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Роналду уколол Месси. Проверяем теорию Криштиану, что победа на Евро равна триумфу на ЧМ

08 сентября 2024, 18:02
Месси и Роналду

Португалец породил мировую дискуссию.

Криштиану продолжил спор имени Мбаппе

Француз заявил, что Евро для него сложнее, чем чемпионат мира. В ответ взъерепенились аргентинцы. Дошло до расистской песенки в автобусе о темнокожих игроках сборной Франции. А Скалони обижено добавил, что надо приглашать европейские сборные на Копа Америка. Странное заявление. Общий турнир есть, это чемпионат мира. Тяжело понять, что именно так зацепило аргентинцев, ведь они в финале в серии пенальти обыграли Францию. Знают, что ЧМ – сложный турнир.

Мундиаль можно смело назвать старшим из всех кубков. Хронологически второй, Копа Америка начали играть ещё раньше. Но исторически чемпионаты мира самые важные. Евро пришли позже, имели урезанный формат. Хотя согласимся с Мбаппе, что состав участников там сильный, тяжело однозначно встать на сторону Роналду. Криштиану постоянно сравнивает себя с Месси, поэтому заявил, что победа на Евро с Португалией это как победа Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

И вот здесь есть повод для дискуссии. Можно выиграть мундиаль и двадцать лет не побеждать на Евро. Так сделала сборная Франции после вылета от Испании на свежем турнире. Можно не выигрывать чемпионат мира тридцать шесть лет, как Аргентина до триумфа команды капитана Месси в Катаре. Даже когда твоя команда — явный фаворит локального турнира, можно не побеждать десятилетиями. У Аргентины не было побед на Кубке Америки двадцать девять лет до 2021-го.

Но какой из турниров престижнее, чемпионат мира или Евро? Пожалуй, первый, ведь в соперниках команды со всего мира. Исторически чемпионаты мира более скандальные – по судейству и намеком на международную коррупцию. На каждую «паненку» с Евро на мундиалях есть свой великий ответ вроде промаха Баджо в финале с Бразилией. Роналду неправ, если считает, что победа на Евро-2016 равна победе на чемпионате мира. Но есть один момент, который объединяет легенд.

Месси крупно повезло на турнире в Катаре

Миллионы фанатов, преимущественно поклонники сборной Франции и персонально Роналду, настаивают, что в Катаре увидели дорогой «спектакль». Эти люди уверены, что Месси «тащили к титулу». Напоминают, что главу мирового футбола Инфантино нельзя назвать человеком, который свято верит в правосудие. Вот только это чистая теория заговора. Если в футболе такого уровня легко манипулировать результатом, то почему Россия, например, не прошла дома Хорватию и Англию?

Если всё просто подстроить влиятельному и богатому, почему Черчесов не сыграл в финале ЧМ-2018? Но фанаты теории заговора скажут вам, что Аргентина заметно сильнее, чем хозяева российского мундиаля. Ван Гал уверен, что чемпионат мира был построен вокруг долгожданного триумфа Месси. Но Луи — немолодой человек со смертельной болезнью. Оставим его предположения в покое. Зато напомним, что Аргентина могла проиграть в сериях пенальти Нидерландам и Франции.

Месси был в шаге от вылета, ему повезло с Мартинесом. А мог остаться без кубка, как в Рио-де-Жанейро, когда Шюррле отдал передачу на Гётце в овертайме. Футбольный результат, если речь о приблизительно равных командах, тяжело «подстроить». Но Скалони подтвердит, что после поражения от Саудовской Аравии многие сомневались в будущей победе Аргентины. Просто звёзды сошлись для Аргентины. Мексика и Польша оказались слабыми соперниками, их сумели в итоге обыграть.

