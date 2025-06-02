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МЮ променяет капитана на 100 миллионов евро. Бруну отправляют в Саудовскую Аравию

вчера, 09:31
Фернандеш

Неудачно выбрал клуб в АПЛ.

Фернандеш – король статистики без чемпионства

У португальского плеймейкера «Манчестер Юнайтед» только победы в Кубках Англии и лиги. После пяти с половиной сезонов в АПЛ Бруну завоевал репутацию футболиста с прекрасной статистикой и множеством оговорок. Салах из «Ливерпуля» – двукратный чемпион Англии. Де Брюйне выиграл с «Манчестер Сити» шесть титулов в АПЛ и девятнадцать кубков в сумме вместе с победой в Лиге чемпионов. Бруну проиграл с «Манчестер Юнайтед» два финала Лиги Европы, причем «Вильярреалу» и «Тоттенхэму», не избалованным трофеями.

Статистически Фернандеш один из лучших футболистов с момента прибытия в АПЛ. Бруну первый по проведенным матчам – 195 поединков. Португалец отличается выносливостью и почти не получает травм. По забитым мячам, хотя нередко приходилось работать глубоко для «десятки», Фернандеш на шестой позиции в АПЛ. Он забил 62 гола, уступает центральным нападающим, вроде Холанда и результативным вингерам, вроде Салаха. По голевым передачам Бруну третий, у него 51 созданный для напарников гол только в чемпионате страны.

По сумме «гол плюс пас» португалец третий во всей АПЛ за последние пять с половиной сезонов, что подчеркивает стабильность. Бруну всегда находит ударные позиции, поэтому он второй в АПЛ по количеству ударов, собрал 537 выстрелов. Также по созданным моментам Фернандеш на первом месте, ведь бельгийский мастер последнего паса Де Брюйне пропустил немало поединков из-за травм. Этим летом два прекрасных футболиста, скорее всего, покинут знаменитый город, но одному поставят памятник, а другого скинут ради денег.

То есть ради перекрытия проколов. Рэтклифф в одном из интервью заявил, что у МЮ заканчиваются деньги. Понятно, что было много глупых расходов, в том числе в клуб по блату пристраивали своих людей, которые имитировали бурную деятельность. Но две основные причины, почему «Манчестер Юнайтед» теряет огромную прибыль – неграмотные трансферы и отсутствие успешных сезонов в Лиге чемпионов, где ПСЖ ещё до победы в финале заработал 137 млн евро. Англичане готовы продать Фернандеша, чтобы перекрыть грехи клуба.

Владелец Рэтклифф спешит взять деньги шейхов

За спортивную составляющую в МЮ теперь отвечает английский миллиардер, который болел за клуб в детстве. Но теперь Джим Рэтклифф управляет делами команды, и у него ужасный старт. «Манчестер Юнайтед» опустился на пятнадцатую позицию в АПЛ — это худший финиш в новейшей истории. Предыдущий раз клуб был ниже в таблице, когда вылетел в 1974 году. Тренер Аморим начнет перестраивать команду и получит право на трансферы. Подписали разнопланового форварда Кунью, который может заиграть в оттяжке.

Когда тренер «Спортинга» пришел в команду бывшего игрока этого клуба, то многие говорили, что у Бруну будут проблемы. У Аморима пока нечеткий тренерский почерк, но он точно не фанат настолько творческих и свободолюбивых игроков, как Фернандеш. Португалец, который начинал карьеру в итальянских клубах и долго был вне радаров больших клубов, вряд ли останется в «Манчестер Юнайтед». И причина, скорее всего, в деньгах. Рэтклифф столько раз акцентировал внимание на экономии, что не сможет отказаться от миллионов шейхов.

При трансферной стоимости в 50 миллионов, за контракт Бруну предлагают вдвое больше. Поскольку руководители «Манчестер Юнайтед» вообще не разбираются в футболе, то с радостью отдадут Фернандеша летом. Будут кивать на возраст, ведь атакующему хавбеку скоро исполнится 31 год. Будут рассказывать о неоднозначной репутации, ведь капитан МЮ принимал подлые решения, за что получил крайне нелицеприятную кличку от соперников. Остались только два вопроса. Зачем Фернандешу так рано лига шейхов? И что скажет его жена?

