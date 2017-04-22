Назад в будущее. «Зенит», «Спартак» и судейство

Сегодня провалились и «Зенит», и «Спартак», только по-разному. «Соккер.ру» поможет резюмировать увиденное – говорим о прекрасном «Ростове» и тупиковом арбитраже.

Судья помог «Зениту» на «Крестовском»?

Фанаты «Зенита» хотели назад в будущее - получили мерзкое судейство. А как вам игра команды Луческу? Объективные параметры средние, претензии касаются обороны, опорной зоны, флангов, реализации созданных моментов. Невероятно, но «Урал» собрал больше удачных обводок и выиграл по ударам в створ. «Зенит» мазал намного чаще и оказался менее техничным! «Урал» неплохо дрался, но в тройном меньшинстве сложно зацепиться за очки.

Зато Луческу теперь не волнует прописка арбитра, хотя Еськов живет в Москве. Также румын увидел вторую желтую Бикфалви со своего места. Судя по предыдущим комментариям на тему, футбольные правила Мистер последний раз читал накануне ЧМ-70, на котором играл против Пеле, поэтому важны пояснения. Бикфалви не смог сразу вынести мяч – его ляп, но успел отдать пас назад на напарника. Судья Еськов был в пяти метрах, видел, что Смольников не контролирует ситуацию.

Также очевидно, что была игра именно в мяч. Игорь поставил свою правую ногу туда, куда приземлилась стопа румына. Отметим важные моменты: Смольников не отвоевал мяч – бежал поперек движения подката Бикфалви и траектории мяча. Игорь был боком, даже спиной к воротам. Нет речи ни о каком лишении шанса на мгновенный удар или пас. А Эрик сыграл в мяч и затем зацепил соперника. Если увидеть здесь случайную грубость – Смольникову явно наступили на ногу, то можно поставить штрафной без карточки.

А вторая желтая вынесена ошибочно, Бикфалви не отбирал мяч, а боролся за него. И не мог убрать ногу после того, как коснулся мяча. Но именно решение арбитра провоцировало Павлюченко. Не оправдываем Романа – зря вспылил, лучше бы гол победный «Зениту» забил, но обратите внимание, что форвард набросился на рефери после своей карточки. Второе удаление невозможно было без первого, и оба повлияли на матч, вдесятером это уже не футбол.

Без такой помощи «Зенит» мог сыграть 0:0. Они и против девятки гостей промучились еще 26 минут. Странные действия судьи не просто повлияли, ведь удаления пошли не при счете 1:0 в пользу «Зенита», а привели к поражению «Урала». К сожалению, арбитраж в России особенный. Хозяев любят сильнее, чем гостей. Гранд может получить подарки. Но это правило иногда нарушает третье – порой арбитр работает на одного лидера против второго.

Что дают поблажки в судействе фаворитам?

У чемпионского ЦСКА были «серии» пенальти, и «Мордовия» была. Сильно это помогло обыграть «Монако»? Или может «Зенит» после пенальти имени падений Халка в чемпионате позже прошел «Бенфику»? Нет, «Ростову» путевку в ЛЧ слили. Лучше не стало, сила не дается тем, кто согласен на убогие победы. Любому из будущих чемпионов России важно зарубить на носу, что чем чище игра – тем выше шанс реально вырасти в мастерстве.

И если «Зенит» и «Спартак» устроили в этом сезоне именно то, в чем друг друга обвиняют – позор им. В России, как известно, никогда, никогда не бывает договорных матчей, но точно есть ошибки арбитров. Причем будь рефери просто слабыми, то чудили бы без системы. А тут многие болельщики, судя по комментариям, готовы заподозрить наличие кукловодов. Сегодня Еськов вот такой, а через неделю – ему судить дерби ЦСКА и «Локомотива», может отработать без единой ошибки.

Право на личное мнение фанатов никто не отменял, и понятно, что нравиться подобное шатание не должно ни поклонникам «Зенита», ни болельщикам «Спартака». Это две большие и живые армии, и дарим бесплатную идею – единым фронтом выступить против такого судейства. В принципе против подарков на новоселье. И против сторонних нечестных атак на соперников. Ни «Зениту», ни «Спартаку» не нужны поблажки. И мерзко смотрятся палки в колеса.

Пока вердикт по-народному грубый и простой – поговорка ошиблась с определением «древнейшая профессия». Праотцы арбитров появились по сходной цене намного раньше, чем сам футбол? Неужели кому-то непонятно, что системные ошибки рефери всегда унижают футболистов и болельщиков? И никогда не полезны. Ляпы бригады Айтекина занизили шансы «Барселоны» с «Ювентусом», хотя и подарили шикарную сказку с подвохом. Репутация «Реала» от Кашшаи пострадала. Лучше бы выиграли по пенальти, со скрипом, но честно.

