Ромелу Лукаку, каким вы его не знали

Переход Лукаку в МЮ - пока главный трансфер лета. «Соккер.ру» расскажет, почему Ромелу - маменькин сынок, чем бельгийцу так мил город Воронеж, и как он связан со «Спартаком».

Антверпен – 1993

При упоминании в одной строчке названия этого бельгийского города и 1993 года у болельщиков «Спартака» со стажем всплывает в памяти одно из самых досадных и несправедливых поражений в истории клуба. «Красно-белые» после побед над «Ливерпулем» и «Фейеноордом» считались чуть ли не главными фаворитами розыгрыша Кубка Кубков и в первом матче 1/2 финала при подавляющем преимуществе выиграли у клуба «Антверпен» в «Лужниках» со счетом 1:0. Но через две недели случилась катастрофа на бельгийской земле. Катастрофа, режиссером которой выступил португальский судья Коррадо, удаливший Онопко и назначивший предопределивший исход встречи пенальти на основании… апелляции игроков «Антверпена». При чем тут Лукаку, спросите вы? А Ромелу был на том матче вместе со своей смелой мамой, хотя и не мог видеть игру. Памятная встреча состоялась 22 апреля, а будущий форвард МЮ появился на свет 13 мая.

«Маменькин сынок» и семья

Отец Ромелу, Роже Лукаку, тоже профессиональный футболист, начинавший карьеру в Конго и впоследствии выступавший за бельгийские клубы. Воспитанием старшего сына в основном занималась Адольфин Лукаку, мама форварда МЮ, советы которой позволили состояться Ромелу в футболе. До недавнего времени он брал себе 10-й номер, потому что у мамы день рождения 10-го октября. А вот в МЮ будет играть под «девяткой», разрешение на которую выпросил у Ибрагимовича. Кстати, брат Ромелу, Джордан, тоже профессиональный футболист, ныне защищает цвета «Лацио».

Несостоявшийся учёный

Лукаку отправился в школу антверпенского клуба «Рупель Бум» в пять лет, но родители считали, что занятия футболом нужны исключительно «для общего развития», чтобы удовлетворить детскую тягу Ромелу к игре, в которой его отец достиг определенных высот. Роже и Адольфин позволяли сыновьям заниматься футболом только на условии, что в школе у них будут хорошие отметки, а в глубине души мечтали видеть Ромелу и Джордана не футболистами, а учеными. Несмотря на выбор иного пути, новичок МЮ преуспел в изучении языков (владеет английским, французским, голландским, конголезским и испанским) и может похвастаться дипломом бакалавра в области туризма.

«Крёстный» Адвокат и счастливый Воронеж

Ромелу дебютировал за сборную Бельгии в 17.5 лет, когда главным тренером «красных дьяволов» был Дик Адвокат. Молодой футболист, отличившийся 19 раз в первом полноценном сезоне за «Андерлехт», никак не мог забить в футболке национальной команды. В матчах со сборными Хорватии, Болгарии, Финляндии, Германии, Турции, Казахстана и Австрии Лукаку уходил с поля без гола. А в восьмой по счету игре за сборную Бельгии отличился дважды. Первые свои голы Ромелу забил в ворота сборной России 17 ноября 2010 года. Встреча состоялась в Воронеже, бельгийцы выиграли 2:0, Лукаку отличился после грубых ошибок Игоря Акинфеева и Виктора Васина, а тренером нашей команды был тот самый Дик Адвокат, при котором началась международная карьера Ромелу.

Фанат британского автопрома

Когда Ромелу перебрался в Англию и получил внушительный контракт, то смог вкусить роскоши. Предпочтения в автомобилях у Лукаку, как и в футболе, британские – известно, что в свое время форвардом активно интересовались испанские клубы, в том числе «Реал», но футболист наотрез отказался рассматривать варианты с переездом на Пиренеи, мечтая только об АПЛ. Сейчас в гараже бельгийского форварда две жемчужины: Bentley Continental GT Speed (около 250 тысяч евро), который разгоняется до сотни километров в час за 4.2 секунды, и Rolls-Royce Phantom Сoupe, который стоил Ромелу больше полумиллиона евро. А что? Может себе позволить.

«Самые большие клубы»

После перехода в «Манчестер Юнайтед» выдал лестную для манкунианцев фразу: «Я не мог отказать самому большому клубу в мире». Утверждение, конечно, спорное, но «Реал», «Барселона» и «Бавария» точно не побегут в суд его оспаривать. Ведь каждый футболист имеет полное право (а иногда и контрактные обязательства) говорить такие громкие слова. Но вот болельщики припомнили Ромелу, что несколько лет назад он уже называл «Челси» «самым большим клубом в Англии», и даже Алан Ширер не упустил возможности пошутить: «Лукаку говорит, что нельзя отказать крупнейшему клубу в мире? Но я же отказал „Барселоне“!» Даже странно, что Ромелу в публичном пространстве не называл «Эвертон» самым большим клубом Ливерпуля.

«Факты» о Ромелу Лукаку

Несколько лет назад какие-то остроумные ребята вели в «Твиттере» страничку, где делись «фактами» о Лукаку. «Факты» эти, конечно же, были фейковыми и забавными. В них преувеличивалась не по годам внушительная богатырская мощь Ромелу и высмеивались некоторые его качества и привычки.

«Когда Брюс Бэннер сердится, он превращается в Халка. Когда сердится Халк, он превращается в Лукаку».

«Когда Ромелу Лукаку было 5 лет, он запустил бумажный самолетик. Вчера он приземлился».

«Когда Александр Белл изобрел телефон, у него было три пропущенных звонка от Лукаку».

«Лукаку бежит до тех пор, пока беговая дорожка не устанет».

«Однажды Лукаку убил два камня одной птицей».

«Страх перед пауками – арахнофобия. Страх перед узкими замкнутыми пространствами – клаустрофобия. Страх перед Ромелу Лукаку называет Логикой».

«Во время отпуска во Франции Лукаку отправился на прогулку на велосипеде и случайно выиграл Тур де Франс».

«Лукаку отнес свою маму из больницы домой после того, как она его родила».

«Ромелу отправился на Виргинские Острова и теперь их называют просто Островами».

«Лукаку не нужно смывать за собой в туалете. Д**** боится его и само уплывает».