Австралия – слабый соперник, но Аргентина помучилась против незнакомого оппонента в плей-офф. С Нидерландами была ничья и пенальти. А после матча помним, как Месси вызверился на соперника: «Чего уставился, придурок?». Недавно супруга Криштиану употребила аргентинское слово «bobo», а Роналду спародировал фразу Лионеля. Но Месси, даже если за него все заговорщики мира, был в шаге от поражения на ЧМ-2022, когда Коло Муани оказался перед вратарём Мартинесом.

Роналду прошёл в финал после третьего места

Фанаты Месси, несогласные с оценкой Криштиану, напоминают путь Роналду к кубку Европы. На Евро-2016 Португалия выползла в плей-офф. Ничьи с Исландией, Австрией и Венгрией – плохие результаты. Соперники не сильнее, чем у Месси в группе на ЧМ-2022. В плей-офф Португалии тоже везло. Хорватии забили в овертайме. С поляками выручил голкипер в серии пенальти. Аргентина разминулась с Хорватией в полуфинале, а Роналду обыграл всего лишь Уэльс, а не команду Испании.

Зачем Криштиану начал сравнивать? В его голове он лучший в истории футбола. Про Роналду отлично говорит свежий эпизод. Криштиану спросил за семейным столом у детей: «Кто самый знаменитый человек, кого вы знаете?» Дети ответили: «Мама». Джорджина едва сдержалась, чтобы не засмеяться, а Роналду скривился. Рассчитывал, что родные дети выберут папу. Детская непосредственность должна научить Роналду кроткости. Он тоже лишь человек, для которого нормально проиграть.

Футбол не бокс, где в ответе за результат один спортсмен. Забавляет желание Криштиану сравнивать себя с другими. Роналду приложил умершего Пеле. Сказал, что у него, в отличие от бразильца, все голы подтверждены видеозаписями. К чему вечная гонка? Евро — один турнир, а чемпионат мира – другой. Престижно победить на любом из них. Но далеко не все такие счастливчики, как Зидан. И даже Зинедин не победил в одиночку. Выигрывают команды, тренерские штабы и фанаты.

Но если искать общий знаменатель, то Аргентина и Португалия не были главными фаворитами, когда выиграли. Поначалу казалось, что точно не победят. Роналду и Месси не представляют самые мощные сборные последних двадцати лет. А если говорить о триумфах, то Криштиану и Лионелю повезло со жребием, избежали многих фаворитов. Эдер неожиданно забил Франции в овертайме, а вратарь Мартинес потащил ногой удар Коло Муани. По-настоящему командные, а не персональные победы.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
10 сентября в 11:03
В этой тематике доводы разума не годятся. Каждый раз, когда приводятся логические аргументы, факты, доводы - им противопоставляются фанатами только эмоции.
Выбор в теме "Месси vs Роналду" заранее уже фанатами сделан. Доводы и споры - бессмысленны. Что-то выяснять и доказывать - бесполезно.
faneng
faneng
09 сентября в 22:10
Вот у меня тоже от ЧМ-2022 осталось ощущение спектакля. Уж больно аргентинцев тянули, придумывали пенальти. Очень спорный был пенальти в матче с Хорватией. С Францией и Нидерландами тоже было что-то странное.
112910415
112910415
09 сентября в 13:07
выдумать можно всё что угодно !
dlyaigry
dlyaigry ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
09 сентября в 10:53
Ну-да, всемирный заговор))). Все сборные не играли ради победы Месси. Эта победа Аргентины уже вошла в историю как персональная победа Месси)).
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
09 сентября в 10:16
Роналду сделал подобное заявление только исходя из своих личностных качеств. К истине это не имеет никакого отношения, из-за абсолютно разных стран-участниц и так далее..
AlexLPR
AlexLPR
09 сентября в 08:28
Вот корежит заднеприводного.
djaich
djaich
09 сентября в 07:14
Претензии к Роналду некорректны, так он выступает за сборную Португалии, а не Бразилии. Аргентина неоднократно брала ЧМ и без Месси, возьмет и потом, на каждом Мундиале является априори фаворитом. Здесь спрос как раз можно вести в обратном направлении а ля "а чё со стольких попыток только один?". С другой стороны все как то воспринимают эпоху Роналду, когда команда практически всегда квалифицируется на все крупные соревнования, а там минимум стабильно выходит из групп, как обыденную для португальской сборной. Вынужден разочаровать, раньше португальцы были весьма убогой второстепенной командой со всеми читаемой скучной примитивной игрой низом, не приносящей особых успехов, впрочем, они её исповедуют и сейчас. Изредка какое нибудь удачное поколение позволяло добиться определенного достижения на единичном соревновании, но на этом всё и заканчивалось. Так вот присутствие Роналду в составе произвело революцию в болоте национальной сборной, добавило темпа и разнообразия. Вроде так?
Per4ick
Per4ick
09 сентября в 00:29
не будь лояльности со стороны судейства и инфантино который еще до турнира заговорил о ЖЕЛАНИИ в победе в сторону Месси карлика то и не было бы никакой победы. не удаление Паредеса и Месси с Голландией это показатель и 5 пенальти на ЧМ (рекорд всех ЧМ) а уж то что ему отдали зе бест 23 это вообще край. игрок пол года почти не играл в футбол, сейчас он после победы на копе даже в топ 30 не попал на ЗМ а в 21 году главный аргумент был что он выиграл КА. двойные стандарты на протяжении всей его карьеры. сейчас из лазарета не вылезает а победы и трофеи последние добыты на везении и очень большому количевству пенальти и серий пенальти.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ dlyaigry (раскрыть)
09 сентября в 00:10
Это не персональная победа меськи.
Это победа ФИФА, Мартинеса и судейского корпуса.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
08 сентября в 23:29
А что у него спрашивать, когда он сразу всё объяснил?