МЮ готовится к серьезной летней распродаже

«Красные дьяволы» совершили много неправильных сделок. Даже трансферы, которые у других стали бы чемпионскими, вроде возвращения Погба, не принесли большие успехи, ведь Поля не сумели удержать в узде в знакомом клубе. Фанаты МЮ по делу критикуют Хёйлунда, который не стал датской версией Холанда, и голландца Зиркзее, но спортивным директорам английского клуба стоило подумать, прежде чем платить «Аталанте» и «Болонье» деньги. МЮ очень часто покупает футболистов, а потом не может развить их таланты.

Своевременные продажи тоже не являются сильной стороной менеджеров клуба. Поскольку «Манчестер Юнайтед» посреди сезона покинул самый сильный английский футбольный директор Эшуорт – недавно пришел, но поссорился с Рэтклиффом, то сейчас Аморим разворачивает трансферную кампанию без поддержки опытного в АПЛ профессионала. После Куньи будут другие сделки, но рискуют собрать команду максимум для борьбы за четвертое место в АПЛ. Рэтклиффу и Глейзерам хватит путевки в Лигу чемпионов, их волнуют только деньги.

Но фанаты после серии не всегда удачных финалов хотят увидеть настоящую трансформацию, а не косметический ремонт. Понятно, что МЮ нужно летом попрощаться со многими футболистами. Голкипер Онана, вингер Гарначо, форварды Рэшфорд и Хёйлунд, а также ветеран Каземиро с огромной зарплатой могут покинуть состав клуба из Манчестера. Лидер Фернандеш присоединиться к ним, если шейхи смогут убедить Рэтклиффа и жену футболиста Ану. Португальца зовут в состав «Аль-Хиляля», где сможет часто побеждать Роналду.

Для португальских футболистов спокойный год в Саудовской Аравии без особых нагрузок может быть выгодным накануне чемпионата мира в Северной Америке. В «Аль-Хиляле» сильный состав, а поражение от «Аль-Иттихада», где работают тренер Блан, успешный форвард Бензема и хавбек Канте, мотивирует Малкома и напарников. Фернандеш с ассистами и голами пригодится новому клубу, особенно если его возглавит умный тренер Индзаги. Но жаль, что один из самых успешных у чужих ворот игроков АПЛ в 30 лет уходит на пенсию.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 17:27
Бруну тащил этот мертвый МЮ как мог последние сезоны.....давайте его выкинем как Решфорда Мактоминея, Де Хею........и тогда точно да здравстувует чемпионшип....... видимо тен хага нету, но его идеи продавать многоолетних лидеров осталась........

PS Фернандешу конечно давно пора уходить этот корабль уже не взелетит но упасть на самое дно может.....думаю его и в ТОП клубы европы возьмут......в Реал например.....да и в Ман Сити можно по примеру Тевеса.........
Tex
Tex
вчера в 12:59
МЮ поднимет нормальную сумму денег, сам Бруну заберет мешек золота которого хватит до конца жизни, а шейхи потешут свое самолюбие очередной дорогой и бессмысленной покупкой. Выглядит так, что 100% плюс для всех участников. Возможно только фанатов футбола это может немного расстроить, но честно признаться игры МЮ было тяжеловато смотреть в последнее время и с Фернандешем в составе.
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 11:00
Это будет выгодная сделка для обоих сторон! МЮ для баланса, и новых трансферов нужны деньги, убытков за сезон оч много..
myst5
myst5
вчера в 10:39
Продавать и перестраивать команду. Эти деньги чистыми придут на баланс клуба . И можно рассрочками подтянуть игроков на 200-300 тысяч . А наш состав требует этого.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 10:19
А хотелось бы его увидеть с ушастым над головой
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:54, ред.
А вот действительно Бруну, "плюнет на всё" и поедет в СА "кости греть" , да и не только...)))
Гость
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