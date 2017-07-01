Свадьба Месси и дубль Роналду!

Красивые женщины на свадьбе Месси, милая двойня Роналду и новый имидж Неймара – «Соккер.ру» следит за летним времяпровождением футбольных звезд.

Свадьба года. Месси официально женат

Антонелла Рокуццо долго отказывала Месси стать его женой, невзирая на двух детей, поскольку по испанской светской легенде не была уверенна в верности Лионеля. С таким количеством денег и славой мог и загулять. Но вечно отказывать другу детства и отцу детей нельзя – теперь сыграли в Росарио главную свадьбу аргентинского года:

El casamiento de Messi: las mejores fotos de los flamantes esposos. https://t.co/dNvcz9GryB pic.twitter.com/qIJMj2EF3E — TodaPasion (@TodaPasion) 1 июля 2017 г.

У кого в руках пульт, тот главный в семье? А что говорят насчет свидетельства о свадьбе? Наверное, то же самое - в руках у Антонеллы не просто маленькая красная книжечка, а 50 % состояния Месси! Хотя жених доволен – это сейчас главное:

Допис, поширений Las Pulguitas de Messi (@laspulgitasdleo) Чер 30, 2017 о 8:03 PDT

И платье подобрали хорошее – невеста подчеркнула то, что хотела подчеркнуть:

Допис, поширений Messi & Roccuzzo (@messiroccuzzofamily) Лип 1, 2017 о 4:39 PDT

А вот и сам момент бракосочетания, под сопливую романтичную песенку невеста сказала: «Си!»

Так сеньор и сеньора Месси выглядели, когда только познакомились, многие вспоминают сейчас, что Лионель и будущая жена знакомы с детства, хотя встречаются не очень давно:

Допис, поширений Diario diez (@diariodiez) Чер 30, 2017 о 5:04 PDT

А так выглядят сейчас – Антонелла изменилась меньше, чем ее бородатый муж, хотя лица сохранили черты детства:

Допис, поширений Revista ¡HOLA! (@holacom) Лип 1, 2017 о 2:19 PDT

В конкурсе «самая крутая прическа на свадьбе Месси» выигрывает Неймар – отрастил себе патлы, как у героя старенького сериала «Менталист»:

А вот так выглядели известные гости до свадьбы – Это’О, Бускетс, Альба, Пуйоль, Сеск и Хави прибыли c женами и подругами в Росарио на одном маленьком самолете:

Допис, поширений Carles Puyol (@carles5puyol) Чер 29, 2017 о 8:58 PDT

Заодно невольно подшутили над легендарным Паоло Мальдини, который начал профессиональную теннисную карьеру – тоже сыграли с маленьким мячиком. Пуйоль спрашивает, видите ли вы его теннисистом?

Допис, поширений Carles Puyol (@carles5puyol) Чер 30, 2017 о 6:52 PDT

Сеск с женой поздравили молодоженов со знаменательным событием. Антонелла дружит с благоверной Фабрегаса – испанцы были дорогими гостями на свадьбе:

Допис, поширений Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) Лип 1, 2017 о 6:07 PDT

А здесь подруга Бускетса Элена запечатлена с невестой, которую засыпала комплиментами:

Допис, поширений Elena Galera (@elenagalera) Лип 1, 2017 о 6:26 PDT

Среди гостей на свадьбе Месси затесалась девушка, похожая на актрису Сандру Баллок?

Допис, поширений Daniella Semaan (@daniellasemaan) Чер 30, 2017 о 8:24 PDT

А жена Сеска очень любит фотографироваться (на снимке справа):

Допис, поширений Daniella Semaan (@daniellasemaan) Чер 30, 2017 о 7:28 PDT

Пике с Шакирой тоже прилетели в Аргентину на бракосочетание Месси, погасили пожар слухов о конфликте невесты Месси и колумбийки:

Допис, поширений Daniella Semaan (@daniellasemaan) Чер 30, 2017 о 7:47 PDT

А вот сам Жерар жалуется, что его утомили просьбы достать билеты на концерт жены. Дайте человеку, который постригся под турецкого уголовника, насладиться солнцем!

