«Майнц» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Фрайбург», который состоится 19 марта 2023 года
«Майнц»
В чемпионате Германии «карнавальники» на данный момент находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «бразильцами из Брайсгау». В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «Майнц» одержал победу над «жеребятами» из Менхенгладбаха. С минимальным счётом «карнавальники» обыграли «деревенских» в матче 23-го тура Бундеслиги.
На прошлых выходных ничейным исходом завершилась встреча со «Старой дамой» (1:1).
«Фрайбург»
Команда из Фрайбурга входит в пятёрку самых сильных футбольных клубов чемпионата. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «бразильцев из Брайсгау» за последнее время. С минимальным счётом «Фрайбург» уступил «Юве» в первой игре 1/8 Лиги Европы. На прошлых выходных с разницей в один мяч «бразильцы» взяли верх над «Хоффенхаймом».
В ответной встрече с «Ювентусом» команда из Фрайбурга проиграла со счётом 0:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Майнц» – 2.20
- Ничья – 3.50
- Победит «Фрайбур» – 3.35
- Победит «Майнц» с форой -1.5 – 3.90
- Обе забьют — нет – 2.11
- Обе забьют — да – 1.74
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89
Статистика
- Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три очных встречи из пяти крайних
- В четырёх матчах из пяти последних «карнавальники» обыграли своих оппонентов
- За тот же период в одной игре «Фрайбург» одержал победу.
Прогноз
«Карнавальники» уступили со счётом 1:2 «бразильцам из Брайсгау» в октябре прошлого года. В предстоящей игре на своём поле «красно-белые» возьмут верх над «Фрайбургом». Коэффициент 2.20 предлагает компания Pinnacle на победу «Майнца».