Бакаев, Баринов и Зиньковский могут заинтересовать «Зенит». Труднее всего найти российского форварда

Семак выбирает футболистов для усиления и на случай потери легионеров.
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
За трансфер. Свободным агентом становится Оздоев, не молодеет и появился на фланге обороны Кузяев. Барриос останется, но Вендел может найти себе новый клуб в топ-5. Центральные хавбеки будут нужны, а Баринов с его опытом работы в центре защиты – ставка с двойным смыслом. Вдруг Чистяков и игрок «Локомотива» сыграются в обороне? Такая связка может пригодиться даже сборной, если Карпин сыграет в три центральных, а третьим примут Дивеева из ЦСКА.
Против перехода. «Локомотив» давно знает об интересе «Зенита» к Баринову, попытается его сохранить. Также помним истории несбывшихся надежд в основе петербуржцев для многих игроков. Если Барриос и Вендел в порядке, то Дмитрий может оказаться лишним. А в защиту еще может вернуться Ловрен. Но все-таки «за» в этой сделке больше, чем «против». Учитывая непонятное состояние «Локомотива» — впервые за много лет команды не будет в финале Суперкубка, сам Баринов может задуматься об уходе. Тем более, контракт всего на год, почти что вольная птица.
Константин Тюкавин («Динамо»)
За трансфер. В официальной реакции на слухи о Тюкавине в «Зените» его клуб все объяснил – всего 19 лет, сыграл в 34 поединках, провел на поле в среднем более пятидесяти минут. Форвард забил 9 мячей, отдал 3 голевые передачи. Растет рядом со Смоловым, так что в «Зените» без Дзюбы и без денег на дорогого легионера Константина можно представить.
Против перехода. Воспитанник «Динамо», отец форварда – хоккеист с мячом, выступал за одноименный клуб. Всего девятнадцать лет, так что Тюкавина еще нужно проверить на дистанции. Чалов тоже ярко начал, а сейчас в «Базеле», и Семак не попросит его подписать. Альберто и Сергеев не пустят в основу «Зенита», поэтому Тюкавину лучше не спешить. Захарян мечтает о топ-5, вот и его напарнику нужно смотреть на мир шире.
Матвей Сафонов («Краснодар»)
За трансфер. Осторожное отношение к россиянам в топ-5. Матвей точно хотел попробовать себя в крутой лиге, но даже великолепная игра в РПЛ не сделала его кандидатом в солидный клуб под первым номером в списке скаутов. И когда его спросили недавно о трансфере в «Зенит», то не было резкого отказа. Семаку нужен голкипер, его давно ищут, поскольку Кержакову немало лет, у Одоевского мало опыта, а Крицюк с травмой и без стабильной игры.
Против перехода. Не факт, что Сафонову хочется именно в «Зенит». Не факт, что Галицкий готов делать скидку, а стоимость у трансфера Матвея высокая. Также нужно смотреть на альтернативных кандидатов. Говорили про Лантратова – «Химки» заявляли об официальном обращении «Зенита». Есть Адамов, есть Ломаев. Голкиперов в РПЛ достаточно, и если Сафонов не горит желанием и самый дорогой, то выберут альтернативу.
Антон Зиньковский («Крылья Советов»)
За трансфер. Возможный уход Клаудиньо и Малкома, ведь их агенты ждут, что скажут в ФИФА о контрактах футболистов с клубами РПЛ. Также не понимают, насколько устойчивым будет интерес к их клиентам в топ-5. Рекламу себе оба сделали хорошую, Малкома в Европе знают давно. Но у него роскошный личный контракт с «Зенитом», так что скорее Семаку нужен будет человек на другой фланг – левый. Вот тут всплывает лучший ассистент РПЛ Зиньковский (9 голевых передач).
Против перехода. Осинькин заявил, что хочет остаться в Самаре. Значит, «Крылья Советов» продолжат свое развитие. Антон может как остаться в клубе, где является лидером, так и получить предложения от других команд РПЛ, где пробиться в основу проще. Пока в заявке «Зенита» Клаудиньо, а на подстраховке Мостовой, то вингеру из Самары лучше вспомнить свой опыт в «Зените-2» в прошлом и не спешить в Санкт-Петербург, если ему не предложат место в основе после потери легионеров.
Гамид Агаларов («Уфа»)
За трансфер. Альберто и Сергеев на борту, но это два форварда для команды, которая может сыграть по схеме «4-4-2». Явно мало, даже Азмуна и Дзюбы не хватало, когда вырастали нагрузки из-за Лиги чемпионов. Теперь может быть Кубок Лиги, так что игровую практику Семак найдет не только для бразильца и бывшего игрока «Крыльев Советов». В слухи о переходе в «Зенит» Грулева не сильно верим, Владислав не сыграл в прошлом сезоне невероятно, а Гамид – лучший снайпер РПЛ, 19 голов говорят в его пользу. Агаларов играет в стиле «ловкий увалень», таких игроков легко недооценивать, но если раскрыл – держите семеро.
Против трансфера. Помните, какой клуб Семак возглавлял до «Зенита»? Как раз «Уфу». У него там остались знакомые, которые расскажут Сергею Богдановичу не только о минусах Агаларова, которые можно узнать только при постоянном наблюдении, но и о его настрое и мотивации. Вдруг многочисленные эксперты, когда видят в Гамиде исключительно середняка, прыгнувшего выше головы, ошибаются на его счет? Понятно, что в «Уфе» повторить результат прошлого сезона сложно – и для начала нужно не вылететь вместе с командой из РПЛ в стыках, но в «Зените» молодой Агаларов мог бы получить шанс. Опасный трансфер, но интересный.
Зелимхан Бакаев («Спартак»)
За трансфер. Бакаев будет свободным агентом, ведь не спешит подписывать контракт со «Спартаком», а на вопрос о переходе в «Зенит» не отвечает категорически отрицательно, а добавляет – все решения примут после финала Кубка России. Не очень красивая позиция по отношению к москвичам, ведь любой игрок «красно-белых» на вопрос о «Зените» должен отвечать однозначно – не пойду. Бакаев же допускает такую возможность, а за трансфер говорит боязнь Семака остаться без Малкома и компании. Но правильно говорят скептики – уровень Бакаева не настолько высокий, чтобы непременно усилить «Зенит». Разве что резерв, не основу.
Против перехода. Ваноли подыскал Бакаеву место на поле, может оказаться в основе «Спартака» в будущем сезоне. Стоит ли рисковать ради денег в «Зените», если в Москве могут предложить хороший контракт? Зимой Зелимхан искал выходы на другие клубы, говорили про «Динамо», но сейчас ситуация немного изменилась. Еврокубков не будет ни в одной команде РПЛ, чтобы бросать ради них москвичей. Впрочем, у Семака открылась «спартаковская квота» после ухода Дзюбы. И поскольку в футболе народ суеверный, то могут подписать Бакаева, чтобы перебежчик принес удачу. А если серьезно, но аппетиты агентов Зелимхана не совпали с предложением «Спартака», раз на дворе конец мая, а контракт не продлен.