Допис, поширений Gerard Piqué (@3gerardpique) Чер 28, 2017 о 12:39 PDT

Месси не позвал на торжество только Луиса Энрике и президента «Барселоны». Также не пожелал присутствовать Марадона – ревнует старик Диего к успехам Лионеля, и послушный муж Иньеста отказался от приглашения. Испанце решение объяснил тем, что жена недавно родила и не может полететь с ним за океан, а сам он не ходок на свадьбы. Но, судя по свежему фото, Андрес тоже отдыхает с благоверной на какой-то яхте:

Допис, поширений Andres Iniesta (@andresiniesta8) Чер 29, 2017 о 4:18 PDT

Отдельно надо отметить, что изначально Месси оговорился с гостями, что вместо подарков они делают пожертвования в его благотворительный фонд. Представляем, сколько отстегнул Эсекьель Лавесси - играющий в Китае мультимиллионер!

Кокорин на колесах и гольфист Кержаков

Кокорин не только отметился шуткой в сети – и сеть им с Дзюбой ответила, но и поменял четыре колеса на два. А что российскому сборнику в июне месяце делать?

Допис, поширений Kokorink9 (@kokorin9) Чер 14, 2017 о 7:25 PDT

Дзюба такой крутой, что сказал все Черчесову в глаза, и поэтому был исключен из сборной на Кубок Конфедераций? Плохо у Артема получается подчеркивать с помощью мемов свой ум, ведь он на льва не тянет, а болельщики не котята:

Допис, поширений Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Чер 25, 2017 о 2:30 PDT

Александр Кержаков выбирает игру, где попасть с первой попытки практически невозможно – гольф. Интересно, сколько ему нужно ударов, чтобы закрыть лунку?

Допис, поширений Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Чер 28, 2017 о 5:26 PDT

«Роберто, я не покину „Зенит“ и не перейду в ПАОК», - словно говорит Лодыгин тренеру Манчини:

Допис, поширений Yury Lodygin (@lodygin1) Чер 17, 2017 о 5:09 PDT

Новосельцев страшно модный, поэтому с женой отправился на соответствующий вечер, прежде чем присоединиться к сборам «Зенита», на которых сейчас продолжает подготовку:

Допис, поширений Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Чер 13, 2017 о 10:24 PDT

Йоан Молло обожает троллить фанатов, снимаясь в постели с мужиками – тут француз отдыхает с Хави Гарсией и плохо поет:

Допис, поширений Yohan Mollo (@mollooffficial) Чер 18, 2017 о 12:50 PDT

Роман Широков написал, что Лига чемпионов его – выиграл с «Атлантисом» какой-то турнир. Или будет баллотироваться в будущем в президенты УЕФА?

Допис, поширений Роман Широков (@shirokovrn) Чер 25, 2017 о 11:08 PDT

Дмитрий Тарасов с подругой и семьей Гильерме отдыхает в ресторане с удивительным усатым официантом:

Допис, поширений Dmitry Tarasov (@tarasov23) Чер 29, 2017 о 11:10 PDT

У Глушакова тоже начался короткий отпуск – не успеет моргнуть глазом, как снова придется бегать за мячом:

Допис, поширений Denis Glushakov (@glushak8) Чер 29, 2017 о 5:59 PDT

А вот здесь Денис и его друг Дмитрий Комбаров – отдыхают в Сочи, судя по сообщению:

Допис, поширений Дмитрий Комбаров (@dmitrykombarov) Чер 28, 2017 о 2:34 PDT

Смолов изволил шутить: «А вы говорите, что я не докручиваю». Вообще-то за такой прыжок в «Краснодаре» (или «Спартаке»?) могут по голове дать контрактом – опасно на спину в воду приземляться:

