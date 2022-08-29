«Визела» — «Жил Висенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Визела» — «Жил Висенте», который состоится 29 августа 2022 года
«Визела»
«Визела» на старте сезона показывает средние результаты и по итогам трех стартовых туров смогла набрать всего четыре балла. Это позволяет команде находится на текущем 11 месте, но в случае победы она сможет существенно продвинуться вверх по турнирной таблице, ведь чемпионат только начался. Игра с «Жил Висенте» обещает быть интересной и напряженной до самой последней минуты.
20 августа «Визела» разошлась миром на выезде с «Шавиш» (1:1), а 14 числа на своем поле минимально уступила «Порту» (0:1).
«Жил Висенте»
Коллектив находится ровно в такой же ситуации, как и его нынешний оппонент. «Жил Висенте» набрал четыре очка и также стремится поправить свое турнирное положение, ведь находится за первой десяткой команд не очень приятно как для футболистов, так и для болельщиков. В игре с «Визелой» у одной из команд будет возможность вырваться с нижней части турнирной таблицы и сделать существенный шаг вперед.
25 августа «Жил Висенте» проиграл на своем поле «АЗ Алкмаар» в Лиге Конференций (1:2), а 22 числа сыграл вничью с «Фамаликан» в чемпионате (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Визела» – 2.45
- Ничья – 3.35
- Победит «Жил Висенте» – 2.85
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Визелы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Жил Висенте» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Жил Висенте» выиграл три из четырех последних матчей у «Визелы»
- Шесть из десяти поединков между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Жил Висенте», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. У гостей хорошая статистика личных встреч с «Визелой» и мы предполагаем, что именно в этом матче коллектив сможет прервать свою неприятную серию без побед.