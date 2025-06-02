1748845915

вчера, 09:31

Неудачно выбрал клуб в АПЛ .

Фернандеш – король статистики без чемпионства

У португальского плеймейкера «Манчестер Юнайтед» только победы в Кубках Англии и лиги. После пяти с половиной сезонов в АПЛ Бруну завоевал репутацию футболиста с прекрасной статистикой и множеством оговорок. Салах из «Ливерпуля» – двукратный чемпион Англии. Де Брюйне выиграл с «Манчестер Сити» шесть титулов в АПЛ и девятнадцать кубков в сумме вместе с победой в Лиге чемпионов. Бруну проиграл с «Манчестер Юнайтед» два финала Лиги Европы, причем «Вильярреалу» и «Тоттенхэму», не избалованным трофеями.

Статистически Фернандеш один из лучших футболистов с момента прибытия в АПЛ . Бруну первый по проведенным матчам – 195 поединков. Португалец отличается выносливостью и почти не получает травм. По забитым мячам, хотя нередко приходилось работать глубоко для «десятки», Фернандеш на шестой позиции в АПЛ . Он забил 62 гола, уступает центральным нападающим, вроде Холанда и результативным вингерам, вроде Салаха. По голевым передачам Бруну третий, у него 51 созданный для напарников гол только в чемпионате страны.

По сумме «гол плюс пас» португалец третий во всей АПЛ за последние пять с половиной сезонов, что подчеркивает стабильность. Бруну всегда находит ударные позиции, поэтому он второй в АПЛ по количеству ударов, собрал 537 выстрелов. Также по созданным моментам Фернандеш на первом месте, ведь бельгийский мастер последнего паса Де Брюйне пропустил немало поединков из-за травм. Этим летом два прекрасных футболиста, скорее всего, покинут знаменитый город, но одному поставят памятник, а другого скинут ради денег.

То есть ради перекрытия проколов. Рэтклифф в одном из интервью заявил, что у МЮ заканчиваются деньги. Понятно, что было много глупых расходов, в том числе в клуб по блату пристраивали своих людей, которые имитировали бурную деятельность. Но две основные причины, почему «Манчестер Юнайтед» теряет огромную прибыль – неграмотные трансферы и отсутствие успешных сезонов в Лиге чемпионов, где ПСЖ ещё до победы в финале заработал 137 млн евро. Англичане готовы продать Фернандеша, чтобы перекрыть грехи клуба.

Владелец Рэтклифф спешит взять деньги шейхов

За спортивную составляющую в МЮ теперь отвечает английский миллиардер, который болел за клуб в детстве. Но теперь Джим Рэтклифф управляет делами команды, и у него ужасный старт. «Манчестер Юнайтед» опустился на пятнадцатую позицию в АПЛ — это худший финиш в новейшей истории. Предыдущий раз клуб был ниже в таблице, когда вылетел в 1974 году. Тренер Аморим начнет перестраивать команду и получит право на трансферы. Подписали разнопланового форварда Кунью, который может заиграть в оттяжке.

Когда тренер «Спортинга» пришел в команду бывшего игрока этого клуба, то многие говорили, что у Бруну будут проблемы. У Аморима пока нечеткий тренерский почерк, но он точно не фанат настолько творческих и свободолюбивых игроков, как Фернандеш. Португалец, который начинал карьеру в итальянских клубах и долго был вне радаров больших клубов, вряд ли останется в «Манчестер Юнайтед». И причина, скорее всего, в деньгах. Рэтклифф столько раз акцентировал внимание на экономии, что не сможет отказаться от миллионов шейхов.

При трансферной стоимости в 50 миллионов, за контракт Бруну предлагают вдвое больше. Поскольку руководители «Манчестер Юнайтед» вообще не разбираются в футболе, то с радостью отдадут Фернандеша летом. Будут кивать на возраст, ведь атакующему хавбеку скоро исполнится 31 год. Будут рассказывать о неоднозначной репутации, ведь капитан МЮ принимал подлые решения, за что получил крайне нелицеприятную кличку от соперников. Остались только два вопроса. Зачем Фернандешу так рано лига шейхов? И что скажет его жена?

МЮ готовится к серьезной летней распродаже

«Красные дьяволы» совершили много неправильных сделок. Даже трансферы, которые у других стали бы чемпионскими, вроде возвращения Погба, не принесли большие успехи, ведь Поля не сумели удержать в узде в знакомом клубе. Фанаты МЮ по делу критикуют Хёйлунда, который не стал датской версией Холанда, и голландца Зиркзее, но спортивным директорам английского клуба стоило подумать, прежде чем платить «Аталанте» и «Болонье» деньги. МЮ очень часто покупает футболистов, а потом не может развить их таланты.

Своевременные продажи тоже не являются сильной стороной менеджеров клуба. Поскольку «Манчестер Юнайтед» посреди сезона покинул самый сильный английский футбольный директор Эшуорт – недавно пришел, но поссорился с Рэтклиффом, то сейчас Аморим разворачивает трансферную кампанию без поддержки опытного в АПЛ профессионала. После Куньи будут другие сделки, но рискуют собрать команду максимум для борьбы за четвертое место в АПЛ . Рэтклиффу и Глейзерам хватит путевки в Лигу чемпионов, их волнуют только деньги.

Но фанаты после серии не всегда удачных финалов хотят увидеть настоящую трансформацию, а не косметический ремонт. Понятно, что МЮ нужно летом попрощаться со многими футболистами. Голкипер Онана, вингер Гарначо, форварды Рэшфорд и Хёйлунд, а также ветеран Каземиро с огромной зарплатой могут покинуть состав клуба из Манчестера. Лидер Фернандеш присоединиться к ним, если шейхи смогут убедить Рэтклиффа и жену футболиста Ану. Португальца зовут в состав «Аль-Хиляля», где сможет часто побеждать Роналду.