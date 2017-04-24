Антисборная. Спартаковцы, судьи и ОМОН

В 24-м раунде РФПЛ лидер чемпионата разгромно проиграл в Ростове-на-Дону, подготовив несколько кадров для антисборной. «Соккер.ру» разыскал неудачников тура.

Вратарь

Артём Ребров («Спартак»)

Моменты у ростовчан, когда они забивали, были убойные, то есть прямой вины Реброва в пропущенных мячах не обнаружите, но страж лидера РФПЛ в который уже раз в сезоне получает отметку «не выручил». Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. Во всех матчах чемпионата, где «Спартак» получал трепку (против «Зенита», «Крылышек» и «Ростова»), страж ворот москвичей получал в свои ворота столько голов, сколько соперник нанес ударов в створ. Это печальная традиция Реброва.

Защитники

Аслан Дудиев («Анжи»)

Нужны веские игровые причины, чтобы напроситься на замену еще по ходу первого тайма. Аслан Дудиев подобрал компромат на себя в игре с «Тереком», а последним аргументом для Александра Григоряна стала желтая карточка защитника. На 35-й минуте в игру вступил Сергей Брызгалов и отработал на правом фланге обороны значительно качественнее коллеги.

Илья Кутепов («Спартак»)

Весенний Кутепов очень плох, и это плохая новость и для «Спартака», и для сборной России, где Станислав Черчесов видит его в основном составе. После ряда невразумительных матчей Илья потерял место в основе «красно-белых» - против «Зенита» Каррера выставил Джикию и Таски, но к «Ростову» была подготовлена схема с тремя центральными защитниками, в которой нашлось место и Кутепову. Очевидно, это одно из решений, о котором Массимо пожалел, особенно с учетом наличия на скамейке Боккетти и Маурисио. Ильи было очень мало на поле: у него ни одного выигранного единоборства, отбора или перехвата, поэтому, когда пришло время перестраиваться, россиянин отправился на скамейку, где с такой игрой может застрять надолго.

Жерсон Вергара («Арсенал»)

Оборона «Арсенала» явно не справилась с напором и изобретательностью «Краснодара», представлять редуты туляков в антисборной вызвался Вергара, в чьих действиях проскальзывала неряшливость. Рвения колумбийца хватило только на желтую карточку, которую он организовал себе на ровном месте.

Георгий Щенников (ЦСКА)

Спору нет, Щенников старался и не жалел себя, но допущенные ошибки способны перечеркнуть все хорошее. У многих российских крайних защитников систематическая проблема – занимают неправильные позиции, пускают оппонентов за спину, а Щенникова есть еще личный минус – при достаточно хорошем индивидуальном уровне игры он с трудом выполняет синхронные маневры в линии. В игре с «Уфой» Георгий привез в ворота ЦСКА пенальти, и если бы нападающий очевиднее нацеливался на ворота, то армеец получил бы не желтую, а красную карточку.

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Матч у капитана «Спартака» в родном регионе явно не задался: ничего не получалось у москвичей в центре поля, «Ростов» перекрывал все зоны. А потом Денис поймал прилив недовольства и агрессивно сыграл против Нобоа. Удаление по делу, а судья имел право поменять цвет карточки, оценив последствия столкновения с шипами Глушакова на ноге эквадорца. В матче первого круга Кудряшов использовал шипы как оружие против Зобнина, теперь Денис сыграл неосмотрительно. Да, в обоих случаях не было изначально злого умысла, но действия обоих безрассудны и могут принести к серьезному ущербу здоровья.

Артур Юсупов («Зенит»)

Игра Юсупова обычно заключается в том, чтобы находиться на своей позиции, по возможности отдавать мяч и отдавать ближнему партнеру. Или дальнему, но без гарантии точности. Или чужому, как в начале первого тайма, когда Артур едва не организовал голевую атаку «Урала». Вскоре после этого Луческу заменил хавбека, чей класс не соответствует уровню амбиций «Зенита». По крайней мере, если речь идет о стартовом составе.

