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«Монца» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:53
«Монца» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Болонья», который состоится 31 октября 2022 года

«Монца»

После хорошей серии побед в чемпионате Италии, «Монца» вновь в последних двух турах не смогла набрать очков. Коллектив очень стремится к середине турнирной таблицы и имеет цель сохранить место в главном дивизионе Италии на следующий сезон. Перед стартом очередного тура команда занимает 15 место с десятью баллами. Домашняя встреча с прямым конкурентом в чемпионате оставляет хозяевам хорошие шансы на успех.

22 октября «Монца» крупно проиграла на выезде «Милану» (1:4), а 19 числа на выезде одолела мощный «Удинезе» (3:2).

«Болонья»

«Болонья» находится в нижней части турнирной таблицы, и ситуация все еще остается непростой. Сейчас в активе клуба 10 набранных очков, а отрыв от зоны вылета составляет четыре балла. В ближайших поединках команде необходимо показать свой футбол и продвинуться как можно выше по турнирной таблице Серии А и обезопасить себя от «красной зоны», куда никто хочет попасть в середине сезона.

23 октября «Болонья» обыграла на своем поле «Лечче» в чемпионате (2:0), а 20 числа в кубке Италии минимально одолел «Кальяри» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монца» – 2.17
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Болонья» – 3.45

Статистика

  • «Монца» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Болонья» проиграла семь выездных матчей из десяти последних
  • Пять последних матчей «Монцы» на своем поле завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды не будут рисковать с первых минут и мы предполагаем, что итогом этому станет низовой поединок.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:13
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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