Свадьба Месси и дубль Роналду!

Красивые женщины на свадьбе Месси, милая двойня Роналду и новый имидж Неймара – «Соккер.ру» следит за летним времяпровождением футбольных звезд.
Свадьба года. Месси официально женат
Антонелла Рокуццо долго отказывала Месси стать его женой, невзирая на двух детей, поскольку по испанской светской легенде не была уверенна в верности Лионеля. С таким количеством денег и славой мог и загулять. Но вечно отказывать другу детства и отцу детей нельзя – теперь сыграли в Росарио главную свадьбу аргентинского года:
El casamiento de Messi: las mejores fotos de los flamantes esposos. https://t.co/dNvcz9GryB pic.twitter.com/qIJMj2EF3E
— TodaPasion (@TodaPasion) 1 июля 2017 г.
У кого в руках пульт, тот главный в семье? А что говорят насчет свидетельства о свадьбе? Наверное, то же самое - в руках у Антонеллы не просто маленькая красная книжечка, а 50 % состояния Месси! Хотя жених доволен – это сейчас главное:
И платье подобрали хорошее – невеста подчеркнула то, что хотела подчеркнуть:
А вот и сам момент бракосочетания, под сопливую романтичную песенку невеста сказала: «Си!»
Так сеньор и сеньора Месси выглядели, когда только познакомились, многие вспоминают сейчас, что Лионель и будущая жена знакомы с детства, хотя встречаются не очень давно:
А так выглядят сейчас – Антонелла изменилась меньше, чем ее бородатый муж, хотя лица сохранили черты детства:
В конкурсе «самая крутая прическа на свадьбе Месси» выигрывает Неймар – отрастил себе патлы, как у героя старенького сериала «Менталист»:
А вот так выглядели известные гости до свадьбы – Это’О, Бускетс, Альба, Пуйоль, Сеск и Хави прибыли c женами и подругами в Росарио на одном маленьком самолете:
Заодно невольно подшутили над легендарным Паоло Мальдини, который начал профессиональную теннисную карьеру – тоже сыграли с маленьким мячиком. Пуйоль спрашивает, видите ли вы его теннисистом?
Сеск с женой поздравили молодоженов со знаменательным событием. Антонелла дружит с благоверной Фабрегаса – испанцы были дорогими гостями на свадьбе:
А здесь подруга Бускетса Элена запечатлена с невестой, которую засыпала комплиментами:
Среди гостей на свадьбе Месси затесалась девушка, похожая на актрису Сандру Баллок?
А жена Сеска очень любит фотографироваться (на снимке справа):
Пике с Шакирой тоже прилетели в Аргентину на бракосочетание Месси, погасили пожар слухов о конфликте невесты Месси и колумбийки:
А вот сам Жерар жалуется, что его утомили просьбы достать билеты на концерт жены. Дайте человеку, который постригся под турецкого уголовника, насладиться солнцем!
Месси не позвал на торжество только Луиса Энрике и президента «Барселоны». Также не пожелал присутствовать Марадона – ревнует старик Диего к успехам Лионеля, и послушный муж Иньеста отказался от приглашения. Испанце решение объяснил тем, что жена недавно родила и не может полететь с ним за океан, а сам он не ходок на свадьбы. Но, судя по свежему фото, Андрес тоже отдыхает с благоверной на какой-то яхте:
Отдельно надо отметить, что изначально Месси оговорился с гостями, что вместо подарков они делают пожертвования в его благотворительный фонд. Представляем, сколько отстегнул Эсекьель Лавесси - играющий в Китае мультимиллионер!
Кокорин на колесах и гольфист Кержаков
Кокорин не только отметился шуткой в сети – и сеть им с Дзюбой ответила, но и поменял четыре колеса на два. А что российскому сборнику в июне месяце делать?
