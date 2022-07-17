Федотов переделывает ЦСКА под себя. В Бразилии нашли левого латераля

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17 июля 2022, 16:31

Футболист подтвердил переговоры.

Луис Фернандо Гарсия – фанат российских рублей

Малкома, Клаудиньо, Ивана и Мантуана из «Зенита» представляет одно агентство. Луис Фернандо Гарсия – его совладелец и официальное лицо в прессе. Это тот мужчина, что в каждом интервью клянется в верности своих клиентов команде Семака. Также он ведет дела левого защитника «Интернсальоналя» Мойсеса. Сам футболист уже подтвердил переговоры с «армейцами»:

Мной очень сильно заинтересовался ЦСКА . Предложение обсуждается с агентом и руководством клуба. Когда поступает подобный контракт, спортсмену нужно все обдумать.

В переводе на обычный язык с дипломатического – Мойсесу «армейцы» дадут заметно больше денег, чем футболист получает в нынешней команде. Одновременно ЦСКА не представил бразильцам финальное предложение, ведь хотели заполучить футболиста по рыночной стоимости – около 1.6 млн евро. Разумеется, в «Интернасьонале» понимают щекотливость ситуации с трансферами в РПЛ , поэтому потребуют больше денег.

Мойсес – левый латераль, реже вингер, ему 27 лет, а контракт на два года, что влияет на стоимость. Жизнь побросала Роберто Барбозу. Не заиграл в «Коринтиансе», выступал за «Ботафого» и «Баию». Бегал в полузащите и в обороне по левому флангу, был основным в «Интернасьонале» в последних сезонах. На старте нового сезона проиграл конкуренцию 29-летнему Рене, и это еще одна причина, почему футболист и его агент ищут выходы на ЦСКА .

С другой стороны, «армейцам» давно нужен левый латераль, ждут его годами. И про возраст разговор начинать глупо, поскольку разве что молодые ребята из РПЛ сейчас будут переходить в большие клубы за солидные деньги? Легионерам разрешено приостанавливать контракты, поэтому 27-летний игрок, которому впервые в жизни выдадут приличную зарплату в Европе, надежнее, чем 21-летний Юри Альберто, который не захотел играть за «Зенит».

Мойсес слабее Фернандеса, но мощнее, чем Щенников

Смущает, что в отдельных матчах бразилец Мойсес смотрится откровенно тяжеловато. Надо внимательно проверить, какое у него отношение к тренировкам. Может ли выдерживать темп длительного сезона. Игрок чуть выше среднего роста, ноги крепкие, центр тяжести низко. Это позволяет сохранять равновесие при борьбе. Но когда Мойсес совершает фирменный проход с левого фланга со смещением в центр, то видно, что после тридцатиметровой пробежки скорость падает.

Также при атаках флангом футболист обожает пасы с места. Но сомнения насчет возраста точно можно отбросить, поскольку Федотов, в отличие от руководства ЦСКА , не эйджист в футболе. Ему плевать на цифры в паспорте, когда футболист может качественно выполнять приказы. Терехову сейчас 32 года, и если бы не негласный запрет на переходы из «Сочи» в ЦСКА после того, как москвичи забрали себе тренера Федотова, то именно Сергей был бы главным кандидатом на усиление проблемной позиции.

С другой стороны, интерес к Мозесу говорит, что будут еще трансферы, ведь этот латераль не сможет играть левым центральным в тройке, как Терехов. Зато атакует Мойсес классно. У него удобные передачи, а в этом сезоне еще и результативность неожиданно подскочила – забил два мяча. Футболист аккуратно работает при передачах, а без мяча отличается классной игрой один в один. Когда не нужно опережать соперников и демонстрировать скорость, то хватает навыков игры в отборе.

Мойсес более квалифицированный левый латераль, чем универсальные Зайнутдинов и Обляков. Также этот 27-летний игрок по мастерству опередит Щенникова после всех травм и сидения на скамейке, или же Набабкина, которого в обороне ставили уже на все позиции, кроме вратарской. Против «Урала» Обляков сыграл классно, как вся команда, успел закрыть две зоны, но Иван с «десяткой» на спине не случайно, поэтому логично вести переговоры с бразильским левым латералем.

Федотову не хочется довольствоваться малым в ЦСКА

Приезд Мойсеса не будет компенсацией за потерю Фернанда на другом фланге. Но бразилец ближе по набору качеств к Марио, чем Гайич, Набабкин или Щенников. ЦСКА точно нужно усиливать все линии. И хотя самый большой дефицит пока в центре обороны – вчера там играл хавбек Зайнутдинов, а до этого выступал полузащитник Бийол, проблему левого крыла нужно решить именно из-за Федотова. «Сочи» была командой о сложной тактике, поэтому футболисты так часто меняли позиции.

От Юсупова и Нобова до Терехова и Маргасова – многие прошли большой стратегический путь. Вчера у ЦСКА экспериментировали с ролями Зайнутдинова, Кучаева, Облякова и Чалова. Также пограничная роль была у Карраскаля. Что Березуцкий выдавал без осмысления, вроде насыщения состава атакующими игроками, то Федотов пытается подвязать под свои принципы работы футбольной команды. В поле нет супервезд, но достаточно качественных мастеров. Только в «Сочи» речь о ветеранах, а у ЦСКА о молодых.

Мойсес не будет лишним, но только если параллельно Бабаев ищет центрального нападающего и защитника с аналогичной приставкой. Понятно, что Обляков может оказаться в середине поля или на позиции под форвардом с Карраскалем. Кучаеву и Мухину рано открывать шампанское после одного удачного матча в середине поля. Но ЦСКА меняется, и если планируют запрыгнуть высоко в непредсказуемой таблице, то без новичков это сделать сложнее. Игрок формата Мойсеса нужен тренеру «армейцев».

А поскольку заманить легионера в РПЛ непросто, то логично, что пошли по пути наименьшего сопротивления. Ведут переговоры с агентом, у которого целый список футболистов в «Зените». Федотову мало нынешнего состава ЦСКА , обескровленного многочисленными потерями. Профильного левого латераля надо было пригласить давным-давно, «армейцы» годами летал на одном крыле. И поскольку Фернандес потерял интерес к футболу – Марио отдыхает, а Гайич явно ниже классом, то снова ищут людей в Бразилии.