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Клиенты Мендеша vs клиенты Райолы

Кто круче? // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Ман Юнайтед, Милан, Бавария, Райола Мино , Мендеш Педру, Абате Иньяцио, Санчеш Ренату, Ромеро Серхио, Мораес Эдерсон, Ибрагимович Златан, Балотелли Марио, Отаменди Николас, Доннарумма Джанлуиджи, Ди Мария Анхель, Мхитарян Генрих, Коста Диего, Лукаку Ромелу, Родригес Хамес, Роналду Криштиану
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: 101greatgoals.com

Только сегодня и только на «Соккер.ру» состоится баттл подопечных самых влиятельных агентов современности: Жорже Мендеш и Мино Райола выставили свои команды для битвы.

10. Иньяцио Абате (Райола) vs Ренату Санчеш (Мендеш) = победа Мендеша

Иньяцио не был объектом больших трансферов: воспитывался в «Милане», потом поездил по арендам и был продан в «Торино» за 2.2 миллиона евро, откуда всего через год вернулся в «Милан» за схожую сумму. И до сих пор играет за «россонери». Мендеш, в свою очередь, сорвал куш на переходе Ренату Санчеша в «Баварию» после того, как его клиент и полугода не провел во взрослом футболе: «Бавария» выложила 35 миллионов евро «Бенфике», а предприимчивый Жорже внакладе не остался.

9. Серхио Ромеро (Райола) vs Эдерсон (Мендеш) = победа Мендеша

Так совпало, что девятые по ориентировочной стоимости клиенты Райолы и Мендеша на данный момент – вратари. Хитрец Мино, конечно, пристроил Ромеро в «Манчестер Юнайтед», наверняка получил какие-то подъемные за трансфер голкипера сборной Аргентины в статусе свободного агента. Но, во-первых, клиент Райолы стережен скамейку, пока играет Де Хеа, а, во-вторых, этим летом Мендеш поспособствовал переходу в «Манчестер Сити» Эдерсона из «Бенфики» за 40 миллионов евро.

8. Златан Ибрагимович (Райола) vs Андре Силва (Мендеш) = победа Райолы

Понятно, что Златану уже 35 лет, а Андре Силва этим летом перебрался в «Милан» за 38 миллионов и получает комплименты от Криштиану Роналду (Мендеш, конечно же, не просил своего главного клиента прорекламировать восходящую звезду). Но у шведа за плечами грандиозная карьера и много переходов, на которых Мино Райола озолотился. Футболист мирового уровня, склонный к переменам в жизни и карьере, - находка для агента. 

7. Марио Балотелли (Райола) vs Андре Гомеш (Мендеш) = победа Райолы

У Балотелли три перехода на общую сумму 70 миллионов евро, у Гомеша – два трансфера на 55 миллионов. Гомеш не приживается в «Барселоне», а Балотелли в прошедшем сезоне сумел реанимировать карьеру в «Ницце». Вообще, учитывая, насколько Марио сложный, хотя и талантливый, перед Райолой нужно снять шляпу за то, сколько он смог выжать из итальянского форварда. Впрочем, Мендеш тоже ловко пустил пыль в глаза боссам «Барселоны», всучив им Андре Гомеша. Тем не менее, в этой дуэли отдаем предпочтение воспитателю Балотелли. 

6. Джакомо Бонавентура (Райола) vs Николас Отаменди (Мендеш) = победа Мендеша

Райола довел Бонавентуру до «Милана», где Джакомо играет и прогрессирует, но звездой не стал и вряд ли уже станет. А вот Мендеш для Отаменди построил очень интересную карьеру: привез из Аргентины в «Порту», затем перевел в «Валенсию», где занимался формирование состава, и, наконец, поспособствовал переходу в «Манчестер Сити» за 45 миллионов евро. Речь о центральном защитнике, напомню. Как ему это удается?

5. Джанлуиджи Доннарумма (Райола) vs Бернарду Силва (Мендеш) = победа Райолы

Несмотря на обогативший Мендеша переход Бернарду Силвы этим летом в «Манчестер Сити», рискну поставить на Доннарумму, который в будущем, возможно, станет самым дорогим вратарем планеты. Во всяком случае, все предпосылки для этого имеются. Мино едва не рассорил Джанлуиджи с «Миланом», голкипер даже хотел искать другого агента, но сейчас у Райолы включится режим долготерпеливого мудрого итальянского дядюшки. Он обязательно дождется случая и сорвет куш на трансфере Доннаруммы. 

4. Блез Матюиди (Райола) vs Анхель Ди Мария (Мендеш) = победа Мендеша

Райола несколько раз пугал ПСЖ тем, что увезет Матюиди в «Ювентус» или АПЛ, но Блез не хочет покидать Париж, поэтому Мино довольствуется имиджевой составляющей от наличия в своем «парке» такого клиента. Зато Ди Мария – настоящая находка Жорже Мендеша. Если кто-то не знает, Анхель является мировым рекордсменом по суммарной стоимости своих трансферов (179 миллионов евро). Представляете, какие возможности открывались перед агентом во время переходов аргентинца в «Реал», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ?

3. Генрих Мхитарян (Райола) vs Диего Коста (Мендеш) = ничья

Пожалуй, здесь обойдемся без победителя. Нужно отдать должное тому, как агенты выстроили карьеры своих футболистов. Райола повез Мхитаряна сначала в «Боруссию», а затем пристроил в «Манчестер Юнайтед», Мендеш сделал из очень непростого парня по имени Диего топ-форварда. Не уверен, что именно у этих футболистов карьеры сложились так же здорово без мудрых и влиятельных наставников. 

2. Ромелу Лукаку (Райола) vs Хамес Родригес (Мендеш) = ничья

До сегодняшнего дня преимущество было на стороне Хамеса, который становился лучшим бомбардиром чемпионата мира, переходил из «Порту» в «Монако» за 45 миллионов евро, а затем из стана монегасков – в «Реал», за 75 миллионов. Однако свежие известия о том, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» о трансфере бельгийского форварда, заставляют отдать должное Райоле, который искусно способствовал прогрессу Ромелу, а теперь готовится принимать поздравления с выгоднейшей сделкой. 

1. Поль Погба (Райола) vs Криштиану Роналду (Мендеш) = победа Мендеша

Райола является соучастником самого дорого трансфера в истории футбола, причем основательно нагрел руки на переходе Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», откуда несколькими годами раньше уговорил француза уйти бесплатно. Но тягаться с Роналду все равно бесполезно: у Мендеша бриллиантовый клиент, один из лучших футболистов планеты, победитель больших турниров и обладатель престижных индивидуальных наград. Криштиану – бриллиант коллекции Жорже, когда работает со звездой такого масштаба, недостатка в клиентах и деньгах у тебя точно не будет. 

Итого. Жорже Мендеш vs Мино Райола = 5:3 (при 2 ничьих)

Мендеш собрал под свои знамена невероятную банду, но Райола не сильно отстает в сравнении топовых клиентов благодаря своему нюху на таланты и пробивной мощи. Ориентировочная стоимость десяти первых клиентов Мино – 276 миллионов евро, в случае Мендеша это еще более внушительная сумма – 379 миллионов. А как думаете, чья команда победит, если выпустить на поле «клиентов Райолы» и «клиентов Мендеша»?

Вторая десятка подопечных Райолы: Кенни Тете, Пайтим Касами, Омар Эль-Каддури, Владимир Вайсс, Джастин Клюйверт, Грегори ван дер Вил, Томаш Нецид, Родриго Эли, Бен Риенстра, Бартош Саламон. 
Вторая десятка подопечных Мендеша: Пицци, Нельсон Семеду, Гонсалу Гедеш, Эльяким Мангала, Эсекьель Гарай, Карлос Вела, Радамель Фалькао, Элдер Кошта, Рубен Невеш, Андре Грей.

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