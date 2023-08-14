«Атлетико Паранаэнсе» – «Куяба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Куяба», который состоится 16 августа 2023 года
«Атлетико Паранаэнсе»
«Ураган» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимает седьмое место на текущий момент. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «Атлетико» за последнее время. 2 августа в рамках первого матча 1/8 плей-офф Кубка Либертадорес с разницей в пару голов «красно-чёрные» проиграли в гостях боливийскому футбольному клубу «Боливар». Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура бразильской Серии A с «Сантосом» (1:1).
9 августа в ответной игре с «Боливаром» после серии пенальти «Атлетико Паранаэнсе» проиграло и вылетело из Кубка Либертадорес.
«Куяба»
«Золотые» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на одну строчку ниже «Урагана» из Куритибы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Куябы», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Атлетико Паранаэнсе». Шесть матчей к ряду «золотые» не уступают своим соперникам. С разницей в один мяч «Куяба» выиграла у «Сан-Паулу» в рамках матча 16-го тура чемпионата Бразилии. С таким же счётом 2:1 «золотые» на выезде взяли верх над «Интернасьоналем» в рамках матча позапрошлого тура Серии A.
7 августа со счётом 3:0 «Куяба» одержала победу над «Фламенго».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 1.88
- Ничья – 3.45
- Победит «Куяба» – 4.40
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» с форой -1.5 – 3.40
- Обе забьют — нет – 1.66
- Обе забьют — да – 2.18
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57
Статистика
- Исходом тотал меньше 1.5 гола за игру завершились три очные встречи из четырёх крайних
- В двух матчах из пяти последних «Ураган» выиграл своих оппонентов
- «Золотые» из пяти крайних встреч взяли верх над своими соперниками.
Прогноз
Компания Pinnacle на тотал меньше 2.5 голов за игру предлагает коэффициент 1.57. Статистика личных матчей команд указывает нам, что в предстоящем матче с большой долей вероятности больше двух голов мы не увидим.