«Майнц» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Фрайбург», который состоится 19 марта 2023 года

«Майнц»

В чемпионате Германии «карнавальники» на данный момент находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «бразильцами из Брайсгау». В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «Майнц» одержал победу над «жеребятами» из Менхенгладбаха. С минимальным счётом «карнавальники» обыграли «деревенских» в матче 23-го тура Бундеслиги.

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась встреча со «Старой дамой» (1:1).

«Фрайбург»

Команда из Фрайбурга входит в пятёрку самых сильных футбольных клубов чемпионата. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «бразильцев из Брайсгау» за последнее время. С минимальным счётом «Фрайбург» уступил «Юве» в первой игре 1/8 Лиги Европы. На прошлых выходных с разницей в один мяч «бразильцы» взяли верх над «Хоффенхаймом».

В ответной встрече с «Ювентусом» команда из Фрайбурга проиграла со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 2.20

Ничья – 3.50

Победит «Фрайбур» – 3.35

Победит «Майнц» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.74

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три очных встречи из пяти крайних

В четырёх матчах из пяти последних «карнавальники» обыграли своих оппонентов

За тот же период в одной игре «Фрайбург» одержал победу.

Прогноз

«Карнавальники» уступили со счётом 1:2 «бразильцам из Брайсгау» в октябре прошлого года. В предстоящей игре на своём поле «красно-белые» возьмут верх над «Фрайбургом». Коэффициент 2.20 предлагает компания Pinnacle на победу «Майнца».