Но это элита, а как спасти РФПЛ? Только уговором больших дядек играть по-мужски. В таком случае российские арбитры за день выучат правила и начнут судить предельно корректно. Ведь «затмения» лишь в конкретных матчах. Но пока уговора нет - смотрим лицемерные поединки, в которых через раз есть причина поговорить о неоднозначном арбитраже. Вернее, даже не о нем. А о том, какие несолидные правила игры одобряются. Самые дикие скандалы РФПЛ откровенно жалкие по форме. Даже технично устроить все, чтобы никто не заметил и не возмущался, не умеют.

Болельщики, футболисты и сами арбитры достойны большего. Касается всех - ЦСКА из прошлого, «Спартака», «Зенита» и самого «Урала». Жалко парней, но клуб сам с усами. Правда, в новом году их словно подменили – сражаются. Так и надо играть, за такое устраивают овации. А футбол «Зенита», даже если забыть о судействе, на аплодисменты «Крестовского» не наработал. Причем заметьте, что когда у лидеров идет игра – побеждают и без арбитров, по делу. А как кризис или проблемы – пенальти, удаления порой появляются. Так из года в год. Совпадение, наверное.

Отрыв «Спартака» связан с арбитрами?

Многие болеют за «Зенит». Многие - за «Спартак». Но куда приятнее сегодня хвалить «Ростов» и радоваться идеальности паса Калачева на Бухарова. Улыбаться тому, как Бердыев ходит за стеклом, как лев – туда-сюда. Потому что к «Спартаку» по сезону есть вопросы не только по игре. В принципе, если бы в прошлом туре за игру рукой Комбарова – а в РФС считают, что судья ошибся, назначили пенальти, то «Зенит» мог не проиграть. Также один пункт у питерцев мог быть в случае отмены победного гола «Краснодара» - там, как помните, офсайд в сложной атаке.

Понятно, что нам надо не только добавлять очки «Зениту», но и отнимать. А вот «Спартак», согласитесь, лишь раз «посадили на свисток» - в Санкт-Петербурге. При этом Дзюба заявил, что опасается - сверху помогают именно сопернику. Также Луческу обвинял московских арбитров в работе против «Зенита». Но можно ли сказать, что команду Карреры тащили к победам? Вряд ли, перевес в один мяч ненадежный, моменты у соперников «красно-белых» были всегда. Но москвичи работали, побеждали без удалений и пенальти. Так что речь не в том, что «Спартак» заработал. А о том, что «Зенит» потерял – порой из-за судейства, но чаще из-за ужасного футбола.

Не всегда ведь можно спеть голосом Боярского: «Судье не раз шепнем: „Мерси боку“». Тут есть разница. Если «Спартак» играет слабо, бездарно или просто хуже соперника, как сегодня – его выносят. Даже с «Зенитом» в первом круге можно говорить о намеке на ничью, если бы Кришито удалили, но не о чистой победе «Спартака». В Самаре и Ростове-на-Дону «красно-белых» сметали. «Уфа» их в гостях переиграла. А у «Зенита» домашний матч с «Ростовом» - было о чем поспорить. Игра против «Спартака» - много странных решений. А теперь дикий матч против «Урала».

Если «Спартак» плох – ему конец, и это честно. Если «Зенит» плох именно дома – есть варианты. А в гостях их порой ждут ошибки арбитров. И это тоже огорчает. Ведь одна из причин не растущей популярности российского футбола – ощущение гнильцы. Тут не нужны твердые доказательства, болельщики не прокуроры и не в РФС работают. Люди полагаются на подозрения и голосуют ногами. Чемпионат не станет популярнее, если будет такое судейство в любом матче. Причем одинаково не нравится, если условному «Зениту» и помогают, и мешают. Плохо и за, и против, если не по закону.

Подарки арбитра - тупиковый метод получения трех пунктов, тупиковая ветка стратегического развития всей РФПЛ. Хорошо, хоть «Ростов» - ясное солнышко. Ребята Бердыева, Данильянца и Кириченко раскатали «Спартак» невероятно красиво, браво! Не знаем, как у вас, но согласны объявить день жеребьевки, когда «Ростов» получил МЮ, самым неудачливым днем российского сезона. Судя по качеству игры остальных участников Лиги Европы, Бердыев мог сейчас быть в полуфинале. Его команда с характером, заслужила открытие новой арены и деньги серьезного спонсора. Такого, как у «Зенита».

Но у «Ростова» нет средств, зато есть болельщики и игра в футбол. Впрочем, разве это удивительно? Отсутствие логики и нежелание некоторых жить по закону – две беды российского футбола. Вот только уважать себя после победы сегодня сможет Бухаров, а не Дзюба. Зарплата в «Ростове» у Александра ниже, чем была в «Зените», но футболистом себя ощущает именно сейчас. Не все измеряется медалями и деньгами, и сегодняшний день – повод убедиться. «Ростов» - мужики! «Спартак» - рано расслабился, Каррера им выпишет за подарок на день рождения. А команда «Зенит» в первую очередь унизила миллионы своих болельщиков, и лишь в сотую – взяла три очка. Не такое открытие стадиона заслужили настоящие фанаты клуба.