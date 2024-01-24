Клубы РПЛ ведут сотню сложных переговоров. Не только Чалов и Джикия будут свободными агентами

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вчера, 19:58

Классическая контрактная катастрофа.

Футболисты и команды не доверяют друг другу

Молодые игроки боятся попасть в ловушку, когда из-за дефицита кадров и проблем с оформлением трансферов иностранцев их возьмут в «трудовое рабство». Многие не спешат продлевать контракты. А омоложение составов бьет по ветеранам, сами клубы не спешат повторять их царские контракты. У вожака «Сочи» Нобоа соглашение завершается в июне, вряд ли Кристиан его продлит. Возможно, уедет сейчас, не побив давний рекорд РПЛ .

Вратарь Гильерме на скамейке «Локомотива», может перейти в тренерский штаб. Акинфеев традиционно без длительного контракта, но останется в воротах ЦСКА , насколько хватит здоровья и моральных сил. Но «армейцы» постараются сократить его оклад. Также клуб не сможет предложить существенную надбавку для Чалова, самого ценного свободного агента в РПЛ в 2024-м, его контракт истекает в конце года, летом нужно определиться.

У «Спартака» будут сложные переговоры с Промесом. В РПЛ слишком много будущих свободных агентов, 116 футболистов. Не первый год такая картина, причем ситуация не исправляется, ведь посредники не учитывают сложную ситуацию в клубах. И футболисты возмущаются, если клубы предлагают привязать контракты к рублю, а не оставить соглашения в евро или долларе. Каждый четвертый футболист РПЛ летом будет свободен как птица.

Два десятка вратарей с короткими контрактами

Хватает списка голкиперов, чтобы понять масштабы катастрофы. Клубы не могут позволить привычные длительные контракты. А футболисты переживают, как бы их клуб не сыграл в «Амкар» или «Анжи», оказавшись банкротом. И если такой вратарь в основе, то на руках сразу козыри. А со скамейки начинает вести переговоры с другими клубами. Например, Виталий Гудиев, когда Беленов занял место в основе «Факела», прикидывал варианты. Но оба вратаря из Воронежа в конце сезона будут вольными птицами.

Кроме них и Акинфеева, без контракта останется Худяков из «Локомотива». Двадцатилетний голкипер уступает Лантратову, может уйти в другой клуб, где будет игровая практика, ведь это интересный вратарь. Дюпин и Песьяков – ветераны из «Рубина» и «Ростова», продолжают переговоры о новых контрактах. Ни у голкипера «Динамо» Шунина, ни у Кержакова из «Зенита» нет гарантий, что весной у них будет игровая практика – более молодые Лещук и Адамов моложе и готовы навязывать конкуренцию.

Также вратарский кризис в РПЛ завязан на возрасте. Из 22 вратарей девять старше 35 лет. Как клубы при лимите компенсируют уход из футбола Заболотного, Песьякова и Акинфеева в ближайшие несколько лет? Это масштабный вопрос, поэтому не исключаем очередную редакцию правил. Вратарская позиция была «лимитной», закрывали ее россиянами или хотя бы бразильцем из сборной РФ как Гильерме в «Локомотиве». Теперь всё иначе, впереди два десятка сложных переговоров.

Джикия и Миранчук могут сменить команды

В полузащите 26 человек с короткими контрактами, а в обороне 46 таких футболистов. Почти три заявки клубов РПЛ . И хватает звездных имен, которым их нынешние клубы не спешат выдавать новые контракты. Круговой из «Зенита» нашел себе новый клуб с лета, свободным агентом переходит в ЦСКА . Капитан «Спартака» Джикия может уйти, ведь Георгий не входил в планы тренера Абаскаля в первой части сезона. Богосавац и Тодорович, два латераля, могут покинуть «Ахмат».

У Макарчука будут приглашения, латераль один из тех, кто время от времени выделялся в кризисном «Сочи». У Магкеева из «Локомотива» травма, но Станислав молодой и универсальный. Решение по Марио Фернандесу из «Зенита» и Даса из «Динамо» примут после их весенних выступлений. На судьбу центрального защитника Кайо из «Краснодара» влияют травмы. Гойкович вряд ли останется в «Оренбурге», боснийца могут пригласить в другой клуб, бесплатный статус ему в помощь.

Появится много ценных свободных агентов вроде центрального защитника Сергея Божина из «Факела» и правого латераля Маргасова из «Сочи». В центре поля, помимо Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова – двух хавбеков «Локомотива» с контактами в Турции, выделяются также Тимофеев из «Ахмата», Кучаев из ЦСКА и Мозес из «Спартака». Многие знают, что уйдут, как нигериец Виктор. А некоторых футболистов отпустят зимой, чтобы не платить до лета зарплату резервистам.

Козыри на руках у Дзюбы, Конате и Нгамалё

В ЦСКА признали сложные переговоры с Чаловым. Вряд ли легко будет договориться Дзюбе и «Локомотиву», ведь у Артёма большие финансовые аппетиты, а возраст влияет на позицию москвичей. Если форвард наберет форму весной – получит жирный контракт, а если нет, то могут расстаться. Нападающий «Ахмата» Конате подыскивает себе зарубежный вариант развития карьеры, будет свободным агентом. Вингер «Динамо» Нгамалё из сборной Камеруна тоже подумает об отъезде.

Москвичи это понимали, поэтому появились Битело и Карраскаль в атакующей группе. «Спартак» не спешит продлевать соглашение с Промесом на случай жесткого вердикта нового суда. У клуба новый спортивный директор, а Квинси светит впечатляющий срок. Смолов из «Динамо» и Заболотный из ЦСКА тоже имеют на руках контракты лишь до лета. Тотально нет доверия, а у середняков также нет денег, чтобы разбрасываться длительными соглашениями.

Когда весной увидите странную игру отдельных футболистов, то важно понимать контрактный контекст. Игроки, у которых не будет крутого приглашения или предложения от нынешнего клуба, могут стараться до последнего тура в надежде получить жирный контракт на новом месте или переубедить знакомых тренеров. Но десятки тех, кто точно знает свое будущее, могут филонить и беречься, ведь турнирных интриг в РПЛ стало меньше. Ужасная ситуация для чемпионата.