Допис, поширений Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Чер 30, 2017 о 11:44 PDT

Гранквист занимается вместе с дочерью – тренировка получится так себе, зато веселее:

Допис, поширений Sofie Granqvist (@sofiegranqvist) Чер 24, 2017 о 1:37 PDT

А вот у Зобнина все монотонно, скучно, зато серьезно – до шести часов в день с терапевтом занимается:

И специально для фанатов «Спартака» - фотография со сборов «красно-белых». Промес пишет, что сезон новый, но победная команда – та же:

Допис, поширений Quincy Promes (@qpromes) Чер 30, 2017 о 4:24 PDT

Двойня Роналду и другие летние приключения звезд

Неймар проводил время со своим сыном до свадьбы Месси. И с чужой подругой, судя по ее личным фотографиям:

Знаете, где Дани Алвес принимает решение о новом клубе? В своей старой детской комнате. Судя по импровизированной кровати, стене, высоте потолка и черепице сверху – жил небогато. Пишет, что ему немного нужно для счастья:

Допис, поширений DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) Чер 19, 2017 о 2:31 PDT

А Роналдиньо с Эдмилсоном, Ривалдо, Белетти и другими звездами собрался для матча легенд – поэтому не прилетел на свадьбу Месси, хотя отдельно поздравил давнего знакомого:

Допис, поширений Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) Чер 30, 2017 о 12:25 PDT

Мастер голов на последних минутах Рамос отдыхает, проводит время с женой на яхте с друзьями:

Допис, поширений Sergio Ramos (@sr4oficial) Чер 21, 2017 о 2:08 PDT

Гризманн и Ляказетт вырвались на отдых и делятся с вами своим выбором любимых баскетболистов:

Допис, поширений Antoine Griezmann (@antogriezmann) Чер 23, 2017 о 11:14 PDT

Поль Погба весь такой модный на байке в тесном помещении, что его легко спутать с Марио Балотелли – а это никогда не комплимент:

Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba) Лип 1, 2017 о 8:24 PDT

Дэвид Бекхэм на днях поздравил маму с днем рождения и нашел старую фотографию. В детстве он выглядел старше, чем сейчас:

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) Чер 26, 2017 о 7:30 PDT

Руни никогда не был большим оригиналом – тоже делится обычной семейной фотографией с отдыха:

Допис, поширений Wayne Rooney (@waynerooney) Чер 27, 2017 о 12:04 PDT

Месут Озил хвастается планами на новый сезон – показывает место, которое займет его команда в АПЛ. Все же просто, как два плюс два:

Допис, поширений Mesut Özil (@m10_official) Чер 28, 2017 о 3:33 PDT

Златан Ибрагимович прощается в «Манчестер Юнайтед» в стиле Цезаря: «Я пришел. Я сказал. Я победил». Хорошо, что у Феллаини вторая фамилия не Брут?

Допис, поширений IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Чер 30, 2017 о 11:40 PDT

Патрис Эвра, как обычно, сообщает, что он любит эту игру, поет что-то о Сенегале, танцует, веселит всех, предлагая не бояться понедельников:

Допис, поширений Patrice Evra (@patrice.evra) Чер 19, 2017 о 1:56 PDT

Мануэль Нойер тоже веселится, даже трости не мешают – голкипер восстанавливается семимильными прыжками:

Допис, поширений Manuel Neuer (@manuelneuer) Чер 12, 2017 о 6:36 PDT

А Роналду не сыграет завтра против Мексики в Москве, ведь поставил изготовление детей на конвейер. Как часто бывает при искусственном оплодотворении, у Криштиану после первенца появилась еще и двойня.

Зовут крошечных деток Матео и Ева, и говорят, что подруга португальца тоже беременна девочкой – у Роналду скоро будет четверо наследников. Поздравляем и его, и Месси с важными событиями!