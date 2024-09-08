Роналду уколол Месси. Проверяем теорию Криштиану, что победа на Евро равна триумфу на ЧМ

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08 сентября 2024, 18:02

Португалец породил мировую дискуссию.

Криштиану продолжил спор имени Мбаппе

Француз заявил, что Евро для него сложнее, чем чемпионат мира. В ответ взъерепенились аргентинцы. Дошло до расистской песенки в автобусе о темнокожих игроках сборной Франции. А Скалони обижено добавил, что надо приглашать европейские сборные на Копа Америка. Странное заявление. Общий турнир есть, это чемпионат мира. Тяжело понять, что именно так зацепило аргентинцев, ведь они в финале в серии пенальти обыграли Францию. Знают, что ЧМ – сложный турнир.

Мундиаль можно смело назвать старшим из всех кубков. Хронологически второй, Копа Америка начали играть ещё раньше. Но исторически чемпионаты мира самые важные. Евро пришли позже, имели урезанный формат. Хотя согласимся с Мбаппе, что состав участников там сильный, тяжело однозначно встать на сторону Роналду. Криштиану постоянно сравнивает себя с Месси, поэтому заявил, что победа на Евро с Португалией это как победа Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

И вот здесь есть повод для дискуссии. Можно выиграть мундиаль и двадцать лет не побеждать на Евро. Так сделала сборная Франции после вылета от Испании на свежем турнире. Можно не выигрывать чемпионат мира тридцать шесть лет, как Аргентина до триумфа команды капитана Месси в Катаре. Даже когда твоя команда — явный фаворит локального турнира, можно не побеждать десятилетиями. У Аргентины не было побед на Кубке Америки двадцать девять лет до 2021-го.

Но какой из турниров престижнее, чемпионат мира или Евро? Пожалуй, первый, ведь в соперниках команды со всего мира. Исторически чемпионаты мира более скандальные – по судейству и намеком на международную коррупцию. На каждую «паненку» с Евро на мундиалях есть свой великий ответ вроде промаха Баджо в финале с Бразилией. Роналду неправ, если считает, что победа на Евро-2016 равна победе на чемпионате мира. Но есть один момент, который объединяет легенд.

Месси крупно повезло на турнире в Катаре

Миллионы фанатов, преимущественно поклонники сборной Франции и персонально Роналду, настаивают, что в Катаре увидели дорогой «спектакль». Эти люди уверены, что Месси «тащили к титулу». Напоминают, что главу мирового футбола Инфантино нельзя назвать человеком, который свято верит в правосудие. Вот только это чистая теория заговора. Если в футболе такого уровня легко манипулировать результатом, то почему Россия, например, не прошла дома Хорватию и Англию?

Если всё просто подстроить влиятельному и богатому, почему Черчесов не сыграл в финале ЧМ -2018? Но фанаты теории заговора скажут вам, что Аргентина заметно сильнее, чем хозяева российского мундиаля. Ван Гал уверен, что чемпионат мира был построен вокруг долгожданного триумфа Месси. Но Луи — немолодой человек со смертельной болезнью. Оставим его предположения в покое. Зато напомним, что Аргентина могла проиграть в сериях пенальти Нидерландам и Франции.

Месси был в шаге от вылета, ему повезло с Мартинесом. А мог остаться без кубка, как в Рио-де-Жанейро, когда Шюррле отдал передачу на Гётце в овертайме. Футбольный результат, если речь о приблизительно равных командах, тяжело «подстроить». Но Скалони подтвердит, что после поражения от Саудовской Аравии многие сомневались в будущей победе Аргентины. Просто звёзды сошлись для Аргентины. Мексика и Польша оказались слабыми соперниками, их сумели в итоге обыграть.

Австралия – слабый соперник, но Аргентина помучилась против незнакомого оппонента в плей-офф. С Нидерландами была ничья и пенальти. А после матча помним, как Месси вызверился на соперника: «Чего уставился, придурок?». Недавно супруга Криштиану употребила аргентинское слово «bobo», а Роналду спародировал фразу Лионеля. Но Месси, даже если за него все заговорщики мира, был в шаге от поражения на ЧМ -2022, когда Коло Муани оказался перед вратарём Мартинесом.

Роналду прошёл в финал после третьего места

Фанаты Месси, несогласные с оценкой Криштиану, напоминают путь Роналду к кубку Европы. На Евро-2016 Португалия выползла в плей-офф. Ничьи с Исландией, Австрией и Венгрией – плохие результаты. Соперники не сильнее, чем у Месси в группе на ЧМ -2022. В плей-офф Португалии тоже везло. Хорватии забили в овертайме. С поляками выручил голкипер в серии пенальти. Аргентина разминулась с Хорватией в полуфинале, а Роналду обыграл всего лишь Уэльс, а не команду Испании.

Зачем Криштиану начал сравнивать? В его голове он лучший в истории футбола. Про Роналду отлично говорит свежий эпизод. Криштиану спросил за семейным столом у детей: «Кто самый знаменитый человек, кого вы знаете?» Дети ответили: «Мама». Джорджина едва сдержалась, чтобы не засмеяться, а Роналду скривился. Рассчитывал, что родные дети выберут папу. Детская непосредственность должна научить Роналду кроткости. Он тоже лишь человек, для которого нормально проиграть.

Футбол не бокс, где в ответе за результат один спортсмен. Забавляет желание Криштиану сравнивать себя с другими. Роналду приложил умершего Пеле. Сказал, что у него, в отличие от бразильца, все голы подтверждены видеозаписями. К чему вечная гонка? Евро — один турнир, а чемпионат мира – другой. Престижно победить на любом из них. Но далеко не все такие счастливчики, как Зидан. И даже Зинедин не победил в одиночку. Выигрывают команды, тренерские штабы и фанаты.

Но если искать общий знаменатель, то Аргентина и Португалия не были главными фаворитами, когда выиграли. Поначалу казалось, что точно не победят. Роналду и Месси не представляют самые мощные сборные последних двадцати лет. А если говорить о триумфах, то Криштиану и Лионелю повезло со жребием, избежали многих фаворитов. Эдер неожиданно забил Франции в овертайме, а вратарь Мартинес потащил ногой удар Коло Муани. По-настоящему командные, а не персональные победы.