Ивелин Попов («Спартак»)

Попов много ошибался в игре с «Зенитом», но там организовал первую результативную атаку, отобрав мяч на чужой половине поля. В Ростове болгарин снова вышел в старте и снова в его игре превалировал брак. Ивелин – игрок эпизодов, но по среднекачественному уровню игры он заметно уступает тому же Джано, который, к слову, в игре с «Ростовом» тоже выглядел бледно.

Нападающие

Беким Балай («Терек»)

Албанский форвард стал одним из открытий первого круга РФПЛ, в какой-то момент он выбился в главные конкуренты Федора Смолова в бомбардирской гонке, однако сейчас это не тот форвард, которым можно напугать соперников. В последний раз в чемпионате Балай отличился 6 ноября в игре против «Зенита», с тех пор десять раз выходил в старте и однажды на замену, а итог – нулевой. В игре с «Анжи» Беким даже по воротам не удосужился ударить.

Роман Павлюченко («Урал»)

Действия арбитра в матче, который открывал многострадальный стадион «Крестовский», - сплошна провокация. И Павлюченко на эту провокацию повелся, оставив свою команду в двойном меньшинстве. Вдесятером «Урал» мог не проиграть «Зениту», а Роман и правду не нашел, и товарищей подвел.

Артём Дзюба («Зенит»)

Ударный форвард «Зенита» не попал в створ ворот, а в протокол угодил лишь в концовке матча, получив желтую карточку, попутно подставив Романа Емельянова под второе предупреждение. Слабая игра в футбол и некрасивое поведение – добро пожаловать, в антисборную! А эпизод с агрессивным размахиванием локтями стоило бы рассмотреть отдельно, но у КДК другое мнение.

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Каррера не раз попадал в символическую сборную героев тура, но и здесь не впервые, ведь уже проигрывал крупно в Самаре. Итальянец достойно воспринял поражение в день рождения, признал собственную вину. Вся команда провалилась, так что это не пустые слова. Но недостаточно просто взять ответственность на себя, сильные тренеры из таких поражений извлекают уроки и используют неудачи, чтобы встряхнуть команду. Ближайшие матчи покажут реакцию Карреры и «Спартака» на фиаско в Ростове.

Кошмар тура. Судейство

Что-то пошло не так. Фазы луны, магнитные бури или просто приближение развязки чемпионата так влияет на арбитров? Еськов и Иванов отличились на матчах «Зенит» - «Урал» и «Локомотив» - «Амкар», Вилков не мог повлиять на результат встречи в Ростове-на-Дону, но к нему тоже есть вопросы, разгорались споры вокруг некоторых эпизодов в Уфе. Норма обсуждаемых судейских решений в 24-м туре превышена, пожалуй, раз в пять.

Назад в будущее. «Зенит», «Спартак» и судейство

Кокорин тура. Александр Кокорин («Зенит»)

Без комментариев. Просто оставим это здесь.

«Доблесть» тура. Ростовский ОМОН

К сожалению, никто не желает доходчиво объяснять товарищам в погонах (а также в касках, бронежилетах и с дубинками), что они не ковбои, а болельщики, которые хотят смотреть футбол с трибун, не стадо скота. Сначала создать затор на входе, а потом разрезать толпу и лупить людей, стоящих в очереди, это так прекрасно. В рамках показушных мероприятий накануне чемпионата мира фанаты «Манчестер Юнайтед» получали в Ростове-на-Дону пледы и мило улыбались в услужливо подставленные камеры, но своих-то соотечественников можно бить и унижать. Без крайней необходимости и зазрений совести, просто потому что могут и не будут наказаны. При этом директор по безопасности ФК «Ростов» Виктор Кулешов отрицает драку и инцидент с ОМОНом (видео в свободном доступе), а если и была какая-то стычка, то он о ней не знает. Искренняя благодарность за компетентную работу!