«Бока Хуниорс» – «Монагас» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Монагас», который состоится 30 июня 2023 года

«Бока Хуниорс»

У знаменитого клуба из Аргентины не лучшим образом идут дела в Суперлиге Аргентиы, но в кубке Либертадорес «Бока Хуниорс» лидирует в группе. Команда смогла набрать уже 10 баллов и опережает ближайшего соперника на три пункта. Таким образом даже ничья в заключительном туре может гарантировать победу в группе, на радость болельщиками и руководству. Однако команда постарается сыграть на победу, ведь выступает на своем стадионе.

23 июня «Бока Хуниорс» неожиданно крупно проиграл на выезде «Годой-Крус» (0:4), а 11 числа поделил очки с «Ланусом» (1:1).

«Монагас»

Представитель Венесуэлы все еще сохраняет шансы попасть в плей-офф одного из двух международных турнирах. Однако даже победа не может гарантировать «Монагасу» место в кубке Либертадорес. В любом случае гостям очень важно набрать очки, и они постараются воспользоваться нестабильностью соперника из Аргентины. Матч можно смело называть одним из центральных в этот игровой день.

25 июня «Монагас» уступил на выезде «Каракасу» (0:2), а седьмого числа переиграл «Перейру» на своем стадионе (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бока Хуниорс» – 1.28

Ничья – 5.4

Победит «Монагас» – 12

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Бока Хуниорс» завершились исходом «обе забьют — нет»

Восемь из десяти последних матчей «Монагаса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бока Хуниорс» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.4. Предполагаем, аргентинский клуб не будет тратить много сил в этом поединке, а гости смогут зацепиться за очки.