«Реал» Мадрид — «Ливерпуль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид — «Ливерпуль», который состоится 15 марта 2023 года

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб добился весомого преимущества в первом матче и мало кто верит, что соперник сможет это отыграть в Испании. Тем не менее, подопечным Карло Анчелотти следует отнестись к поединку со всей серьезностью. В чемпионате страны у «Реала» дела также идут не лучшим образом, ведь отрыв от лидера «Барселоны» составляет уже девять пунктов, а матчей в сезоне уже не так много, как хотелось бы.

11 марта «Реал» на своем поле обыграл «Эспаньол» (3:1), а ранее разошелся миром с «Бетисом» на выезде (0:0).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» не отличается стабильностью не только в Лиге Чемпионов, но и в АПЛ , где чередует разные результаты в последних турах. Сейчас «красные» занимают лишь шестое место с 42 баллами и отстают на два пункта от ближайшего соперника. Чтобы пройти мадридский «Реал» в этот футбольный вечер, гостям необходимо свершить еще одно чудо, которые в истории мерсисайдского клуба уже случались не раз.

11 марта «Ливерпуль» проиграл на выезде «Борнмуту» (0:1), а пятого марта разгромил на своем поле «Манчестер Юнайтед» (7:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 2.3

Ничья – 3.9

Победит «Ливерпуль» – 2.8

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» уступил в шести поединках на выезде из десяти за последнее время

«Реал» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Ливерпулем»

Четыре из семи матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. «Ливерпулю» уже нечего терять, и он с первых минут побежит отыгрываться в Испании, что позволит мадридцам проводить хорошие контратаки. Прогнозируем результативный поединок.