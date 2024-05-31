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«Самтредиа» – «Динамо Батуми»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

вчера, 19:12
«Самтредиа» – «Динамо Батуми»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Эровнули чемпионата Грузии «Самтредиа» – «Динамо» Батуми, который состоится 1 июня 2024 года

«Самтредиа»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Грузии находятся на последней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 16-го тура Эровнули «Нулёвку» раскатали «Синие» с командой «Дила».

С таким же счётом «Самтредиа» разошлась миром с клубом «Телави».

«Динамо» Батуми

«Пираты» на сегодняшний день в турнирной таблице Эровнули занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Динамо», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Синими». С разницей в один мяч «Пираты» выиграли на выезде у «Динамо» из Тбилиси (2:1).

27 мая со счётом 2:0 «Дила» одержала победу над «Пиратами» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Самтредиа» – 4.90
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Динамо» Батуми – 1.58
  • Победит «Динамо» Батуми с форой -1.5 гола – 2.05
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.90
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.81

Статистика

  • Два поражения потерпели «Синие» в пяти крайних футбольных поединках
  • За такой же период «Пираты» проиграли в трёх встречах
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В двух крайних очных матчах «Пираты» выиграли у «Синих». Будущая встреча не станет исключением. В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.58 на победу «Динамо» Батуми.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:14
Гости на редкость хорошо с этим соперником - П2.
Гость
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