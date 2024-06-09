Пруденсио Гарсия и Андор Дороги — забытые арбитры двух чемпионатов мира

1717960836

вчера, 22:20

Совсем неожиданно обнаружил неординарный факт в истории чемпионатов мира. Никто ранее это не замечал, хотя данные были. По крайней мере, сейчас данные, позволяющие внести коррективы, вполне доступны.

Речь пойдёт об арбитрах, работавших в матчах всех финальных стадий с 1930 по 2022 годы. И в первую очередь коснёмся возраста арбитров, включая и лайнсменов.

Известно, что с турнира 1994 г. произошло разделение арбитров по амплуа — рефери только судили в поле, лайнсмены работали только на бровке. Позже у каждого рефери появилась постоянная бригада из двух ассистентов.

Но мы будем вести речь о турнирах Кубка мира с 1938 по 1986 годы. И всё потому, что именно в этих временных рамках в качестве главных арбитров в матчах чемпионатов мира работали судьи в возрасте 50 лет и старше на день проведения матчей.

Таких арбитров до сегодняшнего дня было 6 человек. Эти данные были и у меня. Эти же шестеро были перечислены и в весьма солидном издании Complete Book of the World Cup от Криса Фредди. В томе о ЧМ -50 есть вот такая таблица:

В верхней части этой таблицы указан возраст в годах и днях на день матча для 6 рефери, о которых сказали выше.

Стоит отметить, что в таблице есть неточности. Альфред Бирлем из Германии на ЧМ -38 судил в поле только в одном матче, в переигровке Куба — Румыния. В день матча 9 июня ему было 50 лет и 151 день. Он родился 10 января 1888 года.

В нижней части таблицы упомянуты всего 2 лайнсмена, которым в день матча было более 50 лет.

Алоиз Беранек работал на двух ЧМ в 1934 и 1938. Он австриец по рождению. Но на ЧМ -38 он выступал под флагом Третьего рейха, после аннексии Австрии.

На каждом из 2 турниров мирового первенства в 30-х годах Беранек судил в поле в одном матче и в 2 играх работал лайнсменом.

На ЧМ -50 он оказался в числе 4 судей, которые работали на довоенных чемпионатах мира. И двоим из этой троицы уже было за 50.

Француз Шарль Деласаль родился 8 декабря 1897 года. Он ни разу не был судьёй в поле на мундиалях. Но лайнсменом он был на домашнем чемпионате мира в 1938 г. в 2 матчах.

А вот на ЧМ -50 Деласаль работал на бровке в 4 матчах, совсем не мало. 9 июля он был лайнсменом в матче Бразилия — Швеция на втором этапе. В тот день ему было 52 года и 213 дней от роду. Старше него в качестве лайнсмена не было в истории Кубка мира никого.

Алоизу Беранеку довелось провести с флажком на бровке в 3 матчах на ЧМ -50. Последний раз это было 13 июля в матче Уругвай — Швеция на втором этапе. В тот день возраст австрийца составил 50 лет и 151 день. В таблице ошибочно указан его возраст немного старше. Беранек родился 13 февраля 1900 года.

Но почему-то автор книги посчитал, что остальные арбитры старше 50 лет, работавшие в качестве лайнсменов, не стоит указывать в нижней части таблицы.

Однако, кроме англичанина Джона Ридера, все остальные 5 судей из указанной шестёрки работали и в качестве лайнсменов на тех турнирах, где им было за 50. И, между прочим, у двоих возраст в качестве лайнсмена перекрывает возраст в качестве главного арбитра.

Шотландец Джэк Моуэт (полное имя Джон Александэр Моуэт) был лайнсменом в возрасте 50 лет и 75 дней в матче 15 июня Венгрия — Мексика. За 3 дня до этого он судил в поле матч Швеция — Венгрия.

Югослав Лео Лемешич был привлечён к 3 матчам из 5 сборной Уэльса на ЧМ -58, в одном из них он судил в поле, в двух был лайнсменом. Матч Швеция — Уэльс состоялся 15 июня, лайнсмену Лемешечу было 50 лет и неделя.

Все эти данные известны, некоторые неточности в книге простительны при таком объёме данных.

Но в эту таблицу не попали сразу два арбитра, которые существенно изменят положение дел. По какой причине эти двое «забытых» служителей футбольной Фемиды выпали из всех реестров — не могу сказать. Но их данные о дне рождения есть, во вполне официальных документах. Так что придётся переписать записи о возрастных рекордах среди арбитров.

