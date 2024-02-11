7 безумных рекордов, которые побил Холанд. Норвежец забил первые голы в новом году

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вчера, 21:43

Дубль против «Эвертона» накануне матча Лиги чемпионов.

40 голов в Лиге чемпионов в 23 года

Сороковой гол в престижном европейском кубке Холанд забил, когда ему было 23 года и 129 дней. Норвежец побил рекорд француза Килиана Мбаппе, который добрался до солидной отметки, будучи на несколько месяцев старше. Также Эрлинг побил рекорд Рууда ван Нистелроя, опередил голландца по скорости набора четырех десятков голов в Лиге чемпионов. Нападающий МЮ забил 40-й гол после 45 игр, а Холанду хватило всего 35 матчей в сложном турнире. А прямо по курсу у него поединок против «Копенгагена» в плей-офф, чья оборона пропускала немало даже против атаки нестабильного «Манчестер Юнайтед». У Эрлинга есть 5 мячей в ворота «Лейпцига» в одном матче плей-офф Лиги чемпионов, но хотел бы когда-то превзойти это достижение. Впрочем, и сейчас это единственный пента-трик в истории матчей на выбывание весной.

50 мячей в первых 48 матчах АПЛ

Холанд забил 52 мяча в АПЛ , а полсотни собрал быстрее всех в истории. Даже Энди Коулу, хотя форвард не был иностранцем в Англии и с детства знал, как играют защитники высшего британского дивизиона, понадобилось 65 поединков, чтобы собрать полсотни мячей. Холанд настолько хорош, что ему осталось всего 40 точных ударов в АПЛ , чтобы повторить норвежский рекорд Сульшера по голам в чемпионатах Англии за всю многолетнюю карьеру. Выдающимся снайпером в чемпионате Англии Холанд стал мгновенно, никакой адаптации и пауз. Конечно, Эрлинг родился в Лидсе и провел детство в Великобритании, но вряд ли ранее детства сильно влияет на его нынешнюю результативность.

36 голов за один чемпионат Англии

В сезонах с двадцатью участниками предыдущий рекорд поставил Салах, египтянин из «Ливерпуля» забил 32 мяча. А для рекорда всех времен, ведь раньше было 22 клуба, надо было опередить Эшли Коула и Алана Ширера – забивали по 34 гола. Как видите, прошлой весной Холанд обогнал всех других легендарных снайперов АПЛ . Нападающие «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» остались позади. Также пал внутренний рекорд «Манчестер Сити», который в прошлом поставил Агуэро – по голам за сезон в чемпионате. Забить 36 голов в АПЛ невероятно сложно, даже если сто раз делать поправки на силу команды Гвардиолы и открытую игру в футбол в главной клубной лиге мира.

52 гола в английском клубе за сезон

До Холанда два человека – Ван Нистелрой в составе МЮ и Салах в «Ливерпуле», набирали по 44 гола во всех турнирах в составе клубов АПЛ . Но пришел норвежец и сразу забил 52 мяча, оставив легенд «Олд Траффорда» и «Энфилд Роуд» далеко позади. Пускай на стадионе «Манчестер Сити» аншлаги исторически случались намного реже, Эрлинг является человеком, на которого приходят посмотреть вживую. У него не стиль нападающего, который всегда на виду, но при минимуме касаний за матч нападающий умеет выжимать максимум мячей. Первые голы в новом году в ворота «Эвертона» Холанд забил после двух ударов в створ и всего 26 касаний мяча за полтора часа на поле.

Три хет-трика в 8 первых матчах АПЛ

Майклу Оуэну из «Ливерпуля» понадобилось 48 поединков, чтобы отпраздновать третий хет-трик в АПЛ , и это был рекорд всех времен. Молодой Криштиану Роналду третий хет-трик в АПЛ забил в 232-м поединке. Холанду хватило восьми матчей. Причем в активе Эрлинга есть также три хет-трика в трех подряд домашних играх «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. И отпраздновал норвежец эту впечатляющую серию, отправив три гола в поединке против «Манчестер Юнайтед». Холанд любит дерби, его команда тогда выиграла 6:3. Кстати, теперь у Холанда уже пять хет-триков, а исторический рекорд у Агуэро – двенадцать.

50 голов в Бундеслиге в 21 год отроду

Нападающий «Боруссии» Д побил рекорд Хунтелаара, забил 50 голов в Бундеслиге в 50 первых матчах, а голландец потратил на такую серию 85 матчей. Все остальные, включительно с Робертом Левандовски, собирались силами дольше. У Кейна будет шанс побить этот рекорд Холанда, но у английского ветерана нет шансов на другое достижение Эрлинга, связанные с возрастом. Пятидесятый мяч в Бундеслиге Эрлинг забил в 21 год и 128 дней. Холанд был более чем на год моложе Клауса Фишера, нападающего «Шальке», который в 70-х годах опередил Герда Мюллера, забив 50 мячей в Бундеслиге до исполнения двадцати трех лет. В 21 год Холанд уже был рекордсменом Бундеслиги.

9 голов в ворота Гондураса на мундиале

Холанд при помощи Эдегора пока не затащил сборную Норвегии на крупный турнир, пропустили ЧМ -2022 и пропустят Евро-2024. Но в молодежной сборной U-20 юный нападающий Эрлинг умудрился прославиться на весь мир. Много турниров подряд на чемпионатах мира для двадцатилетних ни один человек не забивал больше 6 мячей в одном матче. Но Холанд побил рекорд бразильца Адаилтона, когда отправил 9 голов в ворота команды Гондураса. С этого началась невероятная история Холанда, который собирает голевые действия с невероятной скоростью. Единственное опасение – здоровье. Желаем Эрлингу меньше травм, чем было у бразильца Роналдо.