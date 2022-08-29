«Визела» — «Жил Висенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661757129

сегодня, 10:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Визела» — «Жил Висенте», который состоится 29 августа 2022 года

«Визела»

«Визела» на старте сезона показывает средние результаты и по итогам трех стартовых туров смогла набрать всего четыре балла. Это позволяет команде находится на текущем 11 месте, но в случае победы она сможет существенно продвинуться вверх по турнирной таблице, ведь чемпионат только начался. Игра с «Жил Висенте» обещает быть интересной и напряженной до самой последней минуты.

20 августа «Визела» разошлась миром на выезде с «Шавиш» (1:1), а 14 числа на своем поле минимально уступила «Порту» (0:1).

«Жил Висенте»

Коллектив находится ровно в такой же ситуации, как и его нынешний оппонент. «Жил Висенте» набрал четыре очка и также стремится поправить свое турнирное положение, ведь находится за первой десяткой команд не очень приятно как для футболистов, так и для болельщиков. В игре с «Визелой» у одной из команд будет возможность вырваться с нижней части турнирной таблицы и сделать существенный шаг вперед.

25 августа «Жил Висенте» проиграл на своем поле « АЗ Алкмаар» в Лиге Конференций (1:2), а 22 числа сыграл вничью с «Фамаликан» в чемпионате (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Визела » – 2.45

Визела – 2.45 Ничья – 3.35

Победит «Жил Висенте» – 2.85

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Визелы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Жил Висенте» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

« Жил Висенте» выиграл три из четырех последних матчей у «Визелы»

Жил Висенте» выиграл три из четырех последних матчей у «Визелы» Шесть из десяти поединков между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Жил Висенте», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. У гостей хорошая статистика личных встреч с «Визелой» и мы предполагаем, что именно в этом матче коллектив сможет прервать свою неприятную серию без побед.