«Сент-Патрикс Атлетик» — «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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11 июля 2022, 23:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» — «Дандолк», который состоится 15 июля 2022 года.

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» из Дублина после двадцати трёх матчей занимают четвёртую строчку турнирной таблицы Премьер Дивизиона. С начала сезона команда набрала тридцать пять очков, забила тридцать два гола и пропустила двадцать один. В матче восемнадцатого тура «святоши» на выезде уступили с минимальным счётом «Дандолку». В игре следующего тура «Сент-Патрикс» одержал победу над «ЮКД» с разницей в один мяч. Выигрывая со счётом 2:0 у «Финн Харпс», «святоши» под конец поединка упустили победу. Игра завершилась со счётом 2:2. На два гола от «Шемрок Роверс» в девятнадцатом туре «Сент-Патрикс» ответил только одним.

Уверенно со счётом 3:0 «святоши» выиграли на своём поле «Дроэду Юнайтед».

«Дандолк»

«Бело-чёрные» находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Ирландии. «Дандолк» отстаёт на десять очков от первого места, но у «бело-чёрных» на одну игру больше в запасе. С начала сезона команда тридцать один раз поразила ворота своих соперников, в ответ пропустила пятнадцать. Меньше пропустил на данный момент только «Шемрок Роверс», которого в матче двадцатого тура с минимальным счётом «Дандолк» переиграл. Пропустив первыми в товарищеском матче с североирландским «Ларном», «бело-чёрные» не только сравняли счёт, но и сумели вырвать победу. На выезде с «Шелбурном» раскатали нулевую ничью. Забив три мяча, «Дандолк» одержал уверенную победу над «ЮКД» в игре двадцать второго тура.

Пропустив уже на первой минуте, в прошлом туре «бело-чёрные» уступили со счётом 0:1 «Дроэде».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.60

Ничья – 3.20

Победит «Дандолк» – 2.70

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 4.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

В пяти из десяти последних игр на своём поле «Сент-Патрикс» одержал верх над своими соперниками.

В двух матчах из десяти выездных за последнее время «Дандолк» выиграл.

Четыре из пяти последних очных встреч на поле «Сент-Патрикса» завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В мае «Дандолк» дома со счётом 1:0 обыграл «святош». «Сент-Патрикс» на своём поле обязан взять реванш за это поражение. Со счётом 3:0 «святоши» одержали победу над «Дроэдой», которая недавно выиграла «Дандолк». Таким образом, можно сделать вывод, что «Сент-Патрикс» на данном этапе сильней. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.60 на победу «Сент-Патрикс Атлетик».