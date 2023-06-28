«Бока Хуниорс» – «Монагас» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Монагас», который состоится 30 июня 2023 года
«Бока Хуниорс»
У знаменитого клуба из Аргентины не лучшим образом идут дела в Суперлиге Аргентиы, но в кубке Либертадорес «Бока Хуниорс» лидирует в группе. Команда смогла набрать уже 10 баллов и опережает ближайшего соперника на три пункта. Таким образом даже ничья в заключительном туре может гарантировать победу в группе, на радость болельщиками и руководству. Однако команда постарается сыграть на победу, ведь выступает на своем стадионе.
23 июня «Бока Хуниорс» неожиданно крупно проиграл на выезде «Годой-Крус» (0:4), а 11 числа поделил очки с «Ланусом» (1:1).
«Монагас»
Представитель Венесуэлы все еще сохраняет шансы попасть в плей-офф одного из двух международных турнирах. Однако даже победа не может гарантировать «Монагасу» место в кубке Либертадорес. В любом случае гостям очень важно набрать очки, и они постараются воспользоваться нестабильностью соперника из Аргентины. Матч можно смело называть одним из центральных в этот игровой день.
25 июня «Монагас» уступил на выезде «Каракасу» (0:2), а седьмого числа переиграл «Перейру» на своем стадионе (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бока Хуниорс» – 1.28
- Ничья – 5.4
- Победит «Монагас» – 12
Статистика
- Девять из десяти последних матчей «Бока Хуниорс» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Восемь из десяти последних матчей «Монагаса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Бока Хуниорс» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.4. Предполагаем, аргентинский клуб не будет тратить много сил в этом поединке, а гости смогут зацепиться за очки.