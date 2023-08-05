«Лестер Сити» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Лестер Сити» – «Ковентри Сити», который состоится 6 августа 2023 года
«Лестер Сити»
«Лисы» по итогам прошлого сезона Премьер-лиги заняли восемнадцатое место и вылетели в Чемпионшип. Ознакомимся с результатами недавних футбольных встреч с участием команды. В межсезонье «синие» провели три товарищеских матча. С минимальным счётом «Лестер» одержал победу над командой «Нортхэмптон». С разницей в пару мячей «лисы» обыграли «Хеверли Лувен» (4:2).
На прошлых выходных со счётом 0:4 «Лестер» потерпел поражение от «Ливерпуля».
«Ковентри Сити»
«Небесно-голубые» в турнирной таблице Чемпион Лиги по итогам прошлого сезона заняли пятое место. В финальной игре плей-офф за право выйти в Премьер-лигу «Ковентри» проиграл «шляпникам» из Лутона после серии пенальти. В июле месяце «небесно-голубые» не уступили своим соперникам в четырёх товарищеских встречах. 25 июля с большим счётом «Ковентри Сити» выиграл у команды «Милтон Кинс» (5:1).
Со счётом 2:1 на прошлых выходных «небесно-голубые» взяли верх над «Эксетер Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер Сити» – 1.58
- Ничья – 4.20
- Победит «Ковентри Сити» – 5.60
- Победит «Лестер Сити» с форой -1.5 – 2.54
- Обе забьют — нет – 1.88
- Обе забьют — да – 1.89
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02
Статистика
- С 2008 года «Ковентри» не выигрывает у «Лестера»
- Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились четыре крайние очные встречи команд
- Три поражения потерпели «синие» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «Ковентри Сити» уступил в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Лестер Сити» коэффициент 1.58. Несмотря на то, что «лисы» вылетели из Премьер-лиги, в предстоящем матче они являются явным фаворитом. Опыт игр с сильными соперниками поможет «синим» одержать победу в предстоящем матче над «Ковентри».