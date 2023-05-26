С 26 мая некоторые категории граждан смогут упрощённо получить Fan ID

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вчера, 14:37

Дети младше 14 лет, инвалиды всех групп и пенсионеры смогут получить Fan ID по упрощенной системе. Данное постановление вступит в силу 26 мая 2023 года.

Идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно — если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически.

Инвалиды и дети-инвалиды смогут оформить карту болельщика по такому же принципу, как это делают футболисты, тренеры, технический персонал клубов. Теперь они могут получить карту и пройти на стадион в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок.