матвей точно хотел попробовать себя в крутой лиге, но даже великолепная игра в РПЛ не сделала его кандидатом в солидный клуб под первым номером в списке скаутов. И когда его спросили недавно о трансфере в «Зенит», то не было резкого отказа. Семаку нужен голкипер, его давно ищут, поскольку Кержакову немало лет, у Одоевского мало опыта, а Крицюк с травмой и без стабильной игры.

Против перехода. Не факт, что Сафонову хочется именно в «Зенит». Не факт, что Галицкий готов делать скидку, а стоимость у трансфера Матвея высокая. Также нужно смотреть на альтернативных кандидатов. Говорили про Лантратова – «Химки» заявляли об официальном обращении «Зенита». Есть Адамов, есть Ломаев. Голкиперов в РПЛ достаточно, и если Сафонов не горит желанием и самый дорогой, то выберут альтернативу.

Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

За трансфер. Возможный уход Клаудиньо и Малкома, ведь их агенты ждут, что скажут в ФИФА о контрактах футболистов с клубами РПЛ . Также не понимают, насколько устойчивым будет интерес к их клиентам в топ-5. Рекламу себе оба сделали хорошую, Малкома в Европе знают давно. Но у него роскошный личный контракт с «Зенитом», так что скорее Семаку нужен будет человек на другой фланг – левый. Вот тут всплывает лучший ассистент РПЛ Зиньковский (9 голевых передач).

Против перехода. Осинькин заявил, что хочет остаться в Самаре. Значит, «Крылья Советов» продолжат свое развитие. Антон может как остаться в клубе, где является лидером, так и получить предложения от других команд РПЛ , где пробиться в основу проще. Пока в заявке «Зенита» Клаудиньо, а на подстраховке Мостовой, то вингеру из Самары лучше вспомнить свой опыт в «Зените-2» в прошлом и не спешить в Санкт-Петербург, если ему не предложат место в основе после потери легионеров.

Гамид Агаларов («Уфа»)

За трансфер. Альберто и Сергеев на борту, но это два форварда для команды, которая может сыграть по схеме «4-4-2». Явно мало, даже Азмуна и Дзюбы не хватало, когда вырастали нагрузки из-за Лиги чемпионов. Теперь может быть Кубок Лиги, так что игровую практику Семак найдет не только для бразильца и бывшего игрока «Крыльев Советов». В слухи о переходе в «Зенит» Грулева не сильно верим, Владислав не сыграл в прошлом сезоне невероятно, а Гамид – лучший снайпер РПЛ , 19 голов говорят в его пользу. Агаларов играет в стиле «ловкий увалень», таких игроков легко недооценивать, но если раскрыл – держите семеро.

Против трансфера. Помните, какой клуб Семак возглавлял до «Зенита»? Как раз «Уфу». У него там остались знакомые, которые расскажут Сергею Богдановичу не только о минусах Агаларова, которые можно узнать только при постоянном наблюдении, но и о его настрое и мотивации. Вдруг многочисленные эксперты, когда видят в Гамиде исключительно середняка, прыгнувшего выше головы, ошибаются на его счет? Понятно, что в «Уфе» повторить результат прошлого сезона сложно – и для начала нужно не вылететь вместе с командой из РПЛ в стыках, но в «Зените» молодой Агаларов мог бы получить шанс. Опасный трансфер, но интересный.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

За трансфер. Бакаев будет свободным агентом, ведь не спешит подписывать контракт со «Спартаком», а на вопрос о переходе в «Зенит» не отвечает категорически отрицательно, а добавляет – все решения примут после финала Кубка России. Не очень красивая позиция по отношению к москвичам, ведь любой игрок «красно-белых» на вопрос о «Зените» должен отвечать однозначно – не пойду. Бакаев же допускает такую возможность, а за трансфер говорит боязнь Семака остаться без Малкома и компании. Но правильно говорят скептики – уровень Бакаева не настолько высокий, чтобы непременно усилить «Зенит». Разве что резерв, не основу.