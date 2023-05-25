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«Фиорентина» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:59
«Фиорентина» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» – «Рома», который состоится 27 мая 2023 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции находится не в лучшем настроении, ведь несколько дней назад все же уступила «Интеру» в финале кубка Италии (1:2). «Фиорентина» выглядела неплохо, но немного не хватило мастерства и везения. Теперь «фиалкам» нужно на мажорной ноте завершить сезон и готовиться к следующему футбольному году. На данный момент клуб занимает 11 место с 50 баллами и не имеет шансов попасть в еврокубки через чемпионат Италии.

21 мая «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» в чемпионате (1:1), а 18 числа в дополнительное время обыграла «Базель» в Лиге Конференций (3:1).

«Рома»

«Рома» в последних матчах Серии А выглядит невзрачно и попасть в Лигу чемпионов команде будет проблематично. Более простым выходом является победа в финале Лиги Европы, которая дает место в группе Лиги чемпионов. Тем не менее, римляне не собираются расслабляться и постараются порадовать своих болельщиков результатами.

22 мая «Рома» сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2), а 18 числа сумела удержать ничью в матче с «Байером» (0:0) в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фиорентина» – 2.6
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Рома» – 2.8

Статистика

  • «Фиорентина» выиграла лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Рома» одержала только одну победу на выезде из десяти последних поединков
  • «Рома» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Фиорентины»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Команды чаще играют в нерезультативный футбол и мы предполагаем, что в подобной ситуации зрители не увидят большого количества мячей.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:58
Чего ожидать в такой ситуации от двух финалистов еврокубков? Скорее всего ротации состава как минимум у гостей, у хозяев то в запасе есть полторы недели до финала Лиги Конференций у римлян всего четыре дня. И как следствие наверняка матч будет лишен повышенных скоростей, а вместе с ними и голевых моментов собственно как и большого количества самих голов. В двух последних свиданиях оппоненты забивали по два мяча. В сложившейся ситуации вряд ли будет забито больше. А в виду грядущих событий для соперников вполне вероятно, что и тех может не быть. Вполне вероятно и те и другие проведут поединок в эконом-режиме и стандартный тотал в 2.5 гола снова пробить не сумеют.
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