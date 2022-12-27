«Сельта» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Сельта» – «Севилья», который состоится 30 декабря 2022 года

«Сельта»

Семнадцатое место на данный момент занимает «Сельта» в испанской Ла Лиге. Рассмотрим несколько матчей с участием «кельтов» за последнее время. С разгромным счётом «небесные» обыграли в 1/64 Кубка Испании команду «CD Algar». В декабре «Сельта» провела два товарищеских матча. Ничейным исходом завершилась игра с португальской «Боавиштой». Над «Брентфордом» с разницей в пару мячей «кельты» одержали уверенную победу.

В следующем этапе Кубка Испании «небесные» со счётом 3:0 выиграли у команды «Герника Клуб».

«Севилья»

«Севильцы» находятся на одну строчку ниже «кельтов» в турнирной таблице чемпионата Испании. Ознакомимся с результатами нескольких крайних матчей «красно-белых». В текущем месяце «Севилья» провела несколько товарищеских встреч. Миром разошлись «мингиянцы» с «монегасками». «Бенфику» с минимальным счётом «севильцы» обыграли. Футбольную команду «Волендам» с разгромным счётом «красно-белые» также одолели, поразив их ворота семь раз.

В 1/32 Кубка Испании «Севилья» со счётом 3:0 взяла верх над футбольным клубом «Хувентуд Торремолинос».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 2.24

Ничья – 3.35

Победит «Севилья» – 3.30

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 4.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.17

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — да»

Из десяти матчей за последнее время «кельты» уступили в четырёх матчах

За аналогичный период в трёх поединках «красно-белые» проиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.17 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч». Четыре очные встречи из пяти последних завершились данным образом. Когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной из команд, ставка на «тотал» выглядит наиболее оптимальным вариантом.