Дзюба такой крутой, что сказал все Черчесову в глаза, и поэтому был исключен из сборной на Кубок Конфедераций? Плохо у Артема получается подчеркивать с помощью мемов свой ум, ведь он на льва не тянет, а болельщики не котята:
Александр Кержаков выбирает игру, где попасть с первой попытки практически невозможно – гольф. Интересно, сколько ему нужно ударов, чтобы закрыть лунку?
«Роберто, я не покину „Зенит“ и не перейду в ПАОК», - словно говорит Лодыгин тренеру Манчини:
Новосельцев страшно модный, поэтому с женой отправился на соответствующий вечер, прежде чем присоединиться к сборам «Зенита», на которых сейчас продолжает подготовку:
Йоан Молло обожает троллить фанатов, снимаясь в постели с мужиками – тут француз отдыхает с Хави Гарсией и плохо поет:
Роман Широков написал, что Лига чемпионов его – выиграл с «Атлантисом» какой-то турнир. Или будет баллотироваться в будущем в президенты УЕФА?
Дмитрий Тарасов с подругой и семьей Гильерме отдыхает в ресторане с удивительным усатым официантом:
У Глушакова тоже начался короткий отпуск – не успеет моргнуть глазом, как снова придется бегать за мячом:
А вот здесь Денис и его друг Дмитрий Комбаров – отдыхают в Сочи, судя по сообщению:
Смолов изволил шутить: «А вы говорите, что я не докручиваю». Вообще-то за такой прыжок в «Краснодаре» (или «Спартаке»?) могут по голове дать контрактом – опасно на спину в воду приземляться:
Гранквист занимается вместе с дочерью – тренировка получится так себе, зато веселее:
А вот у Зобнина все монотонно, скучно, зато серьезно – до шести часов в день с терапевтом занимается:
И специально для фанатов «Спартака» - фотография со сборов «красно-белых». Промес пишет, что сезон новый, но победная команда – та же:
Двойня Роналду и другие летние приключения звезд
Неймар проводил время со своим сыном до свадьбы Месси. И с чужой подругой, судя по ее личным фотографиям:
Знаете, где Дани Алвес принимает решение о новом клубе? В своей старой детской комнате. Судя по импровизированной кровати, стене, высоте потолка и черепице сверху – жил небогато. Пишет, что ему немного нужно для счастья:
А Роналдиньо с Эдмилсоном, Ривалдо, Белетти и другими звездами собрался для матча легенд – поэтому не прилетел на свадьбу Месси, хотя отдельно поздравил давнего знакомого:
Мастер голов на последних минутах Рамос отдыхает, проводит время с женой на яхте с друзьями:
Гризманн и Ляказетт вырвались на отдых и делятся с вами своим выбором любимых баскетболистов:
Поль Погба весь такой модный на байке в тесном помещении, что его легко спутать с Марио Балотелли – а это никогда не комплимент:
Дэвид Бекхэм на днях поздравил маму с днем рождения и нашел старую фотографию. В детстве он выглядел старше, чем сейчас:
Руни никогда не был большим оригиналом – тоже делится обычной семейной фотографией с отдыха:
Месут Озил хвастается планами на новый сезон – показывает место, которое займет его команда в АПЛ. Все же просто, как два плюс два:
Златан Ибрагимович прощается в «Манчестер Юнайтед» в стиле Цезаря: «Я пришел. Я сказал. Я победил». Хорошо, что у Феллаини вторая фамилия не Брут?
Патрис Эвра, как обычно, сообщает, что он любит эту игру, поет что-то о Сенегале, танцует, веселит всех, предлагая не бояться понедельников:
Мануэль Нойер тоже веселится, даже трости не мешают – голкипер восстанавливается семимильными прыжками:
А Роналду не сыграет завтра против Мексики в Москве, ведь поставил изготовление детей на конвейер. Как часто бывает при искусственном оплодотворении, у Криштиану после первенца появилась еще и двойня.
Зовут крошечных деток Матео и Ева, и говорят, что подруга португальца тоже беременна девочкой – у Роналду скоро будет четверо наследников. Поздравляем и его, и Месси с важными событиями!
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