Очередная отставка в ПСЖ, «Тоттенхэм» не станет терпеть Конте. Плей-офф ЛЧ – повод расстаться с тренерами

1678799469

14 марта 2023, 16:11

На это могут подтолкнуть матчи 1/8 финала.

В этом сезоне мы уже видели несколько отставок по итогам матчей Лиги чемпионов. Так из «Челси» ушел Томас Тухель, «Лейпциг» распрощался с Доменико Тедеско, без работы остался Хулен Лопетеги. Плей-офф главного еврокубка – пора, когда может пройти очередная волна увольнений.

Кристоф Гальтье – ПСЖ

Вылет от «Баварии» в первом же раунде плей-офф больно ударил по парижанам. 2 матча, 0 забитых мячей и 3 пропущенных, пропасть в игровом содержании – вот, что запомнится болельщикам французского гранда после нынешней еврокубковой кампании.

При этом такой исход неожиданностью назвать точно нельзя. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на подбор игроков помимо главных звезд «Пари Сен-Жермен». Главная атакующая сила – трио Неймар-Мбаппе-Месси, но кроме них у Кристофа Гальтье довольно мало рычагов давления. И главная проблема – центр обороны. Профильных центрбеков, которые достаточно опытны для старта, всего трое. На них французский менеджер и опирался при построении игровой модели – сменять Рамоса, Маркиньоса и Кимпембе было попросту некем. Дела стали обстоять еще хуже после травмы последнего – дошло до того, что в ключевой момент (второй тайм ответной встречи) Гальтье выпустил на поле 17-летнего Битшиабу.

И ведь это только игровая проблема – а сложность работы в ПСЖ всегда заключалась в другом. Новому наставнику парижан вместе с советником по спортивным вопросам Луишем Кампушем было необходимо усмирить звезд команды и как-то их сбалансировать. В противовес Месси, Мбаппе и Нею летом боссы клуба подписали Витинью, а сам Гальтье ввел жесткие правила – ограничения на посещение ночных клубов, запрет на телефоны во время завтрака и пр.

По сути, специалист увидел необходимое направление, но так и не смог реализовать задумку – ближе к февралю все, что успел создать Кристоф, разрушилось. Неймар обострил ситуацию своим поведением после первого матча против «Баварии» (потом и вовсе выбыл до конца сезона с очередной травмой), а после вылета появился инсайд, что некоторые футболисты называют главного тренера «физруком».

Ответственность за последние события лишь частично лежит на Гальтье, но именно в таких ситуациях ПСЖ отправляет тренера в отставку. Среди кандидатов на место рулевого парижан, по слухам, есть Томас Тухель и Зинедин Зидан.

Антонио Конте – «Тоттенхэм»

У итальянского специалиста давние проблемы с международными турнирами, но он всегда компенсировал их успехами на внутренней арене. «Ювентусу», «Челси» и «Интеру» Конте принес победу в национальном первенстве.

При этом нигде Антонио не задерживался на длительный срок – чаще всего сказывался его характер. Наставник мог разругаться с руководством, часто требовал новых трансферов и в итоге покидал команду. Обычно на это хватало 2-3 года.

В случае с «Тоттенхэмом», кажется, этот цикл пройдет намного быстрее. Тревожные звоночки прозвучали еще в октябре – тогда главный тренер «шпор» отметил:

Я очень уважаю клуб и то, что руководство попытается сделать, но в то же время я знаю, что наши возможности отличаются от возможностей «монстров», которые есть в Англии.

Обычно руководству лондонцев не нужны трофеи – «Тоттенхэм» о них давно забыл. Но в случае с Конте именно они могли бы послужить причиной, по которой руководство стало бы терпеть поведение 53-летнего итальянца.

Между тем шансы на победу «шпор» в АПЛ равны нулю. В 1/8 финала Лиги чемпионов «лилово-белые» сошлись с «Миланом» и ожидаемо потерпели неудачу – проиграли 0:1 в гостях и ограничились безголевой ничьей дома. Вероятнее всего, это будет очередной средний сезон английского коллектива. И в такой ситуации возникают большие сомнения, что клуб не задумается о расставании со специалистом – все-таки можно попытаться вернуть Маурисио Почеттино. Он как раз еще не нашел себе новую команду после ухода из ПСЖ .

Эдин Терзич – «Боруссия» Дортмунд

Причиной может послужить не столько вылет от «Челси», сколько в целом гибкость команды и ее облик. Все-таки перед немецким клубом в последние годы не стоит цели победить в ЛЧ – важнее регулярно поставлять европейским грандам молодых топ-исполнителей.

И все же игровую составляющую никто не отменял. Двухматчевое противостояние с «аристократами» показало, что дортмундцы имеют шансы на успех лишь при одном сценарии – когда отдают владение мячом и действуют на контратаках. Первый поединок с «синими» был как раз таким – и принес минимальную победу.

Ограниченность «Боруссии» проявилась в Лондоне. Терзич оказался вынужден сменить план на игру из-за травм ряда игроков – во второй раз с «Челси» предстояло сойтись без основного голкипера Грегора Кобеля и вингера Карима Адейеми. Видимо, чтобы снизить нагрузку на Александера Мейера, дортмундцы стали чаще владеть мячом – и в таких условиях стало ясно, что первым номером «черно-желтые» играть не умеют. Не так уверенно смотрелся даже главный актив «Боруссии» Джуд Беллингем. В результате подопечные Эдина Терзича пропустили 2 мяча и завершили свою кампанию в ЛЧ .

Сразу после этого дортмундцы потеряли очки в Бундеслиге, сыграв вничью с «Шальке» (17-я команда чемпионата). До этого момента «Боруссия» делила лидерство с «Баварией», а теперь мюнхенцы оторвались на 2 очка.