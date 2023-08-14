«Атлетико Паранаэнсе» – «Куяба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Куяба», который состоится 16 августа 2023 года

«Атлетико Паранаэнсе»

«Ураган» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимает седьмое место на текущий момент. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «Атлетико» за последнее время. 2 августа в рамках первого матча 1/8 плей-офф Кубка Либертадорес с разницей в пару голов «красно-чёрные» проиграли в гостях боливийскому футбольному клубу «Боливар». Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура бразильской Серии A с «Сантосом» (1:1).

9 августа в ответной игре с «Боливаром» после серии пенальти «Атлетико Паранаэнсе» проиграло и вылетело из Кубка Либертадорес.

«Куяба»

«Золотые» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на одну строчку ниже «Урагана» из Куритибы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Куябы», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Атлетико Паранаэнсе». Шесть матчей к ряду «золотые» не уступают своим соперникам. С разницей в один мяч «Куяба» выиграла у «Сан-Паулу» в рамках матча 16-го тура чемпионата Бразилии. С таким же счётом 2:1 «золотые» на выезде взяли верх над «Интернасьоналем» в рамках матча позапрошлого тура Серии A.

7 августа со счётом 3:0 «Куяба» одержала победу над «Фламенго».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 1.88

Ничья – 3.45

Победит «Куяба» – 4.40

Победит «Атлетико Паранаэнсе» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 1.66

Обе забьют — да – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

Исходом тотал меньше 1.5 гола за игру завершились три очные встречи из четырёх крайних

В двух матчах из пяти последних «Ураган» выиграл своих оппонентов

«Золотые» из пяти крайних встреч взяли верх над своими соперниками.

Прогноз

Компания Pinnacle на тотал меньше 2.5 голов за игру предлагает коэффициент 1.57. Статистика личных матчей команд указывает нам, что в предстоящем матче с большой долей вероятности больше двух голов мы не увидим.