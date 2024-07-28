В футболе снова бессмысленный трансфер за 100 млн евро. В ПСЖ испортят карьеру не только Неймару и Мбаппе

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28 июля 2024, 20:37

Великолепным игрокам не стоит ехать во Францию.

ПСЖ не развивает карьеры элитных новичков

Потеряли Месси, Неймара и Мбаппе и пошли за игроками за 100 млн евро. 19-летний португалец Невеш обойдется именно в такие деньги. Жоау совершает ошибку. ПСЖ ничего не даёт крутым игрокам, кроме денег. Неймар не стал легендой футбола в Париже. Перешёл за 222 млн евро, не смог отработать авансы. Во Франции у многих клубов долги. ПСЖ не «Бавария», чтобы заботиться о создании рынка.

Катарцы вкачивали деньги и выкачивали футбольный ресурс. Мбаппе забрали у «Монако» за 180 млн, а ушёл в «Реал» бесплатно. Прекрасный «бизнес». Килиан потратил впустую время. Сотни миллионов фанатов не насладились его игрой, рейтинги матчей ПСЖ доказывают – поединки не смотрят, как игры грандов АПЛ и «Реала». Месси счастливее в Майами и МЛС , с ПСЖ так и не сыграл в финале ЛЧ .

Просто двигаемся по списку самых дорогих новичков клуба в истории. Неймар и Мбаппе точно не получили переход на новый уровень, оба не выиграли в Париже «Золотой мяч». Форвард Коло Муани, за которого «Айнтрахту» выдали безумные 95 млн евро, может провалиться в команде Луиса Энрике. Сумма трансфера взята с потолка, молодой нападающий никогда не котировался настолько высоко.

Португалец Рамуш за 65 млн евро тоже не растёт. Уругваец Угарте старается убежать в Манчестер, свои 60 млн евро плюс зарплату не отыграл. Шпион Бьелса научил опорника большему, чем тренеры ПСЖ . Хакими благодарен парижанам за доверие, ведь «Реал» не нашёл места уроженцу Мадрида в основе. Но есть другая сторона жизни во фривольной Франции. Марокканца обвинили в изнасиловании.

Можно вспомнить алкогольные вечеринки Верратти. Талантливый итальянец в Катаре, хотя ему всего 31 год. Усман Дембеле не станет великим футболистом после перехода в ПСЖ . Только исключительные мастера Ди Мария и Кавани подтвердили профессионализм в Париже. Но если говорим о пользе для карьеры, то Эдинсон и Анхель проиграли, ведь выступали за шейхов, а не за «Манчестер Сити» и «Реал».

Французы продолжат портить карьеры талантам

У Лиги 1 были проблемы с продажей телевизионного контракта. На днях два холдинга – британский и катарский, выдали 500 млн евро за права показывать французский чемпионат. Лигу 1 пытались продать публике как «чемпионат будущих легенд». Не удалось. Сумма настолько маленькая, что аутсайдерам останутся «крохи». В среднем получается 27,7 млн евро на один клуб.

Напомним, широкоплечий юниор Жоау Невеш из «Бенфики» в 19 лет стоит 100 млн евро. И является клиентом знаменитого агента Мендеша. Модно паразитировать на мире футбола. Многие миллиардеры видят футбол как игрушку для себя. Невеш, которого рынок справедливо оценивает в огромные 55 млн евро, не может выбрать для себя «Ливерпуль», «Барселону» или «Баварию».

Приходится идти в ПСЖ , только катарские шейхи заплатят сто миллионов, и Жорже Мендеш получит свою долю. Кстати, надзирателем в ПСЖ работает давний друг агента Кампуш. Луиш официально «стратегический советник», но поскольку бегал на бровку в дни плохих матчей, то считает себя большим боссом. Португальцы могут испортить карьеру многим талантам ссылкой в Париж.

В ПСЖ не стоит идти, если ты игрок элитной сборной. Понятно, что если Доннарумма окажется в Англии, то голкипер Сафонов вытащил счастливый билет. Матвей минимум полгода сыграет в основе. Но если Джиджи останется, то даже вратарь сборной России загрустит на лавке. ПСЖ стал гегемоном, но команду сложно назвать счастливой, раскрепощённой и яркой.

Луис Энрике точно ещё поссорится с катарцами

Шейхи хватали звёзд первой величины, начиная с Бекхэма и заканчивая Месси. Но не получили коллектив искренних единомышленников. Даже «Боруссию» из Дортмунда обыграть в плей-офф Лиги чемпионов не сумели. Жаль, что Невеш отправляется в Лигу 1. Талант такого масштаба заслуживает лучшую судьбу, чем у Ренату Санчеша, которого французы хотят отдать «Бенфике».

Бывшие футболисты ПСЖ подтверждают плохую атмосферу. Мбаппе сцепился с Аль-Хелаифи, президентом парижан. Тренер Энрике хочет предпринять ещё одну попытку с омоложённой и классной командой. У него есть два сильных голкипера. Опытный Хакими справа и португалец Нуну Мендеш на левом фланге. Можно подписать Осимхена и увидеть много голов.

В центре поля умница Витинья. К юному французу Заиру-Эмери добавляют талантливого Невеша. В центре обороны Маркиньос и на выбор несколько напарников. Дембеле, если снова не отвлечётся от футбола, будет создавать голы. Баркола закрутит головы защитникам финтами на другом фланге. И всегда можно подписать Кварацхелию, ведь у катарцев связи с неаполитанцами.

Вот в этом и проблема. Шейхи смотрят на футбол как на свой мир, где ты король, раз всех знаешь и богатый. Катание президентов ФИФА и УЕФА на самолетах из Катара не значит, что ПСЖ заиграл на уровне «Манчестер Сити» и «Реала». К этим клубам тоже есть вопросы на тему потребительства и сбора коллекций футболистов с завышенной стоимостью трансферов.

Но во Франции симптомы ощущают сильнее, ведь у остальных нет денег, и у всех нет реальных растущих доходов. ПСЖ не может предложить талантам главного – сильных конкурентов раз в неделю. В Испании «Севилья» плюхнулась ко дну таблицы, но там победители Лиги Европы. В АПЛ тоже есть богатые и сильные середняки вроде «Эвертона» со звёздами на поле.

А французская лига испортит карьеру не только Мбаппе, Неймару и Головину. Представьте, что Александр стал игроком «Интера» несколько лет назад. Реальный сценарий, Головин не слабее 35-летнего армянина Мхитаряна. Россиянин мог сыграть в финале Лиги чемпионов и стать чемпионом Италии. Но застрял в «Монако», который играет раз в пять лет в главном еврокубке.