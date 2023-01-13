«Ланс» — «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Осер», который состоится 14 января 2023 года

«Ланс»

«Ланс» проводит один из лучших своих сезонов в Лиге 1 за последний десяток лет и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 балл. Команда отстает от ПСЖ на шесть пунктов, однако все еще имеет шансы навязать борьбу за чемпионство. В домашней встрече с аутсайдером чемпионата Франции хозяев устроит только победа, а потеря очков осложнит положение клуба в турнирной таблице.

11 января «Ланс» не смог переиграть «Страсбур» (2:2), а седьмого числа в кубке Франции обыграл Linas-Montlhery (2:0).

«Осер»

«Осер» смог набрать лишь одно очко в пяти последних турах чемпионата Франции, что является очень слабым результатом. Коллектив закономерно находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 13 баллами. Чтобы исправить ситуацию, команде очень важно цепляться за очки в каждом матче и даже в таких как нынешний поединок. Матч обещает быть напряженным и интересным, несмотря на то, что встречаются клубы с разных полюсов турнирной таблицы.

11 января «Осер» на своем поле крупно проиграл «Тулузе» (0:5), а восьмого числа «Дюнкерек» (3:2) в серии пенальти.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.33

Ничья – 5.1

Победит «Осер» – 10

Статистика

«Ланс» не проигрывает во всех турнирах уже 12 матчей подряд

Семь из десяти последних матчей «Осера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ланс» выиграл три из пяти последних матчей с «Осером»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что матч будет результативным, а хозяева одержат крупную победу, при этом пропустив как минимум один мяч.