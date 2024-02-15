Мбаппе – лучший футболист мира. В новом сезоне у форварда 31 гол в тридцати матчах

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сегодня, 12:28

А ещё у француза семь ассистов за ПСЖ .

У форварда слишком лёгкие голы во Франции

В Лиге чемпионов всё иначе, ведь ПСЖ не всегда может преодолеть первый раунд плей-офф. Но в этот раз им повезло. После матча против «Реал Сосьедада» Луис Энрике заявил, что если бы в перерыве ему сказали финальный счёт, то танцевал бы два часа подряд от счастья. В первом тайме парижане едва не посыпались, хотя играли дома, а сопернику не хватало конкретики в атаке. Но команда Захаряна не сумела перейти от удушения фаворита в стиле «Лацио» против «Баварии» до голов в ворота Доннаруммы. Арсен вышел на замену, отдал девять точных передач из девяти, но коснулся мяча всего тринадцать раз.

Мбаппе был в центре внимания намного чаще, удачно подставил ногу после хорошего розыгрыша углового. Дембеле навесил, Маркиньос поборолся, мяч отскочил на дальнюю штангу, где Килиан реализовал 31 момент в новом сезоне. Форвард ПСЖ сделал разницу, хотя до этого фаворит мог загнать себя в неприятную ситуацию. В первом тайме капитан «Реал Сосьедада» Мерино едва не забил, но мяч попал в перекладину ворот. У испанцев нет своего Мбаппе, поэтому парижане сумели развить успех. Юный вингер Баркола забил в стиле Килиана – включил скорость на левом фланге.

ПСЖ рассчитывает пройти дальше, а Мбаппе хочет забить ещё больше. У Килиана роскошная статистика, охотник за правильной позицией – открывается слева, справа, на месте «десятки» и на линии офсайда. Килиан сильнейший футболист мира, ведь француз опытнее, чем Холанд, его игра ровнее. Также Мбаппе опережает Месси и Роналду, ведь речь о ветеранах, возраст сказывается на возможностях. Никто не играет на уровне француза, даже Беллингем. Новичок «Реала» проводит великолепный сезон, но ему двадцать лет. Англичанину придётся доказать стабильность, что французский чемпион мира давно сделал.

Вот только кто смотрит не только голы Мбаппе, но также его поединки во Франции, то отмечает стагнацию на фоне шикарной голевой статистики. Килиан забивает после выходов один на один, у него немало мячей с пенальти – следует разбег и хлёсткий удар. Если в правый от себя угол, то бьёт верхом, если в левый, то целит низом. Вот только голкиперы во Франции порой падают до того, как нападающий начинает разбегаться. На родине все признали, что Мбаппе на другом космическом уровне угрозы. Поэтому Луис Энрике ругал Килиана за отказ от командной работы. Даже Дембеле иногда лучше выполняет приказы.

Хотелось бы увидеть Мбаппе в чемпионате Англии

В интересах футбола оценить лучшего игрока мира в сильнейшем чемпионате. Впрочем, трансфер в «Реал» до сих пор самый вероятный сценарий развития событий. Но правы испанские инсайдеры. У Переса и бухгалтеров «Реала» есть проблемы с матерью дракона – мама Мбаппе выдвигает жёсткие условия. В Англии найдутся клубы, которые могут позволить себе свободного агента Мбаппе за 120 миллионов евро «подъёмных», но проблема в зарплате.

Артета и новый тренер «Ливерпуля» не хотят разрушать структуру выплат. МЮ ближе к щедрому предложению, как и «Челси», но зачем Мбаппе играть за знаменитый клуб с большим количеством футбольных и управленческих проблем? А вот «Манчестер Сити» становится ненадёжным из-за разбирательств в деле о махинациях. Представьте, что Холанд и Мбаппе в команде Гвардиолы, а через полгода «горожан» выбрасывают в Чемпионшип.

Также очевидно, что Килиан боится АПЛ . В чемпионате Франции иная опека защитников, слишком много свободных зон. В Испании не всегда высокий прессинг и многие клубы предпочитают атакующий футбол, как у «Жироны». В Англии французу будет намного сложнее, ведь не классический центральный нападающий, как Холанд. Не сомневаемся, что Мбаппе может повторить успехи Салаха, играя на другом фланге в «Ливерпуле», но скорее отправится в Испанию. И будет опасным в Лиге чемпионов, где у него изумительная статистика.

В «Реале» рассчитывают на «эффект Роналдиньо»

Коутиньо, Гризманн и Азар испугали аналитиков «Барселоны» и «Реала». Состоявшиеся игроки за огромные деньги не заиграли. Причём каждый в своей жизни работал на позиции Мбаппе, слева в атаке. Вот только Килиан может пойти по стопам не только Бэйла, который нашёл себя в «Реале», невзирая на занятый Роналду левый фланг – сейчас слева у «сливочных» полезный Винисиус. Также Мбаппе может пройти путь Роналдиньо.

Бразилец вытворял невероятные вещи в ПСЖ , но этого почти никто не видел. Двадцать лет назад трансляций футбола было меньше, доступ к сети был другим. Никаких смартфонов у каждого в руках не было. Следовательно, все болельщики видели гол Роналдиньо в ворота англичанина Симена на чемпионате мира в 2002-м году, но лишь через год, уже после перехода бразильца в «Барселону» фокусы обладателя «Золотого мяча» оценили в Эль-Класико.

Мбаппе может оказать похожий эффект на Ла Лигу. И тогда Беллингем станет предтечей. Джуд не будет таким результативным всегда, а вот Килиан забивает от 30 голов за сезон шесть лет подряд. Но преступно, что Мбаппе восемь ценных лет карьеры потратил на чемпионат Франции, где даже у Головина получается. Александр классный полузащитник, но точно не легенда футбола всех времён. При этом у него уже больше голов за «Монако», чем у Мбаппе и Анри.