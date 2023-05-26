Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023Fan ID

С 26 мая некоторые категории граждан смогут упрощённо получить Fan ID

вчера, 14:37

Дети младше 14 лет, инвалиды всех групп и пенсионеры смогут получить Fan ID по упрощенной системе. Данное постановление вступит в силу 26 мая 2023 года.

Идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно — если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически.

Инвалиды и дети-инвалиды смогут оформить карту болельщика по такому же принципу, как это делают футболисты, тренеры, технический персонал клубов. Теперь они могут получить карту и пройти на стадион в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок.

Также постановление рекомендовало регионам на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды смогут получить карту болельщика без очереди.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
Куртуа рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Сегодня, 03:15
Фанат «Осера» выиграл 3 млн в лотерею и скупил все места на VIP-трибуне
Сегодня, 02:54
Легендарный баскетболист заявил о желании познакомиться с Месси
Вчера, 14:09
«Вест Хэм» поблагодарил фаната, который защитил болельщиков в игре с АЗ
24 мая
Болельщик «Ньюкасла» посетил игру команды в самодельной футболке клуба
23 мая Фото
Глава Калининградской области: «Будем стимулировать получение Fan ID»
22 мая
Все комментарии
sova147
sova147
вчера в 16:24
Надо поспешить оформить к финалу Кубка!
Elliada
Elliada
вчера в 14:53
Сезон вроде заканчивается.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:50
Какую опасность вообще несут эти категории граждан.
Зачем им вообще нужен этот Fan ID . Дурастика .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 