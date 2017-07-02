Чили и Германия устроят праздничный салют?

Чилийцы обыгрывали команды Месси и Роналду, но как они справятся с молодыми немцами в финале? И кто ближе к трофею? Выясняем на «Соккер.ру».

Что изменилось с последней встречи?

Чилийцы по-прежнему ни разу не побеждали объединенную Германию в футболе, хотя имеют редкие победы над ФРГ и ГДР. Поражений больше, что объясняется разницей в классе, которая была раньше. Сейчас все иначе. Молодые немцы подчеркивают, что их сборная – чемпионы мира, но команда хоть и симпатичная, но другая.

А вот чилийцы даже после изнурительного полуфинала – чемпионы Южной Америки в основном составе. К финалу соперники не потеряли никого из футболистов, что приятно, у всех боевое настроение. У чилийцев маленькое преимущество по мнению фанатов прогнозов, но не спешите сбрасывать немцев со счетов, жутко талантливые.

Тактические рисунки и составы

Чили тактически объяснимо взрослее. А невероятный индивидуальный уровень немецких игроков часто мешает оценивать лепту Лева с его дикой статистикой – 101 победа в 151 матче. Когда его команда в форме, «выносит» на автомате многих, даже Бразилию. Но встречают неудобных соперников – долго мучаются, а тренер лишь наблюдает. Например, с Италией и Францией у Йоахима обычно сложные матчи.

Лев – грамотный чемпион мира, но его сильной стороной никогда не были перестроения по ходу матчей. Может, отчасти поэтому и пошел на эксперименты, чтобы доказать себе, что может тасовать состав без потери качества? Впрочем, даже на Кубке Конфедераций чилийцев и мексиканцев, когда те пошли вперед и надавили, Лев не остановил, как и Австралию. Германии сложно не пропускать не только из-за паники вратарей.

Сама по себе немецкая машинка играет изумительно. Но когда ей надо реагировать с помощью тактики на соперников – начинаются проблемы. Немцы сыпались эпизодами на КК-17 из-за состава? Однозначно, но финал переиграть не смогут, если Лев допустит ошибки. У Чили ведь задача – остановить и сломать Германию. А успехи с Аргентиной и Португалией доказывают, что чемпионы Южной Америки умеют ломать, играть от себя, но с уважением к любому оппоненту.

Зато у Германии выше тактическая вариативность, а у чилийцев больше опыта и сыгранности. И если высока вероятность, что изменения в составе Пицци будут минимальными, то Лев может сыграть по-разному, причем почти на каждой позиции – по два варианта. Чилийцам, в принципе, надо решить только, как лучше использовать Санчеса – в полуфинале Алексис не зашел с козырей.

Ориентировочные составы на финал

Чили («4-3-1-2»): Браво – Исла, Медель, Хара, Босежур – Арангис, Диас, П. Эрнандес – Видаль - Варгас, Санчес.

Германия («3-4-2-1»): Тер Штеген – Рюдигер (Гинтер), Мустафи, Зюле – Киммих, Джан, Руди, Хектор – Горецка, Дракслер - Вернер.

В чем главное преимущество немцев?

У чилийцев опыт не равен скучности, а уверенность Браво, что возьмет два-три пенальти в серии – доказательство дикости. Но если сталкиваем финалистов лбом ко лбу, то сразу бросается в глаза, что сборная Чили при крепости основного варианта ведения игры и с тонкой подстройкой под соперников, не отличается любовью к радикальным экспериментам. У них есть один работающий хит, и они его исполняют на каждом концерте.

А что, если Германия припасла лучшую песню для финала? Почему должны отказывать немцам в резком скачке качества игры и правильной работе в защите в последнем матче? Плюс ко всему, индивидуально молодые подопечные Лева готовы изумительно. Тот же Горецка, хотя у него немного опыта, может за две минуты похоронить сборную Мексики, а Вернер способен забить Чили, как и Дракслер, сыгравший не лучший полуфинал. Киммих и Хектор сильнее Ислы и Босежура – у чилийцев есть «потолок», а немцы – растущие игроки.

У Диаса и Арангиса понятный футбол, Джан и Руди могут показать разные по качеству таймы, не то что матчи. Главное преимущество немцев не в физической подготовке – чилийцы не высокие, но крепкие, а в широте выбора. Забавно, что у немцев главный козырь и минус в одном и том же – их состав и нюансы схемы невозможно предугадать. Лев утром проснулся в Санкт-Петербурге и окончательно выбрал одну из пяти-шести схем. А Пицци завтракал, прекрасно зная, что есть только один вариант – привычный для Чили.

Ключевые противостояния

Санчес vs Киммих

Похоже, будущие напарники по «Баварии» - Рибери оттрубил десять лет и уезжает, сегодня могут встретиться, даже если Лев закинет Киммиха в центр защиты, что возможно. Ключевая дуэль, Босежуру и группе поддержки важно закрыть для Киммиха выход в атаку – если Джошуа сыграет справа, а Алексису надавить на немца.

Исла и Арангис vs Дракслер и Хектор

Крайние защитники Германии оставили самое солидное впечатление на турнире, поэтому логично, что от их игры многое зависит и в финале. Хектор обязательно пойдет в атаку. Вдвоем с Дракслером могут задавить Ислу, у которого на подстраховке порой даже Видаль, но чисто закрытого на всю длину фланга нет. Немцы могут организовать решающую атаку по левому флангу.

Видаль и Диас – Руди и Горецка

Если говорить о ключевых связях в центре поля, то Горецке важно переиграть Диаса, чтобы иметь моменты у ворот Браво, а Видалю – Руди, чтобы добраться до ворот Тер Штегена. В центре поля намечается крайне интересная драка, поскольку у чилийцев три центральных хавбека плюс Видаль – тоже с опытом, у Германии – двое, причем одним из дуэта с Мексикой был Горецка, не обязательно Джан.

Сказочная развязка гарантирована

В конце будет красиво. Или Германия доведет серию без поражений до 15 матчей, или Видаль заявит, что Чили – главная сборная мира. Победа латиноамериканцев будет означать, что самая крепкая из титулованных сборных мира базируется в Чили. Что желание, эмоции и профессионализм могут побить большую школу подготовки за счет терпения и опыта. А успех немцев будет почетным вдвойне, ведь состав не основной. Праздничный салют получится ярким вдвойне, если сам матч оправдает ожидания.

Чилийцы в полуфинале показали в убаюкивающем матче больше желания победить, чем Португалия. А Германия допустила достаточно ошибок с Мексикой, чтобы ждать сегодня голы, как и в первой их встрече на турнире. Опыт против молодости, Южная Америка против Европы, тренеры с идеями друг против друга – будет весело. Финал равных и достойных соперников, поэтому победа любой из сторон будет результатом работы над собой – Кубок Конфедераций завершится на мажорной ноте. Делитесь вашими прогнозами – угадать счет и результат матча в Санкт-Петербурге непросто!