Буквально случайно натолкнулся на данные о рождении арбитра, привлечённого к работе на ЧМ -62 в Чили.

Речь о венгерском судье, имя и фамилия которого Андор Дороги. Не Шандор, как было бы привычно для венгра — а именно Андор, с ударением на А. В фамилии венгерского арбитра ударение падает на первый слог.

В многочисленных источниках год рождения этого арбитра указано как 1912. Но вот миграционная карточка для въезда А.Дороги в Бразилию в мае 1962, так как прямых авиарейсов из Европы в столицу Чили не было.

Итак, «персональные данные» Андора Дороги:

Как видим, родился венгр в 1910 году. А это значит, что на ЧМ -62 Андор Дороги оказался единственным арбитром старше 50 лет.

В самый первый день турнира 30 мая Дороги было доверено судить в поле матч Уругвай — Колумбия. В тот день его возраст составил 51 год и 293 дня.

А это означает, что в историю Кубка мира нужно внести несколько корректив.

Вполне понятно, что в верхней части рассматриваемой таблицы должна появиться ещё одна строка.

И Андор Дороги потеснил со второго места бразильца Марио Вианну в этой возрастной номинации.

Андор Дороги оказался последним рефери, кто судил в поле матч чемпионата мира в возрасте более 51 года. В 1986 г. мексиканскому арбитру было «только» 50.

Качество работы Дороги вполне устроило ФИФА . Ведь нескольких арбитров на ЧМ -62 ФИФА отправила домой после первых матчей. Правда, в поле на турнире венгр больше не судил. Но в качестве лайнсмена Андор Дороги провёл 3 матча. Два из них состоялись в Арике, с участием сборной СССР — против Колумбии и Уругвая.

Эти матчи в Арике потом аукнутся венгру во время назначений на матчи плей-офф. Его планировалось назначить на четвертьфинал Чили — СССР . Но «восстали» чилийцы. Пресловутое «советское влияние» и тогда не давало некоторым покоя. Потом его «отвергли» и бразильцы при назначении на полуфинал с Чили (не захотели европейца?). И всё-таки в матче с чилийцами он работал — в матче за 3-е место против Югославии, в качестве лайнсмена.

Возраст Андора Дороги в день того матча 16 июня составил 51 год и 310 дней. Не рекорд, но…

Тут стоит сказать, что на ЧМ -62 Андор Дороги в матче СССР — Колумбия был лайнсменом вместе с чилийцем Хуаном Роблесом. Кстати, после ЧМ -62 бразильская конфедерация пыталась заключить контракт с Дороги и с Роблесом для обслуживания матчей внутреннего чемпионата. Но у венгра внезапно заболела жена и он вынужден был отказаться.

А вот два других матча в качестве лайнсмена на ЧМ -62 Дороги провёл вместе с немцем Альбертом Душем.

Это был маститый рефери. Как пишут немецкие источники — арбитр массой 95 кг, умевший превратить эти килограммы в свой авторитет. Для немца это был уже второй мундиаль. На ЧМ -58 он судил в поле резонансный матч Бразилия — Англия, это была первая в истории Кубка мира нулевая ничья. Позже Душ судил повторный матч СССР — Англия на том же ЧМ -58. А на ЧМ -62 немцу вновь довелось судить игру сборной СССР , на сей раз против Югославии.

В качестве лайнсмена Альфред Душ работал в 4 матчах на ЧМ -58, в том числе и в финале Бразилия — Швеция. Вновь сюжет о неудавшемся назначении. ФИФА хотела назначить Альфреда Душа судить финал ЧМ -58. Но в полуфинале Швеция — Германия шведская аудитория ополчилась на «злых потомков нацистов». Шведские футболисты (Хамрин в частности) спровоцировали удаление Юсковяка, а затем травмировали Фрица Вальтера, в итоге переиграв 9 футболистов Германии. Последовали жёсткие обвинения с немецкой стороны, отношения между Швецией и Германией накалились. Так что в поле немцу не суждено было работать в финале с участием хозяев. Но в качестве лайнсмена он не был «раздражителем» для шведских болельщиков.

