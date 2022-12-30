«Ливерпуль» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Лестер», который состоится 30 декабря 2022 года

«Ливерпуль»

«Красные» в чемпионате Англии занимают на данный момент шестое место. Предлагаем вспомнить успехи команды за последнее время. В декабре «Ливерпуль» провёл два товарищеских матча. Уже на первой минуте матча Карвалью открыл счёт в матче с «Лионом». «Ливерпуль» не удержал преимущество и уступил французской команде. С большим счётом «красные» обыграли «Милан». В напряжённой борьбе «Ливерпуль» проиграл в 1/8 Кубка английской лиги команде «Манчестер Сити».

На выезде «красные» 26 декабря взяли верх над «вилланами».

«Лестер»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимают «синие». Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «Лестера». В 16-ом туре чемпионата «лисы» на выезде одержали победу над «молотобойцами». В товарищеском матче «синие» раскатали ничью с французским клубом «Труа». В 1/8 Кубка английской лиги «Лестер» взял верх над командой «Милтон Кинс».

В прошлом туре чемпионата Англии «сороки» из Ньюкасла в гостях обыграли «лисов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.30

Ничья – 6.20

Победит «Лестер» – 9.40

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.77

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.73

Статистика

В двух матчах из пяти за последнее время «красные» проиграли

За тот же период в одной игре «синие» уступили

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.77 на победу «Ливерпуля» с форой -1.5. В феврале текущего года «красные» обыграли «синих» с разницей в пару мячей. Можно ожидать, что в предстоящем футбольном поединке хозяева одержат убедительную победу над гостями.