"Евро сложнее ЧМ, на мой взгляд. Очень, очень тяжело уже на групповом этапе.

Мы не выигрывали этот турнир 24 года, это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления."

И на мой взгляд его аргументы ерунда. Из группы на Евро выходят 3 команды, а не 2, как на ЧМ. Нужно быть абсолютно нулевой командой, чтобы занять 4-е место. С составом в 1,5 млрд, как у Франции, не выход из группы им не грозит.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Aleks Captain (раскрыть)
08 сентября в 23:04
Немцы в 2014
Nick Ch
Nick Ch
08 сентября в 21:38
Бл*, какой же жёсткий у них комплекс неполноценности… Не переросли люди стадию закомплексованного подростка просто…
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Хитрый Лис (раскрыть)
08 сентября в 21:32, ред.
Касаемо Мбаппе в Реале, Реалу ещё повезло, что он не выиграл в финалах ЛЧ и ЧМ 2022, ибо тогда ЧСВ зашкаливало похлеще КриРо и Ибры, он и сейчас зазвездился, рано выиграл ЧМ до этого перешёл за весомые бабки вы ПСЖ, его там президент Франции чуть ли не умолял, а может и умолял остаться в ПСЖ, кукуху парню порвало знатно, выиграв выше написанные финалы ему ручного Малахова не хватало, чтобы все знали с кем спит ест и т.д и т.п. и я уверяю в клуб Бэйла, куда с двух ног влетел Азар, этот парень вписался сразу же и не было бы Классико молодой игрок Барсы и Звезда футбола Давид и Голиаф, он сдулся раньше, а конечная Саудиты где ему заломили бабла лишь бы был Был бы Кологривый из мира футбола, который не успел выстрелить, понесло, а семейкой Мбаппе так и было бы, смотрим на Погба и делаем выводы
ESY
ESY ответ dlyaigry (раскрыть)
08 сентября в 21:05
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    08 сентября в 20:16
    Боюсь представит что будет, если однажды Аль Наср выиграет азиатскую лигу чемпионов)))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    08 сентября в 20:15
    Роналду мечтает, а Месси реализует мечты... Обычно Роналду: "Я хочу взять больше всех ЗМ, это моя мечта".... Месси молча выигрывает больше всех ЗМ))) Роналду: "Люди должны судить меня по числу ЗБ, так как я считаю, что ЗБ самая честная награда в мире футбола".... в итоге Месси выигрывает больше всех ЗБ)
    Роналду: "Я хочу выиграть для Португалии ЧМ и завершить карьеру после мундиаля.......и тут Месси выигрывает ЧМ со своей сборной)
    Роналду говорит в официальной обстановке - одно...но в стрессовой ситуации - другое...
    dlyaigry
    dlyaigry
    08 сентября в 20:01, ред.
    Как раз таки победа в Катаре и была персональной победой Месси. Он вел свою "банду", а те шли за ним и сражались за него. Да, это была победа одного человека, потому что команда сражалась за него и во имя его. В каждом втором интервью аргентинские игроки заявляли, что хотят победить ради Месси. А Рон просто завидует, напоминает мальчишку который бегает по песочнице, доказывая другим детям, что его машинка лучше настоящей. А насчёт того, что Копа Америки ниже по статусу Евро не согласен. Уругвай, Колумбия, Чили, Парагвай, Эквадор дадут бой любой евросборной, не считая уже Аргентину с Бразилией. А то что Евро круче ЧМ - это полный абсурд, который даже не хочется комментировать
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    08 сентября в 19:51
    Евро выигрывал ссср, чехословакия, нидерланды, греция и дания. Команды, которые никогда не выигрывали мир. Также есть куча второстепенных команд в южной америке, которые всегда обсерались на чм. Есть только Англия и слабые команды в группах чм. Только это и рон говорят в пользу евро.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    08 сентября в 19:38
    Насчет Мбаппе. Его заявление просто способ оправдать свою бездарную игру. На Евро 2020 Франция вылетела из-за его промаха с пенальти. На Евро 2024 у него были моменты, в частности выход 1 на 1. То, что у него не получается реализовать моменты, это его вина, а не сложность турнира.