К чему речь об Альфреде Душе? Он родился 6 декабря 1912 года. На ЧМ -62 ему было полных 49 лет. В матче за 3-е место 16 июня немцу было 49 лет и 192 дня. А его напарнику по работе на бровке венгру Андору Дороги, как мы высчитали, был 51 год и 310 дней. Ведь им обоим в сумме было более 100 лет! А сколько точно?

Точно — 101 год и 137 дней. Неужели это самая возрастная пара лайнсменов в истории Кубка мира?

Оказалось, что нет.

И тут новое «открытие».

На ЧМ -50 кроме 53-летнего англичанина Ридера, 52-летнего француза Деласаля и 50-летнего австрийца Беранека был и ещё один судья в возрасте 50+.

Этот судья, правда, на турнире работал только в качестве лайнсмена. Речь о родившемся в Андалусии, Испания, Пруденсио Гарсии. На турнире он представлял США . Вот и его «персональные данные»:

Да, этот американец из Сент-Луиса родился в 19 веке. А значит, ему было точно за 50.

На ЧМ в Бразилии П.Гарсия в качестве лайнсмена провёл 4 матча, в двух из них он был в паре с 52-летним Деласалем.

9 июля стартовал второй этап финальной четвёрки на турнире. В матче на Маракане Бразилия — Швеция 36-летнему Артуру Эдварду Эллису ассистировали Деласаль и Гарсия. Этой паре лайнсменов в тот день суммарно было аж 103 года и 129 дней!

Неделей ранее эта же бригада арбитров — все трое — обслуживала матч Италия — Парагвай. Понятно, что и в том матче лайнсменам на пару было за 103 года.

Но француз Деласаль и в ещё одном матче в суммарной парной номинации превзошёл 100-летний рубеж.

На ЧМ -50 пара лайнсменов Шарль Деласаль (Франция) и Джованни Галеати (Италия) также оказалась очень возрастной. Французу было 52 года и 203 дня от роду в день матча США — Англия 29 июня. А итальянец не достиг ещё 50-летнего рубежа. Но их суммарный возраст в том матче оказался 101 год и 334 дня.

Лидерство обоих пар с участием Деласаля очевидно. Но…

Шарль Деласаль ни разу не судил в поле на мундиалях. Итальянец Галеати, конечно, судил, целых 3 матча на ЧМ -50. В том числе и матч Уругвай — Швеция на втором этапе.

Пруденсио Гарсия, как уже было замечено, тоже был на турнире только лайнсменом.

Выходит пара лайнсменов Андор Дороги (Венгрия) и Альфред Душ (Германия) оказываются всё-таки самой возрастной — для категории тех арбитров, кто был ещё и главным хотя бы в одном матче на турнире.

Вот так должна выглядеть та таблица с учётом «неучтённых» ни в каких реестрах венгерского и американского арбитров:

Самой возрастной бригадой из 3 арбитров на Кубке мира является, очевидно, троица европейцев в историческом матче США — Англия на ЧМ -50.

В поле судил 48-летний Дженерозо Даттило (работал еще на ЧМ -34). Лайнсменами у него были 49-летний итальянец Галеати и 52-летний француз Деласаль. В сумме у них возраст перевалил за 150 лет, 26 дней сверху. Справились. Опыт не спрячешь.

Без фотографий, конечно, не обойдёмся. Всех, наверное, не охватим, но лидеров в обоих номинациях — обязательно.

Итак, самый возрастной рефери в истории Кубка мира Джордж Ридер:

Перед началом решающего матча Бразилия — Уругвай на ЧМ -50 на переполненной Маракане, Джордж Ридер с лайнсменами и капитанами:

Андор Дороги (Венгрия) в отличном качестве есть на фото с матча СССР — Уругвай на ЧМ -62.

Венгерский лайнсмен на этом снимке слева. Есть другой вариант этого фото, где видны все арбитры. Вот какое фото я нашел в итальянском источнике:

Взял фото прямо с подписью. Из 5 человек на этом фото у троих (!) неверная подпись. Опростоволосились итальянцы. Ладно, хоть своего главного арбитра не напутали.

С монеткой в ладонях Чезаре Йонни из Италии. Капитаном сборной Уругвая был совсем не Педро Роча, он и не играл вовсе против сборной СССР тогда. На фото Орасио Троче в качестве капитана. Игоря Нетто вы, думаю, узнали без труда.

