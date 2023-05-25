«Фиорентина» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» – «Рома», который состоится 27 мая 2023 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции находится не в лучшем настроении, ведь несколько дней назад все же уступила «Интеру» в финале кубка Италии (1:2). «Фиорентина» выглядела неплохо, но немного не хватило мастерства и везения. Теперь «фиалкам» нужно на мажорной ноте завершить сезон и готовиться к следующему футбольному году. На данный момент клуб занимает 11 место с 50 баллами и не имеет шансов попасть в еврокубки через чемпионат Италии.

21 мая «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» в чемпионате (1:1), а 18 числа в дополнительное время обыграла «Базель» в Лиге Конференций (3:1).

«Рома»

«Рома» в последних матчах Серии А выглядит невзрачно и попасть в Лигу чемпионов команде будет проблематично. Более простым выходом является победа в финале Лиги Европы, которая дает место в группе Лиги чемпионов. Тем не менее, римляне не собираются расслабляться и постараются порадовать своих болельщиков результатами.

22 мая «Рома» сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2), а 18 числа сумела удержать ничью в матче с «Байером» (0:0) в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 2.6

Ничья – 3.25

Победит «Рома» – 2.8

Статистика

«Фиорентина» выиграла лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рома» одержала только одну победу на выезде из десяти последних поединков

«Рома» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Фиорентины»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Команды чаще играют в нерезультативный футбол и мы предполагаем, что в подобной ситуации зрители не увидят большого количества мячей.