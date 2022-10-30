«Монца» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Болонья», который состоится 31 октября 2022 года

«Монца»

После хорошей серии побед в чемпионате Италии, «Монца» вновь в последних двух турах не смогла набрать очков. Коллектив очень стремится к середине турнирной таблицы и имеет цель сохранить место в главном дивизионе Италии на следующий сезон. Перед стартом очередного тура команда занимает 15 место с десятью баллами. Домашняя встреча с прямым конкурентом в чемпионате оставляет хозяевам хорошие шансы на успех.

22 октября «Монца» крупно проиграла на выезде «Милану» (1:4), а 19 числа на выезде одолела мощный «Удинезе» (3:2).

«Болонья»

«Болонья» находится в нижней части турнирной таблицы, и ситуация все еще остается непростой. Сейчас в активе клуба 10 набранных очков, а отрыв от зоны вылета составляет четыре балла. В ближайших поединках команде необходимо показать свой футбол и продвинуться как можно выше по турнирной таблице Серии А и обезопасить себя от «красной зоны», куда никто хочет попасть в середине сезона.

23 октября «Болонья» обыграла на своем поле «Лечче» в чемпионате (2:0), а 20 числа в кубке Италии минимально одолел «Кальяри» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 2.17

Ничья – 3.3

Победит «Болонья» – 3.45

Статистика

«Монца» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Болонья» проиграла семь выездных матчей из десяти последних

Пять последних матчей «Монцы» на своем поле завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды не будут рисковать с первых минут и мы предполагаем, что итогом этому станет низовой поединок.