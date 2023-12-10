«Бавария» пропустила пять голов. В этом году также громили «Реал», ПСЖ и «Ливерпуль»

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вчера, 12:38

Сенсация напомнила о проделках других грандов.

Декабрь. «Айнтрахт» — «Бавария» — 5:1

У «Айнтрахта» особые счеты с «Баварией». Четыре года назад разгромили фаворита 5:1 в ответ на поражение с аналогичным счетом. Но повторение такого результата – сюрприз. Особенно когда разница в таблице солидная, а с атакой у команды Тухеля до вчерашнего дня проблем в Бундеслиге не было. Но Томас перемудрил. А вот сын Клауса Топпмеллера – наставника, который выводил «Байер» в финал Лиги чемпионов, настроил свой «Айнтрахт» на эффективный матч. Тренер Дино, названный в честь Дзоффа, недавно работал ассистентом Нагельсманна. А теперь отомстил клубу из Мюнхена за коллегу. «Айнтрахт» идеально заполнял свободные зоны на поле, а «Бавария» страдала в обороне и в атаке, ведь из Чупо-Мотинга не лучшая замена для Мусиалы и Мюллера. С такой защитой «Баварии» не светит финал ЛЧ .

Октябрь. «Ньюкасл» — ПСЖ – 4:1

Во Франции разные соперники забивали парижанам по три мяча в этом году. В том числе «Монако» с Головиным в феврале. Но разгромно обыграли новую команду Луиса Энрике лишь однажды, сделал это «Ньюкасл» до эпидемии травм. Ответный поединок оказался скандальным. В пользу ПСЖ польские арбитры выдумали пенальти, которого не было, рикошет мяча в руку от тела защитника посчитали нарушением правил. Мбаппе пытаются спасти для плей-офф ЛЧ , где его команда любит вылетать в первом раунде. А вот в Англии судьи не помогли, Доннарумма пропустил четыре мяча, а «сороки» одержали командную победу, которую их фанаты запомнят надолго. В «группе смерти» будет интересная развязка, а ПСЖ получил укол от высокомерия.

Май. «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:0

После этого матча Анчелотти едва не бросил работу в «Реале». Но взял паузу. И Перес дождался, пока улягутся страсти, переключив внимание на трансферную сагу Мбаппе. Килиан не приехал, Карло остался, может продлить контракт, если вернет в Мадрид чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне Хави. А вот другой каталонец – Гвардиола, забрал у «Реала» звание чемпиона Европы. Бернарду Силва сделал дубль, Бензема и Модрич показательно проиграли чемпионам Англии, которые шли за континентальной короной. Даже под максимальным давлением старый «Реал» не ломался. Но в Манчестере их уничтожили до перерыва, забив два мяча.

Апрель. «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 4:1

Чемпионский матч, до игры Артета опережал Гвардиолу на один пункт. Хотя «канониры» уронили кубок еще до очного противостояния, подарили преимущество. Хосеп отыгрался в 33-м туре, когда его команда начала набирать форму для выхода в финал Лиги чемпионов. Де Брюйне сделал дубль, Холанд отличился в центральном матче, что с норвежцем пока случается редко. Это сейчас «горожане» мучаются и теряют очки в АПЛ , а весной были в полном порядке со Стоунзом и Гюндоганом на ключевых ролях. Артета показательно проиграл учителю, счет по ударам в створ 9:2, а попытки «канониров» контролировать мяч не помогли разбить конкурента. Титул уплыл, Гвардиола взял требл.

Апрель. «Барселона» — «Реал» — 0:4

У Хави была разгромная победа над Анчелотти, но старина Карло ответил молодому коллеге. В полуфинале Кубка короля «сливочные» после домашнего поражения 0:1 нашли силы для разгрома на «Камп Ноу». Последнее Эль Класико на великой арене до масштабной реконструкции завершилось унижением для Левандовского, Бускетса и Араухо. Голкипер тер Штеген пропустил три мяча от неудержимого форварда Бензема, а Винисиус добавил ещё один гол. Оборона «Барселоны», практически безупречная в прошлом сезоне Ла Лиги, подвела в решающий момент в Кубке, когда хватало домашней ничьей для выхода в финал.

Март. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 7:0

Центральный экспонат этой коллекции. МЮ , напомним, девятый клуб в рейтинге УЕФА , выше «Барселоны» и «Атлетико». Но очки, набранные в Лиге Европы, не помогли против «Ливерпуля», финалиста ЛЧ . «Красные» уничтожили исторического врага, в чем команда тен Хага им помогла. Дубли Салаха, Гакпо и Нуньеса, а также десертный гол Фирмино показали разницу в готовности, которую команды перенесли на новый сезон. Если летом Клопп сумел перестроить «Ливерпуль» после неудачи в АПЛ – не вышли в Лигу чемпионов, то тен Хагу даже путевка в престижный турнир не помогла. Этот матч не забудут, речь о самом крупном поражении в 145-летней истории МЮ .

Февраль. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:5

Клопп тоже проигрывал крупно. Пострадали на «Энфилд Роуд» от команды, которую потом разберет на запчасти Гвардиола. Клопп понял, что спета песенка команды с Хендерсоном и Фабиньо, перестраивать «Ливерпуль» надо глубже. Винисиус и Бензема не оставили ван Дейку и его напарникам шансов. Причем важно отметить, что англичане попали в западню. Быстро забили два мяча, Нуньес и Салах огорчили Куртуа до пятнадцатой минуты. «Ливерпуль» увидел себя победителем, а против «Реала», даже если на поле ещё нет Беллингема, подобные фокусы не проходят. В ответном матче испанцы снова выиграли, но намного скромнее – 1:0.

Январь. «Манчестер Сити» — «Челси» — 4:0

Прошел чемпионат мира. Поттер получил паузу для переосмысления игры. Но даже в матче, где у «горожан» сыграли неосновные игроки, «Челси» пропустил четырежды. На поле были Кепа, Кулибали, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Хаверц и Зиеш. Многих уже нет в лондонском клубе, и тот разгром повлиял. Вот только даже с новыми футболистами «Челси» не играет лучше. Кроме вылета из Кубка Лиги от «горожан», были также разгромы от «Ньюкасла» и МЮ в АПЛ со счетом 4:1. Проблемы на любой вкус, причем «сорокам» проиграли недавно. Хау поставил под сомнением правильность выбора Почеттино главным тренером команды, которая потратила более миллиарда фунтов на новых футболистов с учетом зарплат, но не получила хотя бы «Астон Виллу» по уровню организации игры и последним результатам.