    Сейчас у Мбаппе спад, это все отмечают. Конкретный турнир здесь не при чем, если во всех турнирах не блещет.
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    08 сентября в 19:02
    В 2016 Португалия прошла до финала по сетке слабых сборных , карты сложились для и в финале ,когда нарцисс на бровке отдыхал и дал команде победить в трусливом от обоих команд матче! На ЧМ похожий путь повторила Аргентина дошла до финала ,но это был бой и люди порадовались футболу,от обеих команд был азарт и стремление ! А так последняя за 15 лет команда ,которая показала настоящую игру с первого матча и до финала это Испания , уложив в трудной сетке всех грандов .
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    08 сентября в 18:57
    Вспомнился КВН.
    - Мы звёзды, нас показывают по Первому каналу.
    - Андрей, у звёзд есть яхты, дома, самолёты, а у нас?
    - Мы суперзвёзды, нам ни к чему эти людские мелочи.

    Так и здесь у Криштиану, какого трофея нет, тот и неинтересен. Дискуссию-то породил, а потом пришёл домой, закрылся в ванной и всплакнул, что нет этого трофея в коллекции.
    Да и если бы не глупые реформы футбольных чиновников, то Роналду домой бы поехал после группового этапа, а не кубок над головой поднимал.
    iIIiada
    iIIiada
    08 сентября в 18:41
    Кого балласт уколол? Очередной бред от 40-летнего мужика в теле 25-летнего и умом 15-летнего. Все знают, что ЧМ престижнее. Почему-то раньше не говорил, что Евро лучше, а только после того, как Месси выиграл ЧМ.
    Варвар7
    Варвар7
    08 сентября в 18:38
    А ведь некий символизм в том , что они играют в шахматы на чемодане - всё таки есть!)
    _AgamagA_
    _AgamagA_
    08 сентября в 18:25
    Только завистники могут сказать, что ЧМ не престижнее, не сложнее, чем континентальный турнир вроде Евро или КА.
    Роналду так вообще завидует успехам Месси.
    Гость
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