Акинфеев геройствовал в серии пенальти. ЦСКА впервые за 10 лет выиграл Кубок

1686505814

вчера, 20:50

Федотов развернул «армейцев» к трофеям.

Выводы об игре «Краснодара»

- В финалах важен опыт, но еще важнее хладнокровность. Если бы Эдерсон ночью запаниковал в концовке против «Интера», то вряд ли «Манчестер Сити» повез бы домой кубок. «Краснодар» сегодня делал вид, что спокоен, но заметны были нервы. Дело не только в реакции Ивича на пенальти. Тренер взбесился, хотя Олусегун нарушил правила против Кучаева. Проблема в самом моменте. Сперцян страховал траекторию движения Константина, его напарнику не стоило трогать игрока ЦСКА .

- Ивич выбрал на финал Агкацева, который оказался в основе после серии не самых удачных поединков Сафонова. Любят рассказывать о кризисе у Матвея, но лучше рассказать о проблемах обороны «Краснодара», все-таки этой серии много лет. «Горожане» часто пропускают необязательные мячи. Сегодняшний финал исключением не стал. В концовке поединка ЦСКА едва не выиграл после двух моментов у Чалова. И снова необязательные подарки сопернику.

- В серии пенальти сработал тот самый опыт. Акинфеев дважды гадал, но куда чаще пытался реагировать. Хотя аналитики правы, что нельзя взять идеальный удар, когда опытный Игорь Владимирович выступал против молодых соперников, то в итоге нервы «горожан» играли за ЦСКА . Батчи и Олусегун уступили Акинфееву, а Агкацев не отразил ни один из ударов, ведь Мойсес сам пробил в перекладину. Наверное, Ивичу стоило выпускать Сафонова на серию пенальти.

- Как именно Ивич планировал разломать игру «армейцев»? Федотов за всю весну проиграл только «Спартаку» и «Сочи», так как поражение в ответном кубковом матче против «Краснодара» случилось еще в феврале. Длинная успешная серия помогла наиграть основной состав. И хотя Медина сегодня не был левым латералем, а Чалов играл на острие, «Краснодар» с трудом находил подходы к воротам Акинфеева. В первом тайме «горожане» ни разу не потревожили Акинфеева ударом в створ.

- Сперцян проводил не лучший матч. Не исключено, что это прощальный поединок Эдуарда, поскольку даже если не пригласят в «Аякс», то ПСВ им точно интересовался. И хотя Ивич неплохо поработал в перерыве, надолго его команды не хватило. Захваченная инициатива была утрачена. И если бы Чалов был точнее, то обошлось бы без серии пенальти. Да и Сперцяну повезло, что Акинфеев сделал сэйв, покинув линию до удара, позволили перебить. Могли обойтись пятью попытками на команду.

Выводы об игре ЦСКА

- Живее всех были зрители в «Лужниках», и их собралось много. А вот «армейцам» удобно играть не чистым вторым номером, а скорее полуторным. Федотову не нужна зеркальная тактика, у него три центральных защитника. Но если минимум двое оборонцев в нормальной форме, то можно оттеснить соперника от своих ворот. Даже выход Кучаева в центре поля, а Набабкина справа не испортил для ЦСКА дебют матча против «Краснодара». Работала система Федотова. Москвичи точно не проиграли суперфинал по сумме действий.

- ЦСКА помогала узкая игра «Краснодара». Попытки Батчи делать разрезающие передачи на Кордобу, скованная игра Рамиреса и Петрова на флангах, низкая активность Ионова и Олусегуна в атаке до перерыва упрощали задачу. «Армейцы» не были чистыми фаворитами финала, не такая уж большая разница в классе и исполнительском мастерстве, но становились таковыми по ходу поединка.

- Поругаем «армейцев» за отказ от скоростей. Держали в уме возможность непростого второго тайма, экономили силы. Забили с пенальти, подаренного соперником, но в атаке могли сыграть лучше. Кучаева выпустили в основе, потому что связка Зделара и Мендеса не впечатляет у чужих ворот. У ЦСКА тоже не было высокой мобильности на флангах. Но раз Кучаев разок в своем стиле пошел вперед, то получили подарок, от которого плясали. Вот только Константина хватило лишь на тайм.

- Размеренность могла сыграть злую шутку с ЦСКА . И хотя Сафонов в комментарии в первом тайме заявил, что игра живее, чем финал Лиги чемпионов, который голкипер назвал «унылым», на самом деле оба поединка были далеки от стандартов классических динамичных триллеров. Всем хотелось кубок, поэтому играли на результат. Зрелищность страдала, ни одна из команд не была намного лучше другой. Поэтому в суперфинале дошли до серии пенальти.

- До матча многие успели отметить, что ЦСКА более сбалансированная команда, чем «Краснодар». Логично, так как Ивич работает лишь с зимы, пока это не его команда, хотя в финал вышли, что уже маленькое достижение по такому сезону. Если бы после гола Кордобы развили успех, то оборона Акинфеева могла допустить ошибку. Затем уже перекрестились, когда не забивал Чалов. Средний финал для двух команд, закономерная серия пенальти после ничьей в основное время. Хорошо, что по регламенту нет овертаймов, команды к нему не были готовы.

Цифровое измерение матча

- 0 ударов в створ ЦСКА до перерыва. «Краснодар» плохо провел стартовый отрезок матча. Конечно, не прижимались к своим воротам, пользовались низким прессингом «армейцев», но игра не шла, поэтому хватало эмоций.

- 2 пенальти отразил Акинфеев. Герой решающего отрезка встречи, хотя по ходу самого поединка Игорь чаще скучал и искал повод для еще одного ассиста, чем работал. Зато в серии его опыт и реакция стали решающими. Игорь стабилен не только в РПЛ , где тоже среди героев.

- 7 голов забил Кордоба в Кубке. Колумбиец весной в чудесной форме. В конце апреля Джон признался, что не знает, будет ли играть за «Краснодар» в будущем сезоне. В последнем матче надо выкладываться на сто процентов.

- 10 лет «армейцы» не выигрывали Кубок. Долго, даже дольше, чем не побеждали в РПЛ . В ЦСКА понимали ценность поединка. Возможно, именно эти мысли об исторической значимости подпортили суперфинал. «Краснодару» не хватило второй волны атак после гола Кордобы, ЦСКА не хватило концентрации на победную концовку.

В итоге подстраховал Акинфеев, как умеет. Победа много для него и команды значит. У Федотова первый в карьере трофей, «армейцы» вернулись к завоеванию медалей и кубков.