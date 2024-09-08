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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Бергвейн ответил на критику Кумана за переход в Саудовскую Аравию

вчера, 17:25

Нападающий «Аль-Иттихада» Стевен Бергвейн ответил главному тренеру сборной Нидерландов Рональду Куману на критику в связи с переходом в Саудовскую Аравию:

То есть один игрок может покинуть чемпионат Нидерландов, чтобы развиваться, а я должен играть тут? Тренер сборной прекрасно знает, что конкуренция в Саудовской Аравии на хорошем уровне. Или разрешено делать такой шаг только в 32 года? Я становлюсь лучше, и я на тысячу процентов поддерживаю свой выбор. Могу заверить его, что конкуренция там выше, чем в Нидерландах.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:17
Всё по факту.👍🏼
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:35
Красава 👍 четко ответил каталонскому физруку. СА действительно сильнее чем Нидерланды.
happy 50
happy 50
вчера в 19:06
Ну это уже рационализация . Игрок поддерживает свой выбор и все . Он там ради денег . Смотреть такой футбол неинтересно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:00
Игрок еще расскажет что саудовская Лига сильней французской)))
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:00
Сам придумал и сам поверил в придуманное.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:37
Оправдывается ещё)) в душе то понимает, что пошел за бабками и о каком-то там росте говорить не приходится
Гость
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