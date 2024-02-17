От статуса неудачников спасёт только чемпионство. «Арсенал» — перспективный проект в тени гигантов

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сегодня, 22:00

«Сити» и «Ливерпуль» легко могут задавить.

«Арсенал» сейчас среди претендентов на чемпионство. В тройке с «Ливерпулем» и «Ман Сити» лондонцы ожидаемо в тени – но никогда не поздно ворваться на вершину. Есть ли возможность?

За чемпионство. Тренер на долгие годы

Никакой проект не станет чемпионским, пока в нём нет сильного стабильного тренера. У «Ливерпуля» Клопп, у «Сити» Гвардиола, у «Реала» Анчелотти, в «Барсе» погоду делал Хави и т.д. В случае с «Арсеналом» наконец можно уверенно называть Артету. Он всякое повидал с «канонирами». Пережил самые тёмные времена – и оставался в коллективе.

Пошёл вот уже пятый год. Испанец набрался опыта и рос вместе с «Арсеналом». Поменял подход, вырастил лидеров. Затем была проверка чемпионской гонкой. Теперь лондонцы – такой же амбициозный титан АПЛ , как те же «Сити» и «Ливерпуль». Менеджер сыграл в этом становлении огромную роль.

Против. Артета совершает ошибки

Правда, неопытность до сих пор сказывается на работе «пушкарей». В прошлом году они за счёт свежести и кризиса главного соперника «Сити» — «Ливерпуля» — ворвались на 1-е место. Удерживали его, сколько только могли. Но к весне на первый план вышел опыт и скамейка.

«Канониры» играли в ЛЕ , «Сити» рубился в ЛЧ . Лондонцы теряли высоту, «горожане» продолжали ждать и сокращали дистанцию. Артете не хватало пространства для ротации, поэтому Эдегор, Сака, Мартинелли и другие играли матч за матчем. К моменту очной встречи единственно допустимым исходом для «Арсенала» была победа. Проиграли.

Теперь – ситуация с вратарской бригадой. В команде был отличный голкипер Аарон Рамсдейл – но в тандем к нему решили подписать Давида Райю. Рассчитывали на конкуренцию, плюс испанец лучше при розыгрыше мяча. Только вратарь – не та позиция, на которой такие ходы работают (свеж в памяти пример «Челси»). Рамсдейл теперь думает уйти.

Ошибки совершают все – но везде есть последствия. Для «Арсенала» это невозможность обойти конкурентов.

За чемпионство. Молодость и злость

Главное – у лондонцев довольно молодой костяк. Команда располагается сразу за топ-5 клубов с самым молодым составом. На флангах атаки – 24-летний Мартинелли и 22-летний воспитанник Сака. Жезусу 26 лет, Хаверцу, Райсу и Эдегору нет даже 26, с остальными ситуация та же. Свежесть часто идёт им в плюс.

Против. В моменте «Сити» и «Ливерпуль» сильнее

У мерсисайдцев кстати тоже молодые лидеры – недавно команда обновилась и попрощалась со старожилами. В любом случае, прямо сейчас они, как и «Сити», работают более слаженно.

«Горожане» просели в начале зимы – но это не было связано с возрастом лидеров. Дело скорее в несыгранности и напряжённом графике. Игрокам всё ещё требовалось привыкнуть к новичкам. Зато сейчас дело пошло – плюс вернулся Кевин Де Брюйне.

«Горожане» старше – но они прошли огонь и воду. Силва, Де Брюйне, Родри, Грилиш, Уокер, Стоунз добавляют молодёжи брутальности уверенности. Вместе они успели прочувствовать напряжение чемпионской гонки – и научились в этих условиях показывать максимум. Погоня за «Ливерпулем», конкуренция с «Арсеналом» для «небесно-голубых» — не новость.

За чемпионство. Грамотная трансферная политика и здоровая атмосфера

Главное отличие от «Арсенала» времён их сильнейшего кризиса – менеджмент не умел вести себя на рынке. На формирование модели поведения ушло время – зато теперь она даёт свои плоды. «Канониры» часто обращаются к юным исполнителям – кто-то выходит из академии, кого-то отыскивают в Европе. И тем, кто готов бороться, дают шанс – но и остальным позволяют расти в арендах. Так, клуб подписал Салиба ещё в 2019-м, но сразу вернул родному «Сент-Этьену», чтобы центрбек оброс мышцами. Также подходили к развитию Балогуна – он теперь в «Монако».

Ещё один пример – подписание Зинченко и Жезуса. Тут большую роль сыграл период карьеры Артеты в «Ман Сити». С этими исполнителями он прекрасно знаком – а потому риск от трансферов был невелик.

Лондонцы избегают необоснованных затрат. Есть антипример Райса – но Деклан вложенные деньги окупает. В то же время «канониры» остались верны себе в переговорах по Мудрику, когда команду ему искал «Шахтёр». «Челси» согласился сорить деньгами и предложил 70+30 миллионов евро. «Арсенал» отказался от переговоров. Или Мбаппе, который одной ногой в «Реале». Летом он будет свободным агентом, форвардом интересовались «Ливерпуль» и «Арсенал». Но никто не захотел ломать систему зарплат.

Против. Топ-страйкер так и не пришёл

Но где в команде элитный завершитель? «Канонирам» он точно нужен. Жезус не подходит для этой роли – бразилец задаёт объём без мяча, часто опускается в подыгрыш. Но нет топ-форварда, который бы в таких ситуациях выходил на острие.

Весь январь селекционеры пытались уговорить «Брентфорд» продать Тоуни – «пчёлы» выставили на нападающего астрономический ценник.

Теперь переключились на Педру Нету из «Вулверхэмптона». Но это такой же универсал с 2 голами в 15 матчах чемпионата.

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