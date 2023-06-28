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«Бока Хуниорс» – «Монагас» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:01
«Бока Хуниорс» – «Монагас» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Монагас», который состоится 30 июня 2023 года

«Бока Хуниорс»

У знаменитого клуба из Аргентины не лучшим образом идут дела в Суперлиге Аргентиы, но в кубке Либертадорес «Бока Хуниорс» лидирует в группе. Команда смогла набрать уже 10 баллов и опережает ближайшего соперника на три пункта. Таким образом даже ничья в заключительном туре может гарантировать победу в группе, на радость болельщиками и руководству. Однако команда постарается сыграть на победу, ведь выступает на своем стадионе.

23 июня «Бока Хуниорс» неожиданно крупно проиграл на выезде «Годой-Крус» (0:4), а 11 числа поделил очки с «Ланусом» (1:1).

«Монагас»

Представитель Венесуэлы все еще сохраняет шансы попасть в плей-офф одного из двух международных турнирах. Однако даже победа не может гарантировать «Монагасу» место в кубке Либертадорес. В любом случае гостям очень важно набрать очки, и они постараются воспользоваться нестабильностью соперника из Аргентины. Матч можно смело называть одним из центральных в этот игровой день.

25 июня «Монагас» уступил на выезде «Каракасу» (0:2), а седьмого числа переиграл «Перейру» на своем стадионе (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бока Хуниорс» – 1.28
  • Ничья – 5.4
  • Победит «Монагас» – 12

Статистика

  • Девять из десяти последних матчей «Бока Хуниорс» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Восемь из десяти последних матчей «Монагаса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Бока Хуниорс» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.4. Предполагаем, аргентинский клуб не будет тратить много сил в этом поединке, а гости смогут зацепиться за очки.

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