А вот с лайнсменами итальянцы всё напутали. Слева на фото — это венгр Андор Дороги. А справа как раз немец Альфред Душ. Даже его, работавшего в финале предыдущего ЧМ , не знают в лицо! Плюс и фамилию венгра переиначили.

Надо сказать, что и венгерские источники не так однозначны по поводу возраста Андора Дороги. Видно, издавна где-то затесался год рождения 1912 и так и пошло. Год рождения потом в данных поменяли, а текстовку оставили.

И существуют такие версии.

Венгерский спортивный совет в 1962 г. вдруг снизил возрастную планку для рефери с 50 до 45 лет. Поэтому, мол, Дороги и закончил судить в 1962. Но 50 ему было уже в 1960. В 1961 он судил отборочный матч ЧМ Швейцария — Бельгия. Странно всё это. Миграционная карточка для въезда в Бразилию заполнялась на основе паспортных данных, там чётко прописан 1910 год рождения.

Да и последний матч в венгерском чемпионате Дороги провёл в апреле 1962 года.

На сайте eu-football.info вы найдёте список матчей арбитра Андора Дороги. Но вы так и не будете знать, что он судил в 1962 г. на чемпионате мира, так как список его матчей на этом сайте заканчивается в 1961 (а матчи не европейцев — это мелочь, пусть и на ЧМ ).

Фото бразильца Марио Вианна я давал и ранее, смотрите несколько статей о нём тут и тут.

На ЧМ -50 47-летний Марио Вианна судил один матч, Испания — США . Лайнсменом у него был 52-летний француз Деласаль. Вторым лайнсменом был 42-летний португалец Да Кошта. Вот фото той троицы:

Вот и фото другой троицы, у которых возраст 150 лет с лишком вскладчину:

С монеткой 48-летний Дженерозо Даттило (Италия). С мячом в ногах другой итальянец — 49-летний Джованни Галеати. А 52-летний француз Шарль Деласаль — между рефери и капитаном сборной Англии Билли Райтом.

Ладно для Венгрии их представители на мундиалях в судейском корпусе работали и на ЧМ -34 (Михай Иванчич), и на ЧМ -38 (Пол фон Хёртцка), потом Иштван Жолт привлекался в 1954 и 1958 годах. Так что Андор Дороги был четвёртым. Хотя сами венгры пишут, что он третий, не учитывая чистого лайнсмена Иванчича. Путаница с годом рождения у Дороги — и в результате пограничный возраст 50 лет выпал из поля зрения.

Но вот дотошные в статистике американцы почему-то тоже проглядели своего возрастного представителя. Ведь Пруденсио Гарсия — первый арбитр от США , участвовавший на мундиалях.

Тем более, он известная личность в Штатах. Родился он в октябре 1899 года. Вместе с мамой и сестрой 11 мая 1907 г. он прибыл в Сент-Луис, штат Миссури, из городка Салинас в Астурии (через Гавану, Куба). Отец жил уже в Америке с 1905 года.

Масса документов в электронных архивах на имя Пруденсио Гарсия. Кстати, отца тоже звали Пруденсио. Своего второго сына будущий арбитр также назвал этим именем. Для ясности укажем, что у арбитра Пруденсио Гарсия есть довесок к имени — Пит (Pete).

Везде во всех документах никаких разночтений о дате рождения американского рефери нет. Но вот поди ж ты — американцы не заметили, что их 51-летнего лайнсмена не упомянули в списке самых возрастных арбитров. Это на американцев не похоже.

Вот фото 7-летнего Пруденсио Гарсия в 1907, вскорости по прибытию в Сент-Луис, мальчик с американским флагом:

И ведь на ЧМ -50 Пруденсио Гарсия отработал лайнсменом в 4 матчах, как и француз Шарль Деласаль. В двух матчах они работали вместе. Кстати, оба раза главным арбитром был англичанин Артур Эдвард Эллис.

Конечно, у США был намного весомее повод для внимания прессы — выигрыш у Англии, событие века. Поэтому и тут упустили вопрос о возрасте своего лайнсмена.

Вот П.Гарсия и Ш.Деласаль в бригаде А.Э.Эллиса перед матчем Бразилия —Швеция:

Пруденсио Гарсия на ЧМ -50 выделялся своей необычной экипировкой.

Если вы не забыли — про самую молодую пару лайнсменов на чемпионатах мира мы рассказывали ранее. Вот тут