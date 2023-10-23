«Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 октября 2023, 23:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген», который состоится 24 октября 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на последнем месте в группе после двух туров. Подопечные нидерландского тренера Эрика тен Хага испытают трудности в этом сезоне и проиграли большое количество матчей. В последней игре в Лиге Чемпионов они уступили турецкому «Галатасараю» со счетом 2:3.

В девятом туре чемпионата Англии одолели с минимальным счётом «Шеффилд Юнайтед»(2:1).

«Копенгаген»

«Копенгаген» занимает третье место в группе, имея на своем счету всего один набранный балл. Датской команде будет трудно претендовать на высокие позиции, учитывая уровень своих соперников. В выездном матче Лиги Чемпионов они неожиданно сыграли вничью с «Галатасараем» со счетом 2:2.

Во втором матче группы на своем поле уступили немецкой «Баварии» со счетом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.36

Ничья – 5.50

Победит «Копенгаген» – 9.10

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 1.98

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.92

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

«Манчестер Юнайтед» в четырёх из последних пяти матчей играет на тотал больше 2.5 мячей.

«Копенгаген» в выездных встречах регулярно забивает в этом сезоне.

В очных матчах между командами паритет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 мяча по коэффициенту 1.98. Для хозяев этот матч — последний шанс вернуться в борьбу за выход из группы. Они обязательно воспользуются такой возможностью и одержат уверенную победу.