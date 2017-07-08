Клиенты Мендеша vs клиенты Райолы

Только сегодня и только на «Соккер.ру» состоится баттл подопечных самых влиятельных агентов современности: Жорже Мендеш и Мино Райола выставили свои команды для битвы.

10. Иньяцио Абате (Райола) vs Ренату Санчеш (Мендеш) = победа Мендеша

Иньяцио не был объектом больших трансферов: воспитывался в «Милане», потом поездил по арендам и был продан в «Торино» за 2.2 миллиона евро, откуда всего через год вернулся в «Милан» за схожую сумму. И до сих пор играет за «россонери». Мендеш, в свою очередь, сорвал куш на переходе Ренату Санчеша в «Баварию» после того, как его клиент и полугода не провел во взрослом футболе: «Бавария» выложила 35 миллионов евро «Бенфике», а предприимчивый Жорже внакладе не остался.

9. Серхио Ромеро (Райола) vs Эдерсон (Мендеш) = победа Мендеша

Так совпало, что девятые по ориентировочной стоимости клиенты Райолы и Мендеша на данный момент – вратари. Хитрец Мино, конечно, пристроил Ромеро в «Манчестер Юнайтед», наверняка получил какие-то подъемные за трансфер голкипера сборной Аргентины в статусе свободного агента. Но, во-первых, клиент Райолы стережен скамейку, пока играет Де Хеа, а, во-вторых, этим летом Мендеш поспособствовал переходу в «Манчестер Сити» Эдерсона из «Бенфики» за 40 миллионов евро.

8. Златан Ибрагимович (Райола) vs Андре Силва (Мендеш) = победа Райолы

Понятно, что Златану уже 35 лет, а Андре Силва этим летом перебрался в «Милан» за 38 миллионов и получает комплименты от Криштиану Роналду (Мендеш, конечно же, не просил своего главного клиента прорекламировать восходящую звезду). Но у шведа за плечами грандиозная карьера и много переходов, на которых Мино Райола озолотился. Футболист мирового уровня, склонный к переменам в жизни и карьере, - находка для агента.

7. Марио Балотелли (Райола) vs Андре Гомеш (Мендеш) = победа Райолы

У Балотелли три перехода на общую сумму 70 миллионов евро, у Гомеша – два трансфера на 55 миллионов. Гомеш не приживается в «Барселоне», а Балотелли в прошедшем сезоне сумел реанимировать карьеру в «Ницце». Вообще, учитывая, насколько Марио сложный, хотя и талантливый, перед Райолой нужно снять шляпу за то, сколько он смог выжать из итальянского форварда. Впрочем, Мендеш тоже ловко пустил пыль в глаза боссам «Барселоны», всучив им Андре Гомеша. Тем не менее, в этой дуэли отдаем предпочтение воспитателю Балотелли.

6. Джакомо Бонавентура (Райола) vs Николас Отаменди (Мендеш) = победа Мендеша

Райола довел Бонавентуру до «Милана», где Джакомо играет и прогрессирует, но звездой не стал и вряд ли уже станет. А вот Мендеш для Отаменди построил очень интересную карьеру: привез из Аргентины в «Порту», затем перевел в «Валенсию», где занимался формирование состава, и, наконец, поспособствовал переходу в «Манчестер Сити» за 45 миллионов евро. Речь о центральном защитнике, напомню. Как ему это удается?

5. Джанлуиджи Доннарумма (Райола) vs Бернарду Силва (Мендеш) = победа Райолы

Несмотря на обогативший Мендеша переход Бернарду Силвы этим летом в «Манчестер Сити», рискну поставить на Доннарумму, который в будущем, возможно, станет самым дорогим вратарем планеты. Во всяком случае, все предпосылки для этого имеются. Мино едва не рассорил Джанлуиджи с «Миланом», голкипер даже хотел искать другого агента, но сейчас у Райолы включится режим долготерпеливого мудрого итальянского дядюшки. Он обязательно дождется случая и сорвет куш на трансфере Доннаруммы.

4. Блез Матюиди (Райола) vs Анхель Ди Мария (Мендеш) = победа Мендеша

Райола несколько раз пугал ПСЖ тем, что увезет Матюиди в «Ювентус» или АПЛ, но Блез не хочет покидать Париж, поэтому Мино довольствуется имиджевой составляющей от наличия в своем «парке» такого клиента. Зато Ди Мария – настоящая находка Жорже Мендеша. Если кто-то не знает, Анхель является мировым рекордсменом по суммарной стоимости своих трансферов (179 миллионов евро). Представляете, какие возможности открывались перед агентом во время переходов аргентинца в «Реал», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ?

3. Генрих Мхитарян (Райола) vs Диего Коста (Мендеш) = ничья

Пожалуй, здесь обойдемся без победителя. Нужно отдать должное тому, как агенты выстроили карьеры своих футболистов. Райола повез Мхитаряна сначала в «Боруссию», а затем пристроил в «Манчестер Юнайтед», Мендеш сделал из очень непростого парня по имени Диего топ-форварда. Не уверен, что именно у этих футболистов карьеры сложились так же здорово без мудрых и влиятельных наставников.

2. Ромелу Лукаку (Райола) vs Хамес Родригес (Мендеш) = ничья

До сегодняшнего дня преимущество было на стороне Хамеса, который становился лучшим бомбардиром чемпионата мира, переходил из «Порту» в «Монако» за 45 миллионов евро, а затем из стана монегасков – в «Реал», за 75 миллионов. Однако свежие известия о том, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» о трансфере бельгийского форварда, заставляют отдать должное Райоле, который искусно способствовал прогрессу Ромелу, а теперь готовится принимать поздравления с выгоднейшей сделкой.

1. Поль Погба (Райола) vs Криштиану Роналду (Мендеш) = победа Мендеша

Райола является соучастником самого дорого трансфера в истории футбола, причем основательно нагрел руки на переходе Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», откуда несколькими годами раньше уговорил француза уйти бесплатно. Но тягаться с Роналду все равно бесполезно: у Мендеша бриллиантовый клиент, один из лучших футболистов планеты, победитель больших турниров и обладатель престижных индивидуальных наград. Криштиану – бриллиант коллекции Жорже, когда работает со звездой такого масштаба, недостатка в клиентах и деньгах у тебя точно не будет.

Итого. Жорже Мендеш vs Мино Райола = 5:3 (при 2 ничьих)

Мендеш собрал под свои знамена невероятную банду, но Райола не сильно отстает в сравнении топовых клиентов благодаря своему нюху на таланты и пробивной мощи. Ориентировочная стоимость десяти первых клиентов Мино – 276 миллионов евро, в случае Мендеша это еще более внушительная сумма – 379 миллионов. А как думаете, чья команда победит, если выпустить на поле «клиентов Райолы» и «клиентов Мендеша»?

Вторая десятка подопечных Райолы: Кенни Тете, Пайтим Касами, Омар Эль-Каддури, Владимир Вайсс, Джастин Клюйверт, Грегори ван дер Вил, Томаш Нецид, Родриго Эли, Бен Риенстра, Бартош Саламон.

Вторая десятка подопечных Мендеша: Пицци, Нельсон Семеду, Гонсалу Гедеш, Эльяким Мангала, Эсекьель Гарай, Карлос Вела, Радамель Фалькао, Элдер Кошта, Рубен Невеш, Андре Грей.