Недавний лидер «Барсы», джокер «Реала» и претендент на «Золотой мяч». Шейхи продолжают охоту

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27 августа 2024, 21:35

Нескольких уже переманили.

Мусса Диаби

У французского вингера странная судьба. Он сменил «Байер» на «Астон Виллу» перед стартом сезона, который для «фармацевтов» стал чемпионским. А теперь покинул АПЛ – в момент, когда «львы» отобрались в Лигу чемпионов и теперь готовятся закрепиться на топ-уровне. С другой стороны, Мусса понимает – он не звезда уровня Уокера или Де Брюйне, поэтому если на тебя вышли шейхи с щедрым предложением по зарплате, этим надо пользоваться.

Самой «Вилле» сделка тоже была выгодна. Француз всё же не был определяющей силой в атакующей трети – но даже так за него предлагали 60 миллионов евро. Клуб согласился – теперь Мусса будет играть в одной команде с Каримом Бензема, Нголо Канте и Фабиньо. Ну не мечта ли?

Пьер-Эмерик Обамеянг

Габонец ещё более падок на деньги – он любит роскошь: крутые машины, яркую одежду, эпатаж. У футболистов родом из бедных районов редко бывает по-другому. И форвард вполне мог претендовать на хорошие условия – он сделал себе имя в дортмундской «Боруссии», потом стал лидером лондонского «Арсенала». Добрался даже до «Барселоны» — забил 11 мячей в 17 играх Ла Лиги в сезоне-21/22. После спада в «Челси» успел реанимировать карьеру в «Марселе». В общем, прилично покатался по Европе и обратил на себя внимание шейхов.

В случае с Обамеянгом переход в аравийский клуб – скорее естественный процесс. Он достаточно отыграл на высочайшем уровне и теперь может зарабатывать на своём имени. Взяла его «Аль-Кадисия».

Начо

А вот это настоящий успех для «Аль-Кадисии». Этот клуб активизировался на трансферном рынке нынешним летом – и большинство громких трансферов пока связаны с ним. Начо же – тот, кто может стать лицом проекта. Испанец на протяжении всей карьеры верой и правдой служил «Реалу», своему родному клубу. Там он никогда не был заметным лидером – скорее находился в тени. Но когда в стартовом составе появлялись дыры, он был надёжен как никогда.

Время к предыдущему поколению «сливочных» беспощадно – ушли Роналду, Бэйл, Бензема, Навас, Каземиро, Рамос, Варан. Потом очередь дошла до Тони Крооса – в текущем составе только Лука Модрич застал достижения 2010-х годов. А Начо оказался среди тех, кого не были готовы оставить.

Жоау Канселу

На самом деле Жоау рановато покидать Европу – есть стойкое ощущение, что он ещё не сказал своего слова. Последний период в «Ман Сити» оказался скомканным. Защитник вроде и не проигрывал конкуренцию – но разругался с Гвардиолой и оказался в «Баварии» на правах аренды. Там не провалился – но мюнхенцы его выкупать не стали. Потом – аренда в «Барсу». Заранее гиблое дело – как бы ты себя ни проявил, каталонцы не «наскребут» денег на выкуп.

Так и получилось, что ещё вполне боеспособный защитник стал смотреть на Ближний Восток. К концу августа на столе в офисе «Сити» лишь одно предложение – от «Аль-Хиляля». Шейхи согласовали трансфер за 21 млн евро, сам футболист будет получать 15 млн евро в год.

Пауло Дибала

Эта сделка была вполне реальна. У аргентинца за последние годы накопились сомнения. Всё же не такой карьеры он ожидал после сезона-17/18 с 22 голами в 33 матчах Серии А за «Ювентус». Пауло не хватило чуть-чуть, чтобы войти в ранг великих – последовал спад, переход в «Рому». В Риме аргентинца любят – но он продолжал рефлексировать.

Сомнениями форварда шейхи были готовы воспользоваться – уже в начале августа за ним охотились «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Последние подобрались наиболее близко – игрок уже согласился на контракт на три года и 75 млн евро, клубы вели переговоры. Но в последний момент Пауло передумал. Его подкупило отношение одноклубников и фанатов – аргентинца тронули их поддержка и отношение к нему в период развития этой истории. Дибала ещё попылит в Италии.

Могла произойти сделка века

Новости из разряда фантастики – об интересе шейхов к Винисиусу. Ладно, когда на Ближний Восток заманивают игроков на спаде – но бразилец только вышел на пик и стал одним из фаворитов на «Золотой мяч». Ценник за такого игрока должен быть соответствующий – и «Аль-Ахли» был готов потратиться. Аравийцы предлагали «Реалу» один миллиард евро.

Самому футболисту предлагали 350 млн евро в год. И бразилец даже на секунду засомневался. Но в итоге ответил отказом – предпочёл побороться за ЗМ , а уже следующим летом вернуться к этому вопросу. Эта сделка могла бы порвать все шаблоны.

Нацелились на Осимхена

У форварда разладились отношения с «Наполи», хотя сначала союз был крепкий. В чемпионский сезон он стал лучшим бомбардиром Серии А, неаполитанцы рассчитывали хорошо заработать в случае его продажи. Но потом последовал провал команды. Пресс-служба в то же время неудачно пошутила над нигерийцем, тот затаил обиду.

Теперь же клуб с приходом Конте нацелился на Лукаку – и в сделку хотел включить Осимхена, чтобы убедить «Челси». Агент при этом заявил, что Виктор – не расходный материал. Между клубом и спортсменом чувствуется прохлада – ясно, что он засиделся и ищет новый вызов.

После того как сорвался вариант с «Челси», основной – «Аль-Ахли». За нигерийца готовы выплатить больше 65 миллионов евро, осталось согласовать детали. Судя по всему, продажа – вопрос времени.