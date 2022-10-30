«Монца» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Болонья», который состоится 31 октября 2022 года
«Монца»
После хорошей серии побед в чемпионате Италии, «Монца» вновь в последних двух турах не смогла набрать очков. Коллектив очень стремится к середине турнирной таблицы и имеет цель сохранить место в главном дивизионе Италии на следующий сезон. Перед стартом очередного тура команда занимает 15 место с десятью баллами. Домашняя встреча с прямым конкурентом в чемпионате оставляет хозяевам хорошие шансы на успех.
22 октября «Монца» крупно проиграла на выезде «Милану» (1:4), а 19 числа на выезде одолела мощный «Удинезе» (3:2).
«Болонья»
«Болонья» находится в нижней части турнирной таблицы, и ситуация все еще остается непростой. Сейчас в активе клуба 10 набранных очков, а отрыв от зоны вылета составляет четыре балла. В ближайших поединках команде необходимо показать свой футбол и продвинуться как можно выше по турнирной таблице Серии А и обезопасить себя от «красной зоны», куда никто хочет попасть в середине сезона.
23 октября «Болонья» обыграла на своем поле «Лечче» в чемпионате (2:0), а 20 числа в кубке Италии минимально одолел «Кальяри» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монца» – 2.17
- Ничья – 3.3
- Победит «Болонья» – 3.45
Статистика
- «Монца» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Болонья» проиграла семь выездных матчей из десяти последних
- Пять последних матчей «Монцы» на своем поле завершились тоталом меньше 3.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды не будут рисковать с первых минут и мы предполагаем, что итогом этому станет низовой поединок.