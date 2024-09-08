Бергвейн ответил на критику Кумана за переход в Саудовскую Аравию

Нападающий «Аль-Иттихада» ответил главному тренеру сборной Нидерландов Рональду Куману на критику в связи с переходом в Саудовскую Аравию:

То есть один игрок может покинуть чемпионат Нидерландов, чтобы развиваться, а я должен играть тут? Тренер сборной прекрасно знает, что конкуренция в Саудовской Аравии на хорошем уровне. Или разрешено делать такой шаг только в 32 года? Я становлюсь лучше, и я на тысячу процентов поддерживаю свой выбор. Могу заверить его, что конкуренция там выше, чем в Нидерландах.