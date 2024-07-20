«Милан» забрал у «Атлетико» чемпиона Европы. Златан привёл топ-форварда, который зажжёт

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вчера, 09:09

Изначально Мората планировал остаться в Мадриде.

Альваро Мората – человек с довольно непростой судьбой. Он футболист мадридского «Атлетико», капитан сборной Испании, чемпион Европы. И с таким резюме человек сталкивается с серьёзным хейтом на родине на протяжении многих лет. Каково это – чувствовать себя чужим в родной стране? Понятно, что после триумфа на Евро ситуация сгладится – но это уже привело к переходу Альваро из «Атлетико» в «Милан».

В «Атлетико» получает мало времени, в Испании чувствует себя чужим

Это футболист с характером. Он поиграл за «Реал», съездил в «Ювентус», выступал за «Челси» и в последние годы осел в «Атлетико». Форварду далеко до пенсии, он поддерживал неплохой уровень результативности (за «Юве» у него 11 голов и 9 ассистов в 32 матчах Серии А-20/21 и 9+7 в 35 играх чемпионата-21/22) – и всё равно в составе «матрасников» оказался игроком ротации. Альваро забил 13 мячей в 36 матчах Ла Лиги в позапрошлом сезоне, получая при этом в среднем 52 минуты на поле. При похожих показателях (32 матча, 59 минут в среднем за матч) он отметился уже 15 голами. А на финише сезона вообще потерял место в старте мадридского клуба.

Но куда хуже взаимоотношения с болельщиками. Альваро подвергался критике на Евро-2020, когда были проблемы с реализацией – рассказывал, что даже получает угрозы. Продолжал подвергаться насмешкам, играя за «матрасников». Позднее случился скандал на матче с Бразилией на «Сантьяго Бернабеу» в марте 2024 года, тогда нападающего освистали собственные болельщики, когда игрок уходил на замену.

Тяжело реализовать себя под таким давлением, последние результаты Мораты вопреки. И вполне логично, что Испанию он захотел сменить на Италию – оттуда родом его жена Алича Кампелло, там футболист отлично играл в составе «Ювентуса». Теперь предложение пришло из другого топ-клуба – «Милана». О том, что сделка близка к завершению, испанец уже сообщал за несколько дней до официального объявления.

«Милану» нужна замена Жиру

Шарля де Кетеларе удалось пристроить в «Аталанту», Крунич отправился доигрывать в Турцию, но наиболее ощутимая потеря – Оливье Жиру. Француз в трёх последних сезонах был основной функцией «россонери» в завершающей стадии, выбивал стабильно больше 10 голов в чемпионате, при этом являлся лидером в раздевалке.

Влияние французского нападающего было сложно переоценить. Но Оливье решил, что ему пора отправиться в более спокойный чемпионат на заслуженную пенсию. И выбрал американскую МЛС , где можно зажигать против Лионеля Месси и их воссоединившейся каталонской компании.

А итальянскому гранду пришлось заняться поиском замены. Альваро Мората постепенно справляется со своими психологическими проблемами, плюс более уютно чувствует себя в Италии. Он готов стать лидером раздевалки для «Милана» и сохранить качество в финальной трети. Всё-таки в составе «Атлетико» Мората забивал не меньше, чем Жиру в «Милане». А в Серии А к тому же не такой быстрый футбол – команды более ориентированы на оборону, поэтому испанец должен быстро вписаться.

Сам Альваро счастлив:

Я знаю, что меня ждут лучшие годы в карьере, и я хочу перейти в этот великий клуб. Вы всегда относились ко мне с невероятным уважением, поэтому я с нетерпением жду начала отпуска в Италии, тренировок с командой и возвращения в Серию А.

Фонсека должен подтолкнуть проект на вершину, Златан помогает

Мората приходит в «Милан» в момент больших перемен. После долгожданного чемпионства «россонери» до последнего верили в Стефано Пиоли – но менеджер не смог закрепить успех, да и селекционеры не поддержали его необходимым усилением. Отставка специалиста стала крайне неоднозначным шагом, но в клубе решили, что команде требуется встряска. Тем более когда титул завоевал соседствующий с «россонери» «Интер». «Милану» нельзя допустить, чтобы принципиальный соперник утвердил свою гегемонию (а предпосылки есть).

В качестве преемника Пиоли выбрали Паулу Фонсеку. Португалец уже работал в Италии – возглавлял «Рому» с 2019 по 2021 год. После успел поработать в «Лилле». «Россонери» сделали ставку на неочевидный вариант: это не Конте, который своим именем уже гарантирует борьбу за титулы. Фонсека в последний раз брал чемпионский титул в чемпионате Украины по итогам сезона-18/19.

С другой стороны, в клуб зашёл другой человек-мотиватор – Златан Ибрагимович. Швед взял чемпионство с «Миланом», после чего ушёл на периферию и, наконец, завершил карьеру. «Россонери» продолжили нить с возрастными форвардами-лидерами, приведя Жиру. А Златан вошёл в руководство клуба – и теперь приложил руку к подписанию Мораты. Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани подчёркивает важность менталитета победителя и благодарит шведа:

Он [Мората] великий чемпион, и это видно даже просто в разговоре с ним, понятно, почему он капитан сборной Испании, достаточно послушать, что он говорит. Я нашел его оптимистичным и уверенным, готовым приступить к работе после заслуженного отпуска. Что касается убеждения, я должен поблагодарить Златана, который знает, что значит быть центральным нападающим «Милана», и Паулу Фонсеку, который объяснил ему, насколько важным он будет в его проекте.

Для Альваро важно быть нужным. Ещё в начале июля он же писал, что остаётся в «Атлетико» – это многое говорит об упорстве «россонери». В ходе переговоров с «Миланом» форвард почувствовал, что в нём нуждаются. И на позитивной ноте после победы на Евро он возвращается уверенным в собственных силах. Настрой, крайне важный для эффективности Мораты.