МЮ против знакомых Златана

Ибрагимович мечтает увидеть МЮ в финале ЛЕ, и «Соккер.ру» уверен – даже если швед не оправится, Погба и компания должны встретить его старых знакомых в Стокгольме.

«Аякс» - «Лион»

Первый матч – 3 мая, ответный – 11 мая.

Встречи между собой: 4 матча, +2=2-0, разница мячей – 4:1. Оба раза играли в группах ЛЧ (2:1, 2:0 в 2002-м году, 0:0 и 0:0 – в 2012-м). «Лион» ни разу не обыгрывал «Аякс».

Состав «Аякса» в Лиге Европы (4-3-3): Онана – Велтман, Санчес, Де Лигт, Виргевер – Зийеч, Классен, Шоне – Траоре, Дольберг (Клюйверт), Юнес.

Состав «Лиона» в Лиге Европы (4-2-3-1): Лопеш – Жалле, Маммана, Диахаби, Морель – Тусар, Гоналон – Геззаль, Толиссо, Вальбуэна - Лаказетт.

У кого в паре футбол качественнее?

«Аякс» Показатель «Лион» 15.8 (6.3) Удары (точные) 18.2 (7.8) 55.3 % Владение мячом 52.2 % 79.3 % Точность передач 80.5 % 500 Передач за матч 460 11 Пасы под удары 12.7 38.4 Отборы и перехваты 33

Как видите, класс молодых ребят из Амстердама позволяет им часто играть первым номером. Хорошо держат мяч, очень злые в отборе. Однако не сказать, что «Лион» заметно уступает сопернику, есть даже категории, где немножко превосходит. Так почему тогда французы отдают немного меньше передач? Играют вертикально – чаще выкатывают мячи под удары напарникам, наносят на один точный удар больше – это важная цифра накануне матчей. Возможно, «Аяксу» будет сложно не пропустить дома в первой игре. А это повлияет на исход второго поединка. Разумеется, голландцы – команда с огромным списком минусов. Когда средний возраст основы в районе 20-ти лет, сложно верить в умение сыграть от свистка до свистка без помарок и эмоций.

Аргументы в пользу «Аякса». 1. Молодость состава – любому сопернику будет сложно остаться свежими до конца матча против «Аякса». 2. Ребяческая непосредственность – у амстердамцев искренний подход к игре в футбол, они склонны к риску. 3. Наличие Классена как важной фигуры и опытного человека, который уравновешивает рвение напарников грамотной работой. 4. Наигранная схема «4-3-3» - в «Аяксе» могут меняться тренеры и исполнители, но тактика привычная для каждого, кто учился в их академии, что всегда важно. 5. Желание молодых людей себя показать – каждый будет рекламировать таланты перед скаутами. 6. Важность для клуба попадания в решающий матч, «Аякс» в полуфинале еврокубка впервые с 1997-го года. Пора в новый финал двадцать лет спустя? Посмотрим, но будут готовиться к матчам, словно это – главная задача десятилетия.

Аргументы в пользу «Лиона». 1. Тоже полная ставка на Лигу Европы – в чемпионате третье место «ткачам» не светит, «Ницца» выше на 16 пунктов даже с учетом матча в запасе у «Лиона». 2. У Женезио неплохой состав – успешный вратарь, опытные защитники рядом с молодыми, интересные хавбеки, сильный центральный нападающий. 3. Передачи Вальбуэна и завершающие удары Лаказетта – порой хватает одного правильного действия классного футболиста на таком уровне, чтобы все поменять. 4. Предельная мотивация. Другого шанса и способа успешно в плане борьбы за еврокубки завершить сезон у «Лиона», в отличие от «Аякса», нет. 5. Игровые показатели подсказывают – «Олимпик» опытнее и чуть грамотнее играет, у «Аякса» много эмоций, которые не всегда можно сдержать.

Прогноз «Соккер.ру»: полагаем, для многих «Лион» - фаворит, хотя тут не удивит выход в финал любого из соперников. «Ткачи» очень хотят в первый еврокубковый финал в клубной истории. Но хочется, чтобы голландский сын «заводного апельсина» снова порадовал. У Боша талантливый состав, молодые и злые – такие нужны в финалах, хотя здесь симпатии могут разделиться, пожалуй, 50 на 50.

«Сельта» - «Манчестер Юнайтед»

Первый матч – 4 мая, ответный – 11 мая.

Встречи между собой: ранее в турнирах УЕФА не соперничали.

Состав МЮ в Лиге Европы (4-2-3-1): Ромеро – Валенсия, Байи, Смоллинг, Шоу – Кэррик, Погба – Лингард, Мхитарян, Рэшфорд – Ибрагимович.

Состав «Сельты» в Лиге Европы (4-2-3-1): Альварес – Мальо, Кабрал, Фонтас, Хонни – Пабло Эрнандес, Радойя – Аспас, Васс, Систо - Гвидетти.

У кого в паре футбол качественнее?

«Манчестер Юнайтед» Показатель «Сельта» 15.6 (4.8) Удары (точные) 11.6 (4.3) 58.7 % Владение мячом 52.3 % 84.6 % Точность передач 76.5 % 616 Передач за матч 470 11.9 Пасы под удары 8.3 32.5 Отборы и перехваты 38.3

Снова полагаемся на факты, оценивая соперников по второму полуфиналу. И видим, что «Манчестер Юнайтед» - хотя в Лиге Европы весной команда выступает неоднозначно и открыто над соперниками не доминирует, остается командой более высокого уровня. Где англичане играют первым номером – там «Сельта» соглашается отдать мяч соперникам. Где Моуриньо просит работать с мячом точно и умно – там испанцы теряют контроль. Не возят по полю мяч и стараются как можно чаще ставить на индивидуальный класс. В результате у них хоть и меньше ударов, преимущество в цепкости – «Сельта» умеет драться.

Аргументы в пользу «Сельты». 1. Рациональность команды, которую возглавляет ученик Бьелсы. 2. Отсутствие запасных ходов – «Сельта» или выходит в финал с шансом на трофей и путевку в ЛЧ, или уже после вылета в полуфинале могут разлетаться по курортам, в Ла Лиге не претендуют на еврокубки. 3. Крепкий сыгранный состав и понятная тактика, очень неприятная для соперников схема игры. 4. Умение тянуть время, ломать чужую игру. МЮ не такой вязкий коллектив, позволял соперникам больше маневров, чем «Сельта» в матчах плей-офф. 5. Аспас, Васс, Гвидетти, Кабрал, неплохой голкипер Альварес – у «Сельты» крепкий состав. А поскольку они в хорошей кубковой форме – могут и в финале сыграть. По-крайней мере, отдачу всех сил можно гарантировать.

Аргументы в пользу МЮ. 1. Фаворит турнира, которому победа нужна для гарантированного попадания в группу ЛЧ. 2. Самый мощный состав в Лиге Европы. 3. Понимание, что с каждым матчем зависимость от Ибрагимовича уменьшается. Даже если Златан получил сложную травму и пропустит концовку сезона - и без него надо справляться. Наоборот, сыграть за него тоже. 4. Моуриньо способен связать тактически любого соперника, что отчасти компенсирует неумение игроков выполнять приказы. 5. Плохой четвертьфинал тоже в их пользу – МЮ сделает выводы, чтобы не вылететь из Лиги Европы, доигравшись до пенальти с «Сельтой». 6. МЮ может стать пятым клубом в истории, который выиграет все три главных еврокубка. Присоединятся тогда к «Аяксу», «Челси», «Баварии» и «Ювентусу».

Прогноз «Соккер.ру»: если «Манчестер Юнайтед» не сыграет в финале Лиги Европы – эту команду можно распускать. Хотя «Сельта» прошла большой для себя путь, у Погба и его молодых коллег, даже если опытный Ибрагимович не поможет до конца турнира, должно хватить совести для победы. МЮ – фаворит Лиги Европы, даже веселые сюжеты четвертьфиналов не говорят нам об обратном.