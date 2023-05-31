ЮКД – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии ЮКД – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 2 июня 2023 года

ЮКД

«Студенты» в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на десятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Колледжа». В пяти футбольных поединках к ряду команда проигрывает своим соперникам. На своём поле в сухую, пропустив три гола, ЮКД проиграл «Шемроку» в матче 15-го тура Премьер-дивизиона. На выезде с разницей в три гола «студенты» потерпели поражение от «красно-белой армии» из Дерри.

26 мая «Дроэда Юнайтед» со счётом 3:1 взяла верх над ЮКД.

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» из Дублина занимают в Премьер-дивизионе четвёртое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «красно-белых» за последнее время. На выезде с разницей в один гол «Сент-Патрикс Атлетик» проиграл «Шемроку» в матче 24-го тура. С минимальным счётом в гостях «святоши» взяли верх над «Шелбурном». Победный гол в начале второго тайма забил семнадцатилетний защитник Сэм Кёртис.

В матче прошлого тура чемпионата со счётом 2:1 «святоши» обыграли дома «Дандолк».

Котировки БК Pinnacle

Победит ЮКД – 7.40

Ничья – 5.00

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 1.37

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 2.02

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Только в одной игре из десяти крайних «студенты» выиграли

За аналогичный период «святоши» в шести футбольных поединках одержали победы.

Прогноз

Два месяца назад на своём поле «красно-белые» взяли верх над ЮКД со счётом 3:0. В гостях не с таким большим счётом, но «святоши» обыграют «студентов». Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 коэффициент 2.02.