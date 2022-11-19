Кто из «Ливерпуля» станет чемпионом мира по футболу?

Сперва о тех, кого праздник футбола обойдет стороной. Сугубо мое личное разочарование — это отсутствие в итоговой заявке бразильцев Роберто Фирмино. Конечно, в прошлом сезоне Бобби не блистал, но в этом году снова расцвел и начал приносить пользу. В его активе 7 мячей и 3 ассиста в АПЛ. У Жезуса и Мартинели по 5 голов, но наставник «селесао» Тите отдал предпочтение «канонирам».
Не обнаружили себя в заявках сборных англичанин Джо Гомес и испанец Тиаго. На их позициях есть игроки реально посильнее.
Мимо мундиаля пролетает и главная звезда мерсисайдцев Мохамед Салах — египтяне не прошли квалификацию. Та же история у колумбийца Диаса. А вот Диого Жота пропустит чемпионат мира из-за травмы колена. Досадное повреждение португалец получил в октябре в самой концовке матча с «Мансити», но восстанавливаться ему, как минимум, до конца года.
Теперь о тех счастливчиках, которые отправились в Катар бороться за золото. Их семеро, и все они в составе сборных, которые всерьез поспорят за трофей.
Самое дорогое приобретение «Ливерпуля» в этом сезоне Дарвин Нуньес может стать той опцией, которой не хватало Уругваю на прошлом мундиаля. Напомню, тогда в плей-офф травмировался главный забивала Эдисон Кавани, и Луис Суарес оказался один в поле не воин. Быстрый и мощный Нуньес, который, наконец, адаптировался в клубе, при поддержке опытных партнеров вполне способен добыть результат.
Прогноз: выход в четвертьфинал.
У центрдефа «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка другая задача в сборной. Вместе с Де Лигтом он будет цементировать оборону. В атаке вся надежда на Мемфиса. Но если у того не будет получаться, Вирджил вполне может стать козырем «оранжевых» на стандартах и забить решающий мяч.
Прогноз: выход в четвертьфинал
Отличные шансы вернуться с золотой медалью у Конате. Возможно, Ибраима и вовсе не проведет ни одного матча, но он в заявке действующих чемпионов мира. И Франция серьезный претендент на победу. В составе трехцветных много игроков без чемпионской медали, в частности обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, который костьми ляжет за этот трофей.
Прогноз: выход в полуфинал
С ЧМ 2018 мы видим прогрессирующую сборную Англии. Родоначальники футбола были очень близки к триумфу на Евро 2020, но, вероятно, парням Саутгейта не хватило опыта. Сейчас англичане имеют нужный бэкграунд и дополнительные опции в лице возмужавших Биленгема, Сака и Трента Александер-Арнольда. А, значит, они в числе реальных претендентов на победу. Джордан Хендерсон вряд ли будет ключевым игроком у англичан, но способен выйти на замену и полностью выложиться ради команды.
Прогноз: выход в полуфинал
Бразилия, по мнению многих букмекеров и даже суперкомпьютера, главный фаворит мундиаля. В команде Тите по несколько звёзд на каждую позицию, а наличие пяти замен позволит команде поддерживать нужный темп и сметать соперника. Нет проблем у «селесао» и с мотивацией. Команда изголодалась по золоту мундиаля, ведь с последнего триумфа прошло аж 20 лет. Алиссон и Фабиньо, несомненно, примут активное участие в завоевании трофея. Голкипер «Ливерпуля» важен не только своими надежными действиями, но и влиянием на игру. Он вселяет уверенность в партнеров. Защитники могут играть выше, зная, что Бекер всегда своевременно выбежит из ворот и подстрахует за спиной. И именно Алиссон будет в числе главных претендентов на золотую перчатку чемпионата мира.
Фабиньо же по силам стать для пентакампионов тем, кем был Канте для французов в 2018. Он цепкий и мощный опорник, и вдобавок обладает отличным пасом и плотным ударом.
Прогноз: выход в финал и победа на ЧМ
Наиболее вероятный случай, при котором никто из «Ливерпуля» не завоюет золотую медаль, это победа Аргентины. Альби-селеста вторые претенденты во многих рейтингах, а их козырь прошлогодняя победа в Кубке Америки, где в финале они одолели бразильцев. В составе «красных» аргентинцев не было со времен Маскерано. И столько же примерно не было в «Ливерпуле» обладателей золотых медалей ЧМ. А вы кстати помните, кто из мерсисайдцев в последний раз становился чемпионом мира?