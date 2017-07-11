Рейтинг@Mail.ru

Ромелу Лукаку, каким вы его не знали

ПЕРСОНАльная опека // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Рубрика: ПЕРСОНАльная опека, Ман Юнайтед, Бельгия, Лукаку Ромелу
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Переход Лукаку в МЮ - пока главный трансфер лета. «Соккер.ру» расскажет, почему Ромелу - маменькин сынок, чем бельгийцу так мил город Воронеж, и как он связан со «Спартаком».

Антверпен – 1993

При упоминании в одной строчке названия этого бельгийского города и 1993 года у болельщиков «Спартака» со стажем всплывает в памяти одно из самых досадных и несправедливых поражений в истории клуба. «Красно-белые» после побед над «Ливерпулем» и «Фейеноордом» считались чуть ли не главными фаворитами розыгрыша Кубка Кубков и в первом матче 1/2 финала при подавляющем преимуществе выиграли у клуба «Антверпен» в «Лужниках» со счетом 1:0. Но через две недели случилась катастрофа на бельгийской земле. Катастрофа, режиссером которой выступил португальский судья Коррадо, удаливший Онопко и назначивший предопределивший исход встречи пенальти на основании… апелляции игроков «Антверпена». При чем тут Лукаку, спросите вы? А Ромелу был на том матче вместе со своей смелой мамой, хотя и не мог видеть игру. Памятная встреча состоялась 22 апреля, а будущий форвард МЮ появился на свет 13 мая.

«Маменькин сынок» и семья

Отец Ромелу, Роже Лукаку, тоже профессиональный футболист, начинавший карьеру в Конго и впоследствии выступавший за бельгийские клубы. Воспитанием старшего сына в основном занималась Адольфин Лукаку, мама форварда МЮ, советы которой позволили состояться Ромелу в футболе. До недавнего времени он брал себе 10-й номер, потому что у мамы день рождения 10-го октября. А вот в МЮ будет играть под «девяткой», разрешение на которую выпросил у Ибрагимовича. Кстати, брат Ромелу, Джордан, тоже профессиональный футболист, ныне защищает цвета «Лацио».

Несостоявшийся учёный

Лукаку отправился в школу антверпенского клуба «Рупель Бум» в пять лет, но родители считали, что занятия футболом нужны исключительно «для общего развития», чтобы удовлетворить детскую тягу Ромелу к игре, в которой его отец достиг определенных высот. Роже и Адольфин позволяли сыновьям заниматься футболом только на условии, что в школе у них будут хорошие отметки, а в глубине души мечтали видеть Ромелу и Джордана не футболистами, а учеными. Несмотря на выбор иного пути, новичок МЮ преуспел в изучении языков (владеет английским, французским, голландским, конголезским и испанским) и может похвастаться дипломом бакалавра в области туризма.

«Крёстный» Адвокат и счастливый Воронеж

Ромелу дебютировал за сборную Бельгии в 17.5 лет, когда главным тренером «красных дьяволов» был Дик Адвокат. Молодой футболист, отличившийся 19 раз в первом полноценном сезоне за «Андерлехт», никак не мог забить в футболке национальной команды. В матчах со сборными Хорватии, Болгарии, Финляндии, Германии, Турции, Казахстана и Австрии Лукаку уходил с поля без гола. А в восьмой по счету игре за сборную Бельгии отличился дважды. Первые свои голы Ромелу забил в ворота сборной России 17 ноября 2010 года. Встреча состоялась в Воронеже, бельгийцы выиграли 2:0, Лукаку отличился после грубых ошибок Игоря Акинфеева и Виктора Васина, а тренером нашей команды был тот самый Дик Адвокат, при котором началась международная карьера Ромелу.

Фанат британского автопрома

Когда Ромелу перебрался в Англию и получил внушительный контракт, то смог вкусить роскоши. Предпочтения в автомобилях у Лукаку, как и в футболе, британские – известно, что в свое время форвардом активно интересовались испанские клубы, в том числе «Реал», но футболист наотрез отказался рассматривать варианты с переездом на Пиренеи, мечтая только об АПЛ. Сейчас в гараже бельгийского форварда две жемчужины: Bentley Continental GT Speed (около 250 тысяч евро), который разгоняется до сотни километров в час за 4.2 секунды, и Rolls-Royce Phantom Сoupe, который стоил Ромелу больше полумиллиона евро. А что? Может себе позволить. 

«Самые большие клубы»

После перехода в «Манчестер Юнайтед» выдал лестную для манкунианцев фразу: «Я не мог отказать самому большому клубу в мире». Утверждение, конечно, спорное, но «Реал», «Барселона» и «Бавария» точно не побегут в суд его оспаривать. Ведь каждый футболист имеет полное право (а иногда и контрактные обязательства) говорить такие громкие слова. Но вот болельщики припомнили Ромелу, что несколько лет назад он уже называл «Челси» «самым большим клубом в Англии», и даже Алан Ширер не упустил возможности пошутить: «Лукаку говорит, что нельзя отказать крупнейшему клубу в мире? Но я же отказал „Барселоне“!» Даже странно, что Ромелу в публичном пространстве не называл «Эвертон» самым большим клубом Ливерпуля.

«Факты» о Ромелу Лукаку

Несколько лет назад какие-то остроумные ребята вели в «Твиттере» страничку, где делись «фактами» о Лукаку. «Факты» эти, конечно же, были фейковыми и забавными. В них преувеличивалась не по годам внушительная богатырская мощь Ромелу и высмеивались некоторые его качества и привычки.

«Когда Брюс Бэннер сердится, он превращается в Халка. Когда сердится Халк, он превращается в Лукаку».

«Когда Ромелу Лукаку было 5 лет, он запустил бумажный самолетик. Вчера он приземлился».

«Когда Александр Белл изобрел телефон, у него было три пропущенных звонка от Лукаку».

«Лукаку бежит до тех пор, пока беговая дорожка не устанет».

«Однажды Лукаку убил два камня одной птицей».

«Страх перед пауками – арахнофобия. Страх перед узкими замкнутыми пространствами – клаустрофобия. Страх перед Ромелу Лукаку называет Логикой».

«Во время отпуска во Франции Лукаку отправился на прогулку на велосипеде и случайно выиграл Тур де Франс».

«Лукаку отнес свою маму из больницы домой после того, как она его родила».

«Ромелу отправился на Виргинские Острова и теперь их называют просто Островами».

«Лукаку не нужно смывать за собой в туалете. Д**** боится его и само уплывает».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
04 июля 2017
Александр Чистяков
Тренеры, которые испортили Кокорина
Валерий Газзаев уверен, что Кокорина испортили тренеры. «Соккер.ру» проверяет это утверждение, разбирая действия всех наставников, с которыми работал Александр.
Комментариев: 18
28 июня 2017
Станислав Горин
Даже Роналду не страшен. Скандальный король Артуро
Видаль сказал, что не боится «Бабая» Криштиану, а «Соккер.ру» впечатлен, что чилийский Артуро умудрился выжить и сохранить форму, учитывая его привычки и историю.
Комментариев: 8
11 июня 2017
Станислав Горин
Пора на пенсию. Почему Кроос - лучший
Пока он спасает жизни, Хайнкес шутит, что хавбеку пора на пенсию – в двадцать семь лет выиграл все. «Соккер.ру» объясняет успех самого безупречного полузащитника мира.
Комментариев: 40
10 июня 2017
Александр Чистяков
Златан сделал своё дело. Златан может уйти?
Сайт АПЛ назвал Ибрагимовича в числе игроков, с которыми клубы решили не продлевать контракты. «Соккер.ру» оглядывается на прошедший год и заглядывает в будущее Златана.
Комментариев: 15
02 июня 2017
Александр Чистяков
Дорогой Винисиус. «Реал» сошёл с ума?
​45 миллионов евро за 16-летнего парня, опыт которого на взрослом уровне измеряется минутами? «Реал» может себе это позволить! «Соккер.ру» - о вундеркинде из Бразилии.
Комментариев: 25
30 мая 2017
Александр Чистяков
10 фактов о новом тренере «Барселоны»
«Барселона» объявила имя нового главного тренера: каталонский суперклуб возглавит Эрнесто Вальверде. «Соккер.ру» рассказывает о специалисте, заслужившем большой вызов.
Комментариев: 23
27 мая 2017
Вадим Багров
Роналду всех переиграл
Полтора года тому назад это казалось невозможным, но сейчас Криштиану может снова собрать большие трофеи и обойти Месси. «Соккер.ру» фиксирует победы португальца.
Комментариев: 39
20 мая 2017
Вадим Багров
Российские легионеры. Как они провели сезон?
«Соккер.ру» выясняет, как поживают Аршавин, Черышев и Караваев? В будущем в сборной России могут появиться и другие футболисты-легионеры, не только Нойштедтер.
Комментариев: 25
17 мая 2017
Станислав Горин
Выбор Смолова. Не «Спартак» и не «Фенербахче»?
Лучший снайпер лиги сказал, что в Краснодаре в гостях, чем подогрел слухи об уходе. «Соккер.ру» анализирует варианты перед важной для форварда проверкой с «Зенитом».
Комментариев: 25
10 мая 2017
Александр Чистяков
Дани, по которому скучают в «Барсе»
​Дани Алвес с «Ювентусом» пробился в свой 4-й финал Лиги чемпионов в карьере, заставив каталонцев кусать локти. «Соккер.ру» - все еще о лучшем правом защитнике планеты.
Комментариев: 22
все материалы по этой теме
Турниры