В отношениях со штангами

Новый сезон РФПЛ на низком старте, и «Соккер.ру» обращает внимание на его особенность - у многих клубов за место под перекладиной сражаются по два футболиста!

Ребров vs Селихов («Спартак»)

Козыри Реброва: игра на линии, опыт – после срывов собрался, набрал 14 «сухарей», сыгранность с защитой, доверие тренера, который якобы не был заинтересован в переходе Селихова, а к Артему относится после чемпионского сезона хорошо.

Козыри Селихова: реакция, возраст – всего 23 года, отсутствие багажа ошибок, уверенность в себе – почти 80 % ударов отбивал, удачная игра ногами, открытость к прогрессу, на который Артем уже не способен в силу опыта и возраста.

У Артема Реброва золотая пора – дарят картины, где он «в отношениях со штангой», как голкипер пошутил недавно, везде начали узнавать. Но включение Селихова в состав «Спартака-2» ничего не значит - заявки у «красно-белых» сквозные. Александр проиграл конкуренцию в новом клубе весной, Ребров начнет стартующий сезон в основе, но у конкурента Артема есть плюсы и время. А опытный страж «красно-белой» галактики не всегда играет ровно.

Вердикт: Селихов круче, хотя Ребров сейчас – номер один «Спартака». Но тактическая победа Артема может обернуться стратегическим успехом конкурента – Александр моложе на 10 лет и он талантлив.

Крицюк vs Синицын («Краснодар»)

Козыри Крицюка: высокий процент удачных действий при выходах из ворот, неплохая игра ногами, умение занимать позицию, приличная школа, хорошая реакция, хладнокровная работа даже со сложными мячами.

Козыри Синицына: реакция на линии, солидность действий и уверенность в себе в лучших матчах, не такая чистая, как у Крицюка, но приличная работа на выходах, игра ногами, простота и надежность стиля, умение наорать на защиту.

У Крицюка прекрасная школа – обратите внимание, при каждом выходе из ворот не идет до конца, широко расставляет руки и «паучком» из стороны в сторону ищет лучшую позицию для сэйва. У Станислава много плюсов, но средний общий процент отбитых ударов подсказывает, почему Синицын не ищет себе новую команду. Не только проблемы со здоровьем у Станислава могут быть причиной вероятного попадания Андрея в основу «быков». В прошлом сезоне он сыграл 10 матчей в РФПЛ против 20 у Крицюка, и хотя Станислав на пару лет моложе и кажется более одаренным голкипером, Синицын умеет сыграть качественно. И оба умеют допустить ошибку…

Вердикт: Крицюк круче, но оба вратаря «Краснодара» - хотя по всем параметрам видно, что голкиперы приличные, не вышли пока на пик, который позволяли себе те же Джанаев и Медведев на разных отрезках в «Ростове».

Гильерме vs Медведев («Локомотив»)

Козыри Гильерме: огромный опыт, которого нет у Медведева, спокойный нрав, реваншизм - бразилец пару раз возвращался после плохих отрезков, какие у него были и в прошлом году, чистая работа на выходах, управление обороной, реакция на линии, игра ногами.

Козыри Медведева: молодость, удачливость, старательность, простой и эффективный стиль игры, неплохие выносы, спокойная реакция на давление соперника, физические параметры, умение брать удары под перекладину, чувство «линии» при выходах.

Кажись, Медведев совершил классическую ошибку – поверил, что в насиженном гнезде Семина ему найдется место в основе, а не на скамейке. Так уж повелось, что у большинства воспитанников Бердыева хорошо получается только под его руководством, поэтому необстрелянный Никита, взявшийся буквально ниоткуда (ниоткуда зовется «Зенит-Ижевск»), может стать вторым вратарем «Локомотива». У него ведь есть минусы, нет опыта, а Гильерме, невзирая на плохую игру на линии в прошлом сезоне в отдельных поединках, многое умеет.

Вердикт: Гильерме круче, восторги по поводу Медведева надо проверить вторым сезоном без «сухой» серии, тактики Бердыева, Наваса и Мевли перед носом.

Рыжиков vs Джанаев («Рубин»)

Козыри Рыжикова: опыт, уверенность, невзирая на грубые ошибки – у Джанаева такого качества нет, неплохая игра ногами, отсутствие страха перед конкуренцией, игра на линии, умение поймать кураж – Сергей не боится большого количества ударов.

Козыри Джанаева: высокий процент удачных выходов, умение играть в команде, которая выступает вторым номером и выбирает сложную тактику, игра на кураже, физические данные – крупный парень, с дальними ударами ему непросто, в ближнем бою хорош.

Джанаев на сборах «Рубина», и здесь сравниваем разных мастеров похожего стиля. Раньше экс-голкипер «Ростова» не умел бороться с конкуренцией, и когда выбыл из игры, Медведев смог его удачно заменить. Теперь Бердыев забрал Сослана в «Рубин», но не спешите списывать ветерана Рыжикова. Прошлый сезон прошел для него непросто – ужасно играла защита, было много ударов, немало сэйвов, но и ошибки случались. Именно поэтому Джанаев перебирается в Казань, хотя помним, сколько вратарей пробовали заменить Сергея, и никто пока не справился.

Вердикт: Рыжиков круче, невзирая на ошибки или разницу в возрасте – Джанаеву для удачной игры нужно полное отсутствие конкурентов, что Бердыев на определенном этапе обеспечил в «Ростове». В «Рубине» все будет иначе, а психологическая стойкость только недавно стала козырем Сослана.

Лодыгин vs Лунев («Зенит»)

Козыри Лодыгина: редкая для РФПЛ южная школа игры, реакция, игра на линии, вместе со странными выносами – высокие показатели точных передач ногами, хотя так уж сложилось, что ошибки Юрия запоминают чаще, чем его сэйвы, пусть и пенальти Лодыгин брать умеет, и удары в упор отражал.

Козыри Лунева: хладнокровие, которого не хватает Лодыгину, дикий процент отраженных ударов – берет более 85 %, лучшая в лиге игра на выходах, самоотверженность на линии, отсутствие школы – ему двадцать пять, но нет плохих привычек, многому можно обучить.

Лунев выдал впечатляющий сезон в составе «Уфы» и «Зенита». Ему не хватало надежной защиты в Санкт-Петербурге, чтобы пропускать еще меньше, сам рассказывал, как над его деревенской техникой потешались тренеры в новом клубе. Но элегантный голкипер Лодыгин «привозил» и заработал не лучшую репутацию в кругу фанатов, а Лунев по параметрам сильнее всех российских голкиперов похож на будущего Чеха или Облака. Если морально не разложится и здоровье не подведет, то в сборной тоже поиграет. Лунев выдержал перегрузку при выходе в открытый космос РФПЛ – в «Зенит», хотя его травма дает шанс Лодыгину – вратарю с вполне итальянской школой.

Вердикт: Лунев круче, хотя Лодыгин лучше, чем о нем думают. Но именно Андрей – самый интересный вратарь страны по параметрам, из породы «медведей», такие могут раскрыться не очень рано, как